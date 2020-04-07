Встречи русских космонавтов с НЛО

Некоторые из самых, казалось бы, достоверных и экстраординарных отчетов о видении НЛО сделаны астронавтами и не только американскими, но и российскими космонавтами. Одним из наиболее известных проектов многих российских космических станций является советская орбитальная космическая станция "Салют-6", запущенная 29 сентября 1977 года.



Один из таких инцидентов был упомянут в статье в журнале Fate, и был, по-видимому, выведен на свет через досье из архивов старого советского Министерства обороны, а также документ под названием “Нить-3”, которые все были приобретены журналистом Джорджем Кнаппом в 1992 году. Документы изобилуют всевозможными странными встречами с НЛО, и одна из них была пережита 17 июня 1978 года космонавтами Владимиром Коваленком и Александром Иванченко. В этот день было замечено, что объект летит под космической станцией и несколько соответствует их скорости, как будто он наблюдал за ними.



Тогда Ковелянок сказал бы об этом своему диспетчерскому центру:



- Справа, под углом 30 градусов, находится летящий под нами объект. Это нечто очень похожее на теннисный мяч, яркий, как вспыхивающая звезда. Его скорость ниже, чем у нас.



Коваленок еще раз столкнулся с НЛО на борту "Салюта-6" в мае 1981 года, когда он увидел объект вблизи космической станции, который, казалось, пульсировал и беспорядочно двигался, как будто он следовал за ними. Он расскажет о том, что видел в интервью итальянскому репортеру Джорджо Бонджованни:



- 5 мая 1981 года мы были на орбите в "Салюте-6". Я видел объект, который не был похож ни на один из известных мне космических объектов. Это был круглый предмет, похожий на дыню, круглый и немного удлиненный. Перед этим объектом находилось нечто, напоминающее вращающийся вдавленный конус,я могу его нарисовать, это трудно описать. Объект напоминает штангу.



- Я видел, как он становится прозрачным и как будто с "телом" внутри. На другом конце я увидел что-то вроде газового разряда, что-то вроде реактивного объекта. Затем произошло то, что мне очень трудно описать с точки зрения физики. Я должен признать, что она не имела искусственного происхождения. Он не был искусственным, потому что искусственный объект не мог достичь этой формы. Я не знаю ничего, что может заставить это движение ... сжиматься, затем расширяться, пульсировать. Затем, пока я наблюдал, что-то произошло, два взрыва. Один взрыв, а затем через 0,5 секунды взорвалась вторая часть. Я позвонил своему коллеге Виктору [Савиных], но он не успел ничего увидеть.



- Каковы же эти особенности? Первый вывод: объект двигался по суборбитальной траектории, иначе я не смог бы его увидеть. Там были два облака, похожие на дым, которые образовали штангу. Он подошел совсем близко, и я стал наблюдать за ним. Затем мы вошли в тень на две или три минуты после того, как это произошло. Когда мы вышли из тени, то ничего не увидели. Но в течение определенного времени мы и НЛО двигались вместе.



Еще один любопытный случай с "Салютом-6" произошел в 1980 году и был засвидетельствован космонавтами Валерием Рюминым и Леонидом Поповым. Космонавты в то время утверждали, что они наблюдали “скопление белых, сияющих пятен”, взлетающих в космос из области Москвы, и даже получили фото графические свидетельства этого. Похоже, что этот отчет был полностью засекречен российскими властями, и только в 1991 году, когда газета "Рабочая трибуна" опубликовала полный отчет о нем, который затем был подхвачен Службой внешней радиовещательной информации (FBIS), которая напишет::



- Главный инженер Центра Подготовки Космонавтов Владимир Александров принес фото графию НЛО в редакцию журнала "Рабочая трибуна". Александров утверждал, что летающий объект изображен на фото графии, которая была опубликована 28 февраля. в ночь с 14 на 15 июня 1980 года космонавты Валерий Рюмин и Леонид Попов сообщили о появлении НЛО в эфире российского телеканала.



- Александров утверждал, что в то время доклад космонавтов был замят, но теперь он рассказал, что на самом деле произошло в ту ночь, когда космонавты были на орбите. Он рассказал, что скопление белых, сияющих пятен начало подниматься в космос из подмосковного региона и фактически взлетело выше, чем космический аппарат космонавтов "Салют-6", по словам Рюмина и Попова. НЛО был замечен около полуночи.



- К сожалению, или, возможно, удобно для некоторых, упомянутая здесь фото графия каким-то образом исчезла. Со своей стороны, российские власти настаивают на том, что это был всего лишь стандартный запуск спутника, но разве два космонавта не знали бы об этом, если бы это было правдой?



Странные переживания, подобные этому, будут преследовать космонавтов вплоть до следующего этапа программы "Салют". В апреле 1982 года Советский Союз запустил свою амбициозную космическую станцию "Салют-7" в рамках советской программы "Салют", которая началась в 1971 году и имела целью в конечном итоге отправить в космос в общей сложности четыре научно-исследовательские станции с экипажем и две военные разведывательные станции с экипажем. "Салют-7", Последний запущенный по программе и предшественник орбитальной станции "Мир", стал 10-й космической станцией, когда-либо выведенной на орбиту человечеством, и был задуман как своего рода испытание новой системы модульных космических станций, которая предусматривала возможность присоединения новых модулей для расширения станции или адаптации ее к любым необходимым функциям, а также форпост для различных внепланетных экспериментов. В конечном итоге "Салют-7" останется на орбите в общей сложности на 8 лет и 10 месяцев, что до этого времени было самым продолжительным временем, когда такая станция когда-либо оставалась на непрерывной орбите. Он также известен очень странной серией странных, необъяснимых событий, свидетелями которых стали члены экипажа.



