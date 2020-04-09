Сильные наводнения оставили бездомными более 60000 жителей Папуа-Новой Гвинеи

Сильные наводнения, затронувшие 9 районов местного самоуправления в Папуа-Новой Гвинее, за последние несколько недель оставили без крова более 60 000 человек, заявил губернатор провинции Персидский залив - Крис Хайвета.



Хайвета также отметил , что, это конкретное событие является одним из самых больших наводнений, которые они испытали примерно за 30 лет.



"Масштабы этого наводнения являются одними из самых больших, которые я видел за долгое, долгое время. Оно затронуло девять органов местного самоуправления, в том числе Морипи, Тоарипи, Тауре-Лакекаму, Малалау-Урбан, Кайпи-Меларипи, Керема-Урбан, Иху-Восток, Иху-Запад и Баймуру."



"Таким образом, примерно 60 000 человек пострадали", - отметил он.



Провинциальное управление по чрезвычайным ситуациям и администрация проводят оценки ущерба и как только стихнет наводнение, будут приняты меры.





Губернатор также выразил свою признательность премьер-министру Джеймсу Марапе за выделение около 88 000 долларов для оказания немедленной чрезвычайной помощи.Эти средства будут использованы для обеспечения жильем, продовольствием и чистой водой пострадавших людей в течение первоначального периода реагирования на стихийные бедствия. Провинция также будет координировать свои действия с управлением в провинциальном командном центре COVID-19."Самая сложная часть [оказания помощи в случае стихийных бедствий] начнется, когда вода отступит, поскольку там будет много комаров, мух и передаваемых через воду болезней."Широкое наводнение сделало провинцию более восприимчивой к корона вирус у, отметил он. Поскольку общины все еще борются с трудностями двухмесячного чрезвычайного положения, вызванного пандемией, наводнения ухудшили положение бездомных людей.Местный и местный лидер по имени Сэмюэль Майя назвал ситуацию двойной катастрофой. "Я, как лидер общины, почувствовал бедствие для моего народа", - сказал он, спрашивая правительство о планах."Нам нужна вся помощь, которую мы можем получить в это время", - заявил губернатор.