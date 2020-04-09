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Свидетельство накопления магмы на полуострове Рейкьянес, более 6 000 землетрясений за 3 месяца, Исландия

Свидетельство накопления магмы на полуострове Рейкьянес, более 6 000 землетрясений за 3 месяца, Исландия

Значительная сейсмическая активность продолжается на полуострове Рейкьянес, Исландия, с начала года было зафиксировано более 6 000 землетрясений. По данным исландского Метеорологического бюро (ИМО), это самая интенсивная деятельность, когда-либо зафиксированная в регионе с момента начала цифрового мониторинга в 1991 году.

Данные показывают, что эта активность затрагивает все вулканические системы на полуострове Рейкьянес и хребте Рейкьянес. Кроме того, GPS-измерения, а также детальный анализ и модельные расчеты имеющихся данных в настоящее время свидетельствуют о новом месторождении магмы к западу от полуострова Рейкьянес под Раудхол и Сирфелл.

Последние данные показывают, что подъем начался снова, с центром чуть западнее горы Mt. Thorbjorn, IMO сообщила об этом 2 апреля 2020 года. Подъем был измерен с 22 января 2020 года до начала февраля и вновь начался в первой половине марта.

Во время первой серии в январе-феврале скорость деформации составляла около 3-4 мм (0,11 - 0,15 дюйма) в день с общим подъемом 6 см (2,3 дюйма) в течение всего периода.

В последовательности, которая продолжается сейчас, скорость деформации выглядит только наполовину от того, что она была (или даже медленнее). В общей сложности подъем составляет около 7 - 8 см (2,7 - 3,1 дюйма) с конца января.

Научно-консультативный совет (саб), собравшийся 28 марта, по - прежнему считает, что наиболее вероятным объяснением поднятия является вторжение магмы, когда магма "пробивает" свой горизонтальный путь между слоями в коре и образует карман на глубине около 3-4 км (1,8-2,5 мили). Вторжение магмы вызывает значительное количество землетрясений в районе к северу от Гриндавика.

Модель продолжающейся магматической интрузии показывает, что трещины могут открываться в самом верхнем слое земной коры на расстоянии 1-2 км (0,62 - 1,24 мили) из - за напряжений растяжения, вызванных самим поднятием. Это изменение в напряжении земной коры может привести к большему количеству землетрясений.

09 апрель 2020 /
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