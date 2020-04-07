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Компрессоры SunSun ACO для водоема

Качественная аэрация воды является значимым аспектом ухода за рыбами, как в аквариуме, так и в водоёме. Кроме того, чем больше популяция, тем больше кислородонасыщенность воды, чтобы предотвратить удушье рыб, особенно во время жары. Аэрация также не допускает образование бактериальной плёнки на поверхности водоёма, помогает очистить воду от разлагающихся органических веществ, замедляет цветение и ил.

Каковы основные требования к компрессору для мини-водоёмов? Он должен быть довольно мощным, простым в эксплуатации, надёжным и долговечным. Чтобы после приобретения этого устройства, вас не беспокоило качество воздуха в пруду. Компрессоры SunSun Aco 016 соответствуют перечисленным критериям. Это лучший вариант для садового пруда, большого аквариума, для профессионального рыбоводства или разведения промышленных рыб.

Выбор данного аэрационного устройства для водоёма является серьезной темой и требует ответственного подхода. На что же надо основываться, чтобы выбрать идеальный компрессор для ваших нужд?

Сначала надо правильно рассчитать требуемую производительность компрессора (измеряется в литрах воздуха / час). Для этого учитывается объём водоёма и его популяция.

Имейте в виду, что разные виды рыб имеют различные потребности в кислороде и не должны быть перенасыщены водой.

Компрессоры SunSun ACO относятся к электромагнитным устройствам, которые характеризуются высокой производительностью, надёжностью и длительным сроком службы. Недостатками являются достаточно шумное функционирование, что создаёт трудности, при использовании аквариума дома. Для садового водоёма или для промышленного разведения рыбы, это очень хороший вариант.

Если ваш водоём небольшой по размеру и в настоящее время не так много особей в нём обитает, вам не нужно покупать аэратор с минимальной мощностью. разумным решением будет позаботиться о конкретном запасе на тот случай, если вы решите заполнить водоём большим количеством рыбы. Таким образом, вам не придётся тратить средства на приобретение оборудования снова, лишь с мощностью побольше. Поэтому, если у вас небольшой, малонаселенный пруд средних габаритов, лучше всего взять компрессор, который может обеспечить высококачественную аэрацию в жарких условиях и с высокой плотностью обитателей.

07 апрель 2020 /
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