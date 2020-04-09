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В Колумбии обнаружили "Дерево Иисуса"

В Колумбии обнаружили "Дерево Иисуса"

Жители одной деревни в Колумбии собрались вокруг дерева в изумлении и благоговении, когда они заметили, что оно имеет сверхъестественное сходство с Иисусом Христом на кресте.

Необычное дерево было обнаружено местными жителями из деревни Маганге, через несколько дней после того, как страна объявила общенациональную блокаду, чтобы помешать распространению коронавируса. Хотя людям было приказано оставаться в своих домах, обнаружение жуткого на вид дерева заставило многих пренебречь приказом, чтобы они могли увидеть странное дерево.

- Люди прибежали со свечами и превратили это место в место паломничества, - сказал местный журналист Родольфо Замбрано.

- Они здесь, чтобы увидеть фигуру того, что они считают фигурой Христа, - объяснил оператор Рафаэль Родригес. - они забыли о коронавирусе и в настоящее время все они здесь молятся и смотрят на эту фигуру.

Произошедшее вызвало обеспокоенность у местных властей, поскольку люди, толпящиеся вместе, нарушают карантин. В район оперативно была вызвана полиция, чтобы разогнать собравшихся и отправить жителей по домам.

В Колумбии обнаружили "Дерево Иисуса"

Божественный знак

Полиция разогнала людей по домам, а у дерева был поставлен пост. На следующий день, когда взошло солнце, фигура Иисуса исчезла и больше не появлялась даже ночью. Что же это было - божественное знамение?

В Колумбии обнаружили "Дерево Иисуса"

То-же самое дерево утром следующего дня

Ведь фигуру Иисуса Христа на кресте, видели десятки человек включая представителей власти и полицейских. Что означал этот знак свыше?

09 апрель 2020 /
Хочу все знать
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