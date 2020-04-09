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Угроза заражения коронавирусом нависла и над высшими приматами

Угроза заражения коронавирусом нависла и над высшими приматами

Группа исследователей The Great Ape Health Consortium, опубликовавшая свое обращение в журнале Nature, призвала правительства и различные сообщества принять меры, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, среди высших приматов. В поддержку обращения выступили уже 25 ученых из разных стран.

По словам авторов документа, COVID-19 уже нанес серьезный удар по здоровью людей и мировой экономике, но заболевание также грозит и нашим самым близким родственникам в животном мире — приматам. И хотя некоторые страны уже запретили людям посещать зоопарки, а также контактировать с высшими приматами где бы то ни было, это правило ввели еще далеко не все государства. В некоторых из них туризм, связанный с приматами, приносит бизнесу львиную долю дохода, и страны не спешат от него отказываться.

Однако, по словам исследователей, достаточно одного зараженного туриста для начала «катастрофы», которая может поразить многих обезьян и унести их жизни. Такой вывод ученые делают из того факта, что некоторые вирусы, которые у человека либо практически не вызывают симптомов, либо ограничиваются небольшим повышением температуры, могут быть смертельными для обезьян. А такие достаточно сильные инфекции, как COVID-19, согласно авторам, могут быть особо опасны для приматов. В более ранней работе 2018 года исследователи уже показали, что человеческий коронавирус HCoV OC43 может также заражать и шимпанзе Pan troglodytes verus, которые жили в Национальном парке Таи в Кот-д'Ивуаре.

«Молодые люди, у которых COVID-19 проходит почти без симптомов, могут даже не подозревать его наличие у себя, — говорит один из авторов обращения, медицинский эколог из Университета Эмори Томас Гилеспи. — Между тем, именно они — основной контингент зоопарков, национальных парков и прочих объектов, где могут обитать высшие приматы».

Авторы признают, что запрет такого туризма существенно уменьшит доход зоопарков и национальных парков, которые содержат животных в основном благодаря поступлениям от посетителей. Однако, если такая мера не будет принята, есть риск, что местообитания этих животных существенно потеряют в своем биоразнообразии и станут менее интересными для посетителей из-за малого количества приматов.

09 апрель 2020 /
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