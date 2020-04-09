» » Над Центральной Европой взорвался метеорит

Над Центральной Европой взорвался метеорит

Над Центральной Европой взорвался метеорит

Огненный шар пронесся по небу над Центральной Европой примерно в 13: 33 UTC в понедельник, 6 апреля 2020 года. Американское метеоритное общество (AMS) получило 350 сообщений об этом событии, в том числе от очевидцев из Австрии, Словении, Хорватии, Италии, Швейцарии и Германии. Это уже 5 - й доклад о падении метеорита, поступающий из Европы с 1 апреля.

Исходя из расчетной траектории движения, метеорит перемещался с юго-запада на северо-восток, из района вблизи муниципалитета Санкт-Ульрих-Ам-Пиллерзее, Австрия, в Штайнбах-Ам-Аттерзее.

Над Центральной Европой взорвался метеорит

Большинство сообщений поступило от наблюдателей из Словении, в частности из районов Айдовщины, Целе, Церкницы, Домзале, Дравграда, Грозупльке, Идрии, Кропера, Краня, Ленарта, литии, Любляны, Лютомера, Логаца, Есенице, Камника, Мозирье, Нова-Гора, Скофья-Лока, Смарье-при-Йелсах и Залеца.

Другие сообщения также поступили из Баден-Вюртемберга, Баварии и Баварии в Германии; Фриули-Венеция-Джулия в Италии; Карнтен в Австрии; Загреба в Хорватии и Швейцарии.

Многие страны Европы сообщают о многочисленных метеоритных событиях с начала апреля.

1 апреля три огненных шара взорвались в течение трех часов подряд - два над Бельгией и один над Южной Германией.

4 апреля очень яркий огненный шар осветил ночное небо над северо-восточными Нидерландами, недалеко от границы с Германией. Это событие наблюдалось во Франции, Дании, Люксембурге и даже в Англии.

09 апрель 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Метеорит взорвался в небе над Нидерландами
Хочу все знать

Метеорит взорвался в небе над Нидерландами

Очень яркий огненный шар пронесся в ночном небе над северо-восточными Нидерландами, недалеко от границы с Германией около 21: 44 UTC (23:44 LT)
В небе над американским штатом Миссури наблюдали яркий огненный шар
Хочу все знать

В небе над американским штатом Миссури наблюдали яркий огненный шар

Метеорный поток Северные Тауриды в ночь на понедельник, 11 ноября, достиг своего пика. Это второй звездопад в сезоне, вызванный обломками, оставленными кометой Энке, первым из которых являются Южные
В Ирландии упал метеорит
Хочу все знать

В Ирландии упал метеорит

Жители всей Ирландии и за ее пределами наблюдали падение зеленого огненного шара, который осветил ночное небо. Очевидцы из ирландских графств Клэр, Корк, Фермана и Майо наблюдали загадочное событие
В Канаде упал метеорит
Хочу все знать

В Канаде упал метеорит

Падение крупного метеорита наблюдали в канадской провинции Альберта вечером 31 августа. Огромный огненный шар пронесся по ночному небу осветив окрестности у города Эдмонтон и в близлежащих районах.
В небе над США взорвался метеорит
Хочу все знать

В небе над США взорвался метеорит

Взрыв метеорита создал массивную ударную волну и громоподобный гул, когда он пронесся над юго-западом Миссури. Американское метеоритное общество получило 16 сообщений о огненном шаре, замеченном из
30 апреля 1945 г.
Хочу все знать

30 апреля 1945 г.

Советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся первый парад войск действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинДом с нарисованным фасадом в ТаррагонеУченые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныВрачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Как смартфоны и соцсети убивают наше времяУченые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космосаЭлектромагнитный резонанс


Свежие Статьи
Расшифрован текст древнеегипетского любовного приворота

Расшифрован текст древнеегипетского любовного приворота

Цветная супер Луна

Цветная супер Луна

Ученые объяснили, почему атмосфера Сатурна такая горячая

Ученые объяснили, почему атмосфера Сатурна такая горячая

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+