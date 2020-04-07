Наводнение на реке Джеймс продолжается уже более года, Южная Дакота, США

Наводнение на реке Джеймс в Южной Дакоте продолжается уже более года. Во время сезона наводнений 2019 года уровень воды достиг 4,9 м - самый высокий с 2010 года. Этой весной синоптики ожидают крупных умеренных наводнений в 23 штатах, в том числе в некоторых районах, пострадавших от прошлогоднего значительного наводнения-особенно в Северной Дакоте, Южной Дакоте и Миннесоте.

В марте 2019 года бомбовый циклон сбросил проливные дожди, которые вызвали наводнение в этом районе, которое происходит до сих пор.

Шесть проток на реке Джеймс в восточной части Южной Дакоты-Колумбия, Стратфорд, Эштон, Гурон, Форестберг и Митчелл-находились выше уровня паводка более 300 дней. В Стратфорде и Эштоне отмечаются умеренные наводнения, а в остальных районах-незначительные наводнения.

Многие районы в Южной Дакоте зафиксировали в два раза больше среднего количества осадков в 2019 году.

Река Джеймс впадает в реку Миссури на границе между Небраской и Южной Дакотой, направляясь в конечном итоге в Мексиканский залив.

23 марта 2020 года спутник Landsat 8 сделал снимок, показывающий высокий уровень воды на реке Джеймс-притоке реки Миссури в восточной части Южной Дакоты. На другом снимке, сделанном в марте 2015 года, он показывает тот же регион во время более типичной весны.

Большая часть нынешних наводнений на реке Джеймс приходится на низменные или сельскохозяйственные районы.

"Уровень реки никогда не падал зимой, потому что земля была полностью насыщена, когда она замерзла прошлой осенью", - объяснила Эми Паркин, метеоролог из Национального бюро метеорологической службы в Абердине.

"Поскольку снег и речной лед таяли в течение последних нескольких недель, воде было некуда идти", - добавила она.

Необычно плоский ландшафт в этом районе также способствовал длине паводковой воды. Высота над уровнем моря вдоль реки составляет всего лишь около 30 м от границ Северной Дакоты до Небраски.

"Берега реки довольно низкие, и вода течет не очень быстро. Когда дует сильный южный ветер, мы фактически видим, как река течет на север", - отметил Паркин.

Национальное океанографическое и атмосферное управление (NOAA) заявило, что масштабные наводнения ожидаются этой весной, в апреле 2020 года, но они не будут такими сильными или продолжительными, как исторические наводнения в 2019 году в десятках штатов вдоль рек Миссисипи, Миссури и Арканзас.

НОАА добавил, что крупные и умеренные наводнения возможны в 23 штатах, от северных равнин до побережья Мексиканского залива. Наиболее значительное наводнение, вероятно, произойдет в некоторых районах Дакоты и Миннесоты, которые пострадали от прошлогоднего сильного наводнения.