Испанский король и картина Тициана

Король Испании Карл III (1716-1788, король с 1759) посетил монастырь Картуха-де-Мирафлорес близ Бургоса, в котором ему очень понравилось какое-то полотно кисти Тициана. Король, вернувшись в Мадрид, послал аббату письмо с просьбой прислать картину в столицу, чтобы монарх мог внимательно и без помех насладиться творением великого мастера.Аббат прекрасно понимал, что обратно картина уже не вернётся, и написал королю, что он выполнит его просьбу только в том случае, если Карл III пришлёт ему для ознакомления одну из «Мадонн» кисти Мурильо.Когда король получил подобный ответ, он осерчал:«Хорошо же! Этот святой отец будет меня помнить!»Через месяц в монастырь Картуха прибыл роскошный кортеж, который доставил «Мадонну», и королевским посланцам была передана картина Тициана.Когда Тициана привезли в Мадрид, Карл III написал аббату письмо, в котором интересовался, как тому понравилась копия с картины Мурильо, заказанная королём специально для Картухи, и что король дарит эту копию монастырю.Аббат внимательно рассмотрел полученную картину, убедился в правдивости слов короля и ответил монарху:«Подарок Вашего Величества великолепен. Копия с Мурильо помещена нами рядом с оригинальной картиной Тициана, точный список с которой в настоящее время находится у Вас».Король приказал своим специалистам внимательно исследовать полученную картину, и те доложили, что аббат действительно прислал копию Тициана.Получилось, что король и аббат обменялись копиями знаменитых картин, и по этому поводу Карл III в раздражении бросил:«Чёрта и монаха не надует даже король испанский».Из: abhoc.com