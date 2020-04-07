Умеют ли пингвины общаться под водой?

Практически все живые создания на нашей планете умеют разговаривать, только делают это они не при помощи слов. Для общения они используют различные звуки, движения и даже запахи, которые нам с вами попросту непонятны. Разговаривать между собой умеют даже пингвины — иначе как бы они могли вместе ходить на охоту и даже организовывать «детские сады» для воспитания птенцов? Конечно же, без особых звуков и движений создавать целые общества у них бы никогда не получилось. Но ученых уже давно интересует один вопрос — способны ли пингвины издавать звуки под водой? Ведь было бы здорово узнать, что обитатели холодной Антарктики общаются между собой даже во время подводного плавания, указывая на места скопления рыбы и другой пищи.

Удивительные умения пингвинов

Находясь на суше, пингвины общаются друг с другом при помощи звуков, похожих на треск трещотки. Но научных доказательств того, что они способны общаться между собой во время подводной охоты, у ученых до сих пор не было. Общение пингвинов под водой казалось маловероятным, потому что в поисках рыб и кальмаров они могут опускаться на глубину от 20 до 500 метров. А на такой глубине на их организмы оказывается большая нагрузка и выдавить из себя хоть какой-то звук они, казалось бы, не могли.

Но ученые из Южной Африки все же решили провести научное исследование и окончательно выяснить, умеют пингвины разговаривать под водой или нет. Работа проводилась на примере королевских, золотоволосых и субантарктических пингвинов. Выбор пал именно на эти виды, потому что они питаются разной пищей и, соответственно, ныряют на разную глубину. Так, королевские пингвины питаются рыбой и могут плавать на глубине до 200 метров, а золотоволосые едят мелких ракообразных на глубине не более 10 метров. Субантарктические пингвины же универсальны и могут как плавать на поверхности, так и нырять на большую глубину.

Проверить, общаются ли пингвины под водой, оказалось довольно просто. Ученые поймали животных и прикрепили на их спинах видеокамеры с защитой от влаги. В общем и целом им удалось записать 203 видеоролика, после просмотра которых было сделано четыре вывода:

под водой пингвины действительно издают звуки;

в 73% они подают звуковые сигналы во время спуска на глубину, когда и занимаются охотой;

звуки издаются, когда они уже видят добычу и преследуют ее;

общаться под водой умели все три вида пингвинов, так что на это наверняка способны и другие разновидности.

Общение животных

Авторы исследования признались, что сделанные открытия были для них неожиданными. Хотя, им бы стоило догадываться о возможности общения под водой. Дело в том, что другие группы ученых уже неоднократно доказывали, что на подводное общение способны морские черепахи, тюлени и дельфины. Поэтому в способностях пингвинов нет ничего удивительного.

Итак, ученые доказали, что пингвины умеют общаться под водой. Круто. Но возникает несколько вопросов, на которые они до сих пор не могут дать точные ответы. Например, им пока неизвестно, каким образом пингвинам, дельфинам и другим ныряющим на большую глубину животным, удается издавать звуки под большим давлением. И вообще, зачем они их издают?

На первый вопрос дать даже предположительного ответа невозможно. Но насчет второго есть некоторые мысли. Пингвины и им подобные животные могут общаться под водой, чтобы оповещать друг друга о местах скопления пищи. Или же другой вариант — они издают звуки, чтобы помогать друг другу ориентироваться в пространстве. Ведь под водой, которая похожа на бескрайний космос , очень легко заблудиться.

Пингвины могут общаться под водой, чтобы подсказывать друг другу местоположение скоплений рыб

Вообще, на тему общения животных очень рекомендую почитать материал Любы Соковиковой. Вы узнаете, какими тремя способами разговаривают между собой большинство животных и о чем они вообще могут вести беседы. Также в статье есть видео с брачным танцем райской птицы — это и интересно и забавно одновременно, лично я видел это зрелище впервые.

Общаться умеют все животные, даже пингвины