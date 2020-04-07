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Шигирский идол

Шигирский идол

Фильм об удивительном артефакте – археологическом памятнике, древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптуре. По месту находки на Урале ее называют "Шигирским идолом". Возраст, по последним оценкам, достигает 11 тысяч лет. Идол выполнен из лиственницы в эпоху мезолита, что соответствует IX тысячелетию до нашей эры.

В фильме принимают участие: С. Савченко, главный научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея; С. Ришко, научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН; М. Жилин, доктор исторических наук; С. Кошкаров, доктор исторических наук.

07 апрель 2020 /
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