Прорыв земля ной плотины в районе Монтерея вызвал предупреждение о внезапном наводнении для округа Патнэм и Уайт.

В пятницу вечером провал плотины в округе Патнэм смыл одну дорогу и повредил другую, хотя никаких пострадавших или эвакуаций не фиксировалось, заявили официальные лица.

Прорыв плотины прорезал дыру в грунтовой дороге. земля ная плотина провалилась из-за завала, вызванного бобровой плотиной.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что 20 футов воды уже стекли из частного озера площадью 17 акров в реку Калфкиллер. Озеро расположено недалеко от фермы Perdue Farms.

Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям продолжают мониторинг ситуации.