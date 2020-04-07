В России будут выявлять людей с иммунитетом на COVID-19, но зачем?

На момент написания этой статьи, 6 апреля 2020 года, в России насчитывается более 6000 людей, зараженных коронавирус ом COVID-19. Ежедневно регистрируется почти 1000 случаев заболевания и это при том, что число выздоровевших пациентов за все время составляет всего около 400 человек. Остается надеяться, что количество переболевших людей со временем увеличится и все они получат иммунитет к коронавирус у и не смогут им заболеть заново. А пока, федеральная служба Роспотребнадзор намерена провести исследование и выяснить, сколько людей в России уже выработали иммунитет к COVID-19. Работа будет проведена в Москве и Московской области, потому что там наблюдается особенно высокая скорость заражения. Но чем полезна информация о количестве людей с иммунитетом к коронавирус у и вообще, как он вырабатывается?

Иммунитет к коронавирус у

О том, что Роспотребнадзор займется поиском людей с иммунитетом к коронавирус у COVID-19, сообщило РИА новост и со ссылкой на слова Анны Поповой — главы федеральной службы. Тест для выявления иммунитета к болезни был создан научным центром «Вектор», но как он работает, пока не сообщается. Скорее всего, исследователи будут брать у переболевших коронавирус ом людей анализы крови и искать в них антитела, умеющие бороться с попавшим в организм вирус ом и уничтожать его до появления симптомов болезни.

На сегодняшний день есть несколько гипотез у ученных: одни говорят, что врожденный иммунитет в течение первых лет жизни ребенка намного сильнее, чем у взрослых людей. Это помогает ему бороться с коронавирус ом более активно и при этом симптомы, если и проявляются, то весьма незначительно. Позже организм человека теряет такие свойства и может рассчитывать только на приобретенный иммунитет. А его мы можем получить только после того, как наш организм справится с болезнью.

Как вырабатывается иммунитет?

Для начала стоит вообще разобраться, что такое иммунитет человека. Первое, что о нем стоит знать, это то, что он делится на два типа. Врожденный иммунитет — это изначальная способность нашего организма справляться с попавшими в организм инфекциями путем повышения температуры тела, провоцирования чихания и других реакций, которые могут уничтожить и вывести вирус ы и бактерии из организма. Приобретенный иммунитет возникает у человека на протяжении жизни — когда в организм попадает инфекция, иммунная система позволяет ей развить у человека болезнь и изучает способы борьбы с ним. Один раз переболев инфекционным заболеванием вроде ветрянки, человек им больше не болеет, потому что организм уже умеет быстро его уничтожать.

Чтобы лучше понять, как иммунитет борется с инфекциями, давайте рассмотрим пример с вирус ом папилломы человека третьего типа. Под этим сложным термином, на самом деле, подразум еваются обычные бородавки, которые появлялись у нас на руках в детстве — мы еще думали, что они возникают из-за прикосновения к лягушкам. Но на самом деле они появлялись из-за того, что на нашей коже часто возникали маленькие ранки, в которые вирус папилломы мог быстро и легко проникнуть. Вот что происходило дальше:

вирус проникал глубоко под кожу, но наш детский организм еще не знал, как с ним бороться; вирус попадал в клетки кожи и заставлял их расти неправильно — впоследствии на руке вырастала уродливая бородавка; Заметив это, иммунная система начинала вырабатывать иммунные клетки, известные как Т-хелперы. Они тщательно изучали вирус папилломы и помогали вырабатывать стратегию борьбы с ним и запоминали ее, чтобы впредь действовать максимально быстро; Затем в дело включались иммунные клетки В-лимфоциты, которые вырабатывали антитела и запускали их внутрь пораженных вирус ом клеток. Они буквально набрасывались на вирус ы, обездвиживали их и выводили из организма; В самом конце этой «войны» появлялись макрофаги — клетки, пожирающие остатки пораженных клеток. Они уничтожали бородавку и организму оставалось только нарастить на его месте новые клетки, чтобы кожа снова была гладкой и здоровой.

В конечном итоге получалось, что один раз изучив вирус , который стал причиной возникновения бородавки, наш организм научился с ним быстро справляться. Считается, что то же самое происходит с людьми, переболевшими коронавирус ом — их организм учится справляться с вирус ом и он становится им не страшен. Примечательно, что ранее в Китае были зафиксированы случаи повторного заражения коронавирус ом. Однако, в этих ситуациях могла возникнуть ошибка — возможно, в первый раз у повторно зараженных людей была обычная пневмония и только во второй раз они заразились COVID-19. Или же у них был ослаблен иммунитет — в этом случае повторное заражение инфекционными заболеваниями вполне возможно. Работа во время пандемии Но зачем же Роспотребнадзору необходимо знать количество людей с наличием иммунитета к коронавирус у COVID-19? Есть предположение, что выявив таких людей, им можно разрешить посещать рабочие места. Это логично, потому что переболевший человек уже вряд ли заразится вновь и не будет представлять опасности для окружающих. По данным издания The Guardian, подсчетом количества людей с иммунитетом к коронавирус у на данный момент занимаются исследователи из Германии. Впоследствии власти хотят выдавать некоторым работникам «паспорта» с доказательством о перенесенном COVID-19 и наличии к нему иммунитета. Ожидается, что с них будут сняты некоторые ограничения и они смогут работать в прежнем режиме.

Вообще, идея с паспортами выглядит сегодня не такой уж и безумной. После того, как основная волна пандемии спадет, встанет вопрос — как разделить тех кто уже переболел и выработал иммунитет и тех, кто все еще находится в группе риска? Ведь тех, кто справился с болезнью уже зараза не возьмет (хотя ученные до конца не уверены), но в итоге переболеют все. Или почти все. Сегодня основная проблема даже не в том, что COVID-19 косит всех подряд, а в том, что здравоохранение не справляется с наплывом заболевших. И в результате того, что люди будут иметь «печать», что они переболели и больше не являются переносчиками и позволит заново запустить экономику, без чего возвращение к обычной жизни просто невозможно.

И наконец главный вопрос, как человечество намеренно проводить тестирование на присутствие иммунитета? Представить, что надо проверить поголовно каждого — невозможно. На это не хватит ни тестов, ни денег. Значит нужен какой-то алгоритм тестирования, о котором сегодня пока не говорят. Понятно, что есть люди, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности на нашей планете. Это представители власти (в меньшей степени, т.к. их можно заменить), ученые, узкоспециализированные рабочие (работники критичных для безопастности страны предприятий, атомных станций, врачи и т.д.). Их необходимо будет проверить первыми, и когда вакцина будет готова, сделать им прививку. Позже дойдет очередь и до обычных людей, но на все потребует время. Сколько? Пока не знает никто.

А что будет после того как карантин снимут? Мы снова начнем социальную жизнь, люди начнут общаться между собой, обниматься, целоваться, устраивать вечеринки. И все, у кого не выработан иммунитет (читай не переболели) снова будут заражаться. И это будет происходить до тех пор, пока все население Земли не переболеет. Или не изобретут и не вакцинируют все население планеты. Но даже если закрыть глаза на количество вакцин, их стоимость и время, которое потребуется для вакцинации — ученные заявляют, что вакцина будет готова не раньше чем в конце 2020 года. А что делать нам, сидеть дома или рискнуть своей жизнью? Вопрос остается открытым. Приглашаем вас в комментарии к этой статье.

Возможно, людям с иммунитетом к коронавирус у разрешат ходить на работу