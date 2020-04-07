Почему я за тотальный контроль, ради собственной безопасности?

Мир стремительно меняется у нас на глазах. То что вчера казалось невероятным — сегодня скучная обыденность. Я говорю про интернет, смартфоны, спутниковую связь, GPS и многое другое, что буквально ворвалось в нашу жизнь на нашей памяти. Молодое поколение с этим родилось и уже не может представить, как можно жить без сотового телефона. А те кто постарше с ностальгией вспоминают «былые времена». Правда, отказаться от благ цивилизации они тоже не торопятся. И я их понимаю, сам такой. Ну кто же захочет лишить себя доступа к YouTube или заказу тяжеленного телевизора в интернет-магазине с бесплатной доставкой на дом? Но все эти блага в конечном итоге создают цифровой след, по которому можно узнать о нас если не все, то практически все. Причем для этого даже не нужны спец. средства. Достаточно поисковика и немного мозг ов. Так может пора все эти технологии применить на благо общества на государственном или общемировом уровне? Я был бы не против.

Как найти информацию о любом человеке

Сегодня, когда речь заходит о конфеденциальности граждан практически в любых странах мира (за редким исключением типа Китая, Северной Кореи и т.д.) общество разделяется на два лагеря. Одни люди не видят в этом ничего плохого и в целом выступают за социальную открытость, другие же категорически против, ссылаясь на конституцию, законы, право на личную жизнь и тайн у переписки. Я прекрасно понимаю позиции обеих групп, но что-то мне подсказывает, что «поздно пить боржоми» и этот вопрос уже давно перешел в другую плоскость.

Сегодня стать детективом может практически любой школьник

Посудите сами, если человек специально не скрывается от других людей (по любым причинам), то найти информацию о нем может даже школьник. Для этого достаточно ввести данные в поисковую строку Google и внимательно изучить выдачу. Затем мы находим его социальные сети, фото графии (нередко с гео-тегом), круг общения (друзья на FaceBook или Instagram). Можно копнуть поглубже и посмотреть активность друзей, поискать совместные фото графии и т.д. В итоге через пару часов можно сложить вполне себе полную картину практически о любом современном человеке. Где работает, сколько получает, чем увлекается, куда ездит в отпуск и т.д. В некоторых случаях в открытых источниках можно даже найти адрес проживания и номер банковской карты.

Можно ли защитить себя от слежки

Разве такой сбор информации не нарушает приватность и личную жизнь? Не знаю, вопрос спорный. С одной стороны, вся информация находится в открытых источниках и обвинять вас, что вы эту информацию получили довольно странно. С другой стороны тот человек, о котором вы эту информацию собрали мог и не давать согласия на то, чтобы эта информация была доступна. Конечно, в основном, с юридической точки зрения придраться практически невозможно. Практически у любого популярного приложения или сервиса есть политика конфиденциальности и там четко прописано, что с вашими данными может делать сервис (практически все). Но во-первых эти документы мало кто читает, а во-вторых, мы как пользователи ничего с этим поделать не может. Ну разве что не использовать Instagram, FaceBook, YouTube, Twitch и далее по списку. Но об этом мы уже говорили, мало кто к этому готов.

Отдельно стоят люди, которые по каким-то причинам очень трепетно относятся к информации, которая остается от них в Интернете. Это могут быть и преступники, и политики, и бизнесмены, и обычные люди, которые хотят держать свою личную жизнь в тайн е. В той или иной степени у них это получается. Но давайте по честному: если вдруг мы сильно кому-то понадобимся, нас найдут. И я не говорю про Россию, так будет в любой стране мира. Если вы, конечно, не наркобарон соблюдающий тысячу мер предосторожности. Но и их находят, как нам известно.

И что в итоге? 90% населения даже не задумываются о конфиденциальности своих данных. Что это — беспечность