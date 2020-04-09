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В американском штате Теннеси прорвало плотину

В американском штате Теннеси прорвало плотину

Прорыв земляной плотины в районе Монтерея вызвал предупреждение о внезапном наводнении для округа Патнэм и Уайт.

В пятницу вечером провал плотины в округе Патнэм смыл одну дорогу и повредил другую, хотя никаких пострадавших или эвакуаций не фиксировалось, заявили официальные лица.

Прорыв плотины прорезал дыру в грунтовой дороге. земляная плотина провалилась из-за завала, вызванного бобровой плотиной.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что 20 футов воды уже стекли из частного озера площадью 17 акров в реку Калфкиллер. Озеро расположено недалеко от фермы Perdue Farms.

Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям продолжают мониторинг ситуации.

09 апрель 2020 /
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