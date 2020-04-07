Метеорит взорвался в небе над Нидерландами

Очень яркий огненный шар пронесся в ночном небе над северо-восточными Нидерландами, недалеко от границы с Германией около 21: 44 UTC (23:44 LT) 4 апреля 2020 года. Это событие произошло после того, как два огненных шара взорвались в течение одного часа над Бельгией 1 апреля, а затем еще один огненный шар над Южной Германией всего через два с половиной часа.

Американское метеорит ное общество (AMS) получило 449 сообщений об этом событии, причем свидетели были даже в Фентоне, Англия.

Огненный шар был замечен над Иль-де-Франсом и Гранд-Эстом во Франции; Берлином, Гамбургом, Нидер-Саксеном, Нордрайн-Вестфаленом и Бременом в Германии; Данией; Люксембургом; Англией; Бельгией; Дренте, Флеволандом, Фрисландией, Гронингеном, Оверейсселем, Норд-Брабантом, Норд-Голландией и Гелдерландом в Нидерландах.

Очевидец из Стоуни Стэнтон в Англии сказал, что, хотя он видел пару огненных шаров, этот был самым большим и "лучшим", который он когда-либо видел.

Другой свидетель из Capel Saint Mary описал огненный шар как красно-оранжевый шар с блестящим следом. - Я был потрясен, когда мне показалось, что он вот-вот упадет на землю, но потом он исчез. Это вызвало у меня мурашки по коже.

Согласно расчетной траектории AMS, метеорит двигался в юго-западном направлении на северо-запад, недалеко от голландско-германской границы.

-Я видел, как этот огненный шар упал. Он горел очень ярко", - описал свое наблюдение житель датского города Нюкебинг-Фальстер.

-Я видел метеоры и вспышки, но никогда не видел такого огненного шара. Это похоже на падающую звезду, которая летит до самой земли.

-Я действительно видел это, но мне никто не поверит. Это было действительно круто", - воскликнул зритель из Niedersachsen, Германия.

Падение метеорит а также было снято по меньшей мере четырьмя сетевыми камерами FRIPON в Денекампе и Ольденбурге. Между тем, AllSky7 Network зарегистрировала это событие на шесть камер.