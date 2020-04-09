Интенсивная метель замела большую часть Исландии, почти 1,5 снега выпало за один день

В минувшие выходные на большей части территории Исландии ощущалась сильная метель. За один день выпало до 1,5 м снега, завалившего жилые районы и транспортные средства, в то время как на побережье были зарегистрированы очень сильные ветры со скоростью до 111 км/ч и близкой к нулю видимостью.

В Хверагерди, на юго-западе Исландии, многие жители были вынуждены выкапывать себя из своих домов после самого большого снега, который они когда-либо видели в своем городе.

Почти 1,5 М снега выпало за один день. В Сиглуфордере, Северная Исландия, автомобили были похоронены в снегу.

По словам метеоролога Эйнара Свейнбьернссона из Weather Watch, это было самое суровое погодное событие сезона.

"Это, пожалуй, самая плохая погода, учитывая, насколько обширной она была и сколько территорий она затронула", - сказал Свейнбьернссон.

В столице страны Рейкьявике было зафиксировано до 18 см снега. Сильный ветер также снес большую беседку на территории садоводческой школы Reykir, что привело к обширным повреждениям.

Многие дороги были временно закрыты во многих частях страны.