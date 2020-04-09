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Уровень радиации резко вырос во время лесных пожаров вблизи Чернобыльской АЭС

Уровень радиации резко вырос во время лесных пожаров вблизи Чернобыльской АЭС

Два лесных пожара, горящих в зоне отчуждения, повысили уровень радиации в этом районе. Но специалисты утверждают, что радиация не угрожает населенным пунктам. - Неужели?

Уровень радиации в Чернобыльской зоне отчуждения вырос в 17 раз по сравнению с обычным фоновым показанием в воскресенье, когда лесные пожары вспыхнули в зоне Чернобыльской катастрофы.

"Есть плохие новости", - написал в своем Facebook начальник экологической инспекции Егор Фирсов из закрытого Чернобыльского района. “ В центре пожара уровень радиации высокий ... показания 2,3, когда нормальный уровень составляет 0,14.“

По словам Фирсова, тревожный скачок радиоактивности был обнаружен только в центре пожара. В более позднем воскресном посте он написал, что ядерные специалисты не зафиксировали никакого повышения уровня радиации в столице, Киеве, всего лишь в 60 милях от Чернобыльской зоны отчуждения.

Украинские власти заявили, что пожар, охвативший в минувшие выходные площадь более 250 гектаров, скорее всего, был вызван человеческой халатностью. Фирсов сказал, что пламя, скорее всего, было результатом того, что кто-то поджег траву, которая затем распространилась на деревья.

В МЧС Украины заявили, что пожар удалось потушить. Уровень радиации в зоне сейчас находится в пределах нормы, говорится в сообщении.

Такие пожары более опасны вокруг Чернобыля, так как деревья и растительная жизнь все еще облучаются после ядерной катастрофы 1986 года.

09 апрель 2020 /
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