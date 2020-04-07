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"Черная буря" обрушилась на город Байчэн, Китай

"Черная буря" обрушилась на город Байчэн, Китай

Массивная песчаная буря накрыла город Байчэн в провинции Цзилинь, Северо-Восточный Китай. Это явление известно как"черная буря".

Волны пыли поднимались штормовыми ветрами со скоростью 63-74 км / ч. Огромный столб песка, закрыл солнце, превратив день в ночь. Многие люди были застигнуты врасплох, когда город погрузился во мрак.

Синоптики в провинции объявили предупреждения о песчаных бурях, которые продолжались 24 часа. Между тем, Внутренняя Монголия получила желтое предупреждение о бурях. В некоторых районах зафиксирована видимость до 500 м на пике шторма.

Метеорологи в Гирине и Внутренней Монголии также предупредили, что штормовые ветры могут не только вызвать песчаные бури, но и вызвать лесные пожары.

Черные штормы, подобные этому, как правило, влияют на качество воздуха в столице Китая, Пекине.

Песок устремился на восток, когда сезонные западные ветры понесли его через травянистые равнины.

07 апрель 2020 /
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