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В Камбодже обнаружена статуя получеловека - "создателя мира"

В Камбодже обнаружена статуя получеловека - "создателя мира"

В Камбодже археологи при проведении раскопок у "ворот мертвых" храма Байон в провинции Сиемреап обнаружили фрагменты двух гигантских статуй, изображавших создателей мира.

Как сообщает The Khmer Timesсообщает, крупные фрагменты статуй были обнаружены на дне канала, протекающего у "ворот мертвых" в Ангкор Тхом. Они находились у восточной стены храма Байон.

Статуи изготовлены из песчаника. Сохранилось четыре фрагмента одной из них. Вторая скульптура представлена одним фрагментом - это голова, вероятно, божества, лицо которого, увы, оказалось сколото. Хорошо сохранилась только задняя часть головы.

По мнению археолога Чхук Сомала, эти фрагменты в древности были составными частями одной большой скульптурной композиции, изображающей мифологическую индуистскую историю о создании мира.

Речь идет о так называемом пахтанье Молочного океана или Самудра-мантхан. Это одно из ключевых мифологических событий, описанное в "Махабхарате". В этом мифе получеловек-полузмей Васуки, живший на шее Шивы, использовался в качестве "взбалтывающего" каната.

Боги и демоны обернули его вокруг горы Мандара. Она стояла на панцире черепахи, в образе которой предстал Вишна. Боги схватили за один конец каната, а демоны - за другой. Они поочередно тянули его на себя, взбивая Молочный океан, в результате чего начали возникать различные чудеса. Например, так был создан нектар бессмертия, нимфы апсары, белый мифический конь, корова изобилия и даже луна.

Найденные скульптуры будут зарегистрированы в качестве археологических памятников, после чего их передадут на хранение в местный музей.

09 апрель 2020 /
Хочу все знать
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