Над Центральной Европой взорвался метеорит

Огненный шар пронесся по небу над Центральной Европой примерно в 13: 33 UTC в понедельник, 6 апреля 2020 года. Американское метеорит ное общество (AMS) получило 350 сообщений об этом событии, в том числе от очевидцев из Австрии, Словении, Хорватии, Италии, Швейцарии и Германии. Это уже 5 - й доклад о падении метеорит а, поступающий из Европы с 1 апреля.

Исходя из расчетной траектории движения, метеорит перемещался с юго-запада на северо-восток, из района вблизи муниципалитета Санкт-Ульрих-Ам-Пиллерзее, Австрия, в Штайн бах-Ам-Аттерзее.

Большинство сообщений поступило от наблюдателей из Словении, в частности из районов Айдовщины, Целе, Церкницы, Домзале, Дравграда, Грозупльке, Идрии, Кропера, Краня, Ленарта, литии, Любляны, Лютомера, Логаца, Есенице, Камника, Мозирье, Нова-Гора, Скофья-Лока, Смарье-при-Йелсах и Залеца.

Другие сообщения также поступили из Баден-Вюртемберга, Баварии и Баварии в Германии; Фриули-Венеция-Джулия в Италии; Карнтен в Австрии; Загреба в Хорватии и Швейцарии.

Многие страны Европы сообщают о многочисленных метеорит ных событиях с начала апреля.

1 апреля три огненных шара взорвались в течение трех часов подряд - два над Бельгией и один над Южной Германией.

4 апреля очень яркий огненный шар осветил ночное небо над северо-восточными Нидерландами, недалеко от границы с Германией. Это событие наблюдалось во Франции, Дании, Люксембурге и даже в Англии.