В июле 1984 года "Салют-7" находился на 155-м дне полета, и все шло своим чередом до тех пор, пока командир космонавтов Олег Атьков, Владимир Соловьев и Леонид Кизим не сообщили, что космическую станцию внезапно окружил гнетущий, ослепительный оранжевый свет. Экипаж из трех человек на борту "Салюта-7" все тогда якобы выглянули из иллюминаторов, чтобы попытаться увидеть, что же вызвало это необъяснимое яркое свечение. В этот момент они станут свидетелями, вероятно, последнего, что они ожидали увидеть там.



Там, в пространстве перед космической станцией, парило то, что экипаж описал как семь огромных крылатых гуманоидных существ, оцениваемых примерно в 30 метров высотой и со спокойными, улыбающимися лицами, и именно от этих странных существ, по-видимому, исходил эфирный свет.



Они также утверждали, что существа излучали чувство спокойствия и умиротворенности, и, как ни странно, космонавты не чувствовали никакого страха во время встречи, только удивление. По словам очевидцев, колоссальные существа, которых они назвали ”ангелами", соответствовали скорости космической станции, оставаясь в одном и том же положении около 10 минут, прежде чем исчезнуть.



Сбитые с толку тем, что они только что видели, трое космонавтов горячо спорили о том, что это были за существа и какое рациональное объяснение могло бы объяснить это, но они ничего не могли придумать. В конце концов, хотя все они видели совершенно одно и то же, они списали это на стрессы и тяготы пребывания в космос е.



Они могли бы продолжать вечно убеждать себя, что это была какая-то массовая галлюцинация и приступ временного помешательства, но это была не последняя их встреча с этими потусторонними существами.



На 167-й день полета "Салют" получил дополнительно трех космонавтов в лице Светланы Савицкой, Игоря Волкова и Владимира Джанибекова. Вскоре после того, как эти новые члены экипажа поднялись на борт, станция снова была залита мощным ослепительным светом, и на этот раз все шестеро членов экипажа выглянули в иллюминаторы, чтобы увидеть несколько массивных ангельских существ, плавающих в черноте космос а снаружи, снова с их благожелательно улыбающимися лицами.



Учитывая, что на этот раз все они видели одно и то же, казалось, что за простыми галлюцинациями кроется нечто большее. НЛО или что-то еще?



- А кто его знает? Как бы то ни было,” космические Ангелы " с "Салюта-7" до сих пор остаются одной из самых странных встреч, о которых сообщали космонавты.



После "Салюта-7" появилась, пожалуй, самая известная из российских космических станций- "Мир". Первоначально запущенная в 1986 году, это была низкоорбитальная станция, которая была первой фактически собрана на орбите, окончательно завершенная в 1996 году. В свое время он был самым большим искусственным спутником, когда-либо использовавшимся, и некоторое время удерживал рекорд по самому длительному непрерывному присутствию человека в космос е - 3644 дня. Он должен был стать следующим этапом в развитии космических станций, и так было до тех пор, пока его в конечном итоге не превзошла Международная космическая станция (МКС). Конечно, у него также была своя доля странности, сообщенная его экипажем.



По некоторым данным, экипаж "мира" все время видел НЛО, и об одном таком странном наблюдении сообщили космонавты Геннадий Манаков и Геннадий Стрекалов. По их словам, 27 сентября 1990 года они увидели огромный серебристый шар на орбите над районом Северного полюса Земли, и в радиоинтервью Манаков сказал бы об этом в этой стенограмме, предоставленной иностранной вещательной информационной службой:



Вопрос: "Скажите, какие самые интересные природные явления вы видите на Земле?”

Космонавт: "вчера, например, я видел, если можно так выразиться, неопознанный летающий объект. Я это так называю.”

Вопрос “ " Что же это было?”

Космонавт: "Ну, я не знаю. Это была большая серебристая сфера, она переливалась ... это было в 22: 50...”

Вопрос “ " это было над районом Ньюфаундленда?”

Космонавт: "Нет. Мы уже пролетели над Ньюфаундлендом. Там было абсолютно чистое, ясное небо. Это трудно определить, но объект находился на большой высоте над Землей, возможно, в 20-30 километрах. Он был гораздо больше, чем огромный корабль.”

Вопрос “ " может быть, это был айсберг?”

Космонавт: "Нет. Этот предмет имел правильную форму, но что это было–я не знаю. Возможно, огромная экспериментальная сфера или что-то еще. Я наблюдал за ним около шести или семи секунд, а затем он исчез. Он просто парил над землей!



В марте 1993 года была сделана реальная съемка НЛО, скрывавшегося около орбитальной станции "Мир", снятая космонавтом Мусой Манаровым. Он сделал эти кадры совершенно случайно, когда снимал приближение входящего грузового рейса, который должен был состыковаться с ними, и они показывают какой-то мерцающий, почти цилиндрический объект в космос е.





Есть, конечно, и другие сообщения от космонавтов, находившихся на борту этих космических станций на протяжении десятилетий, но примечательно, насколько хорошо их удалось скрыть, а в некоторых случаях и полностью стереть. Получение любого рода сообщений об НЛО из эпохи холодной войны или даже просто из советских или российских файлов в целом кажется почти безнадежной попыткой, учитывая секретность, которая была брошена на все это.Являются ли все эти сообщения, как хотелось бы верить российским властям, просто ошибочными определениями космического мусора, запусков и других атмосферных явлений, или же во всем этом есть что-то еще? Разве тренированные космонавты не знали бы, было ли то, что они видели, чем-то земным по своей природе? Как мы можем объяснить такие сообщения, которые мы рассмотрели здесь? Надо думать, что это, вероятно, только верхушка айсберга, и независимо от того, что можно подумать обо всем этом, кажется, что что-то странное происходит в космос е.