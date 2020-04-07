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Самые нелепые кораблекрушения

Самые нелепые кораблекрушения

• Сверхзвуковой разрушитель! За что российский ракетоносец-бомбардировщик прозвали «грозой авианосцев»? • Основной инстинкт! Для чего на самом деле придумали Камасутру? И почему голливудские звёзды снимаются в фильмах для взрослых? • Карлсон из Третьего Рейха! Почему прототипом персонажа детской книги историки считают основателя Гестапо и преемника гитлера? И почему шведская писательница жаждала победы нацистской Германии над Советским Союзом?

• Самые нелепые кораблекрушения! Почему затонул двойник Титаника – Андреа Дориа? И для чего капитан итальянского лайнера «Коста Конкордия» направил судно на рифы?

А также: самые шокирующие традиции народов мира – почему индонезийцы не моются после свадьбы, а японки проводят ночь с первым встречным? Как любимая спортсменка Адольфа гитлера оказалась мужчиной?

07 апрель 2020 /
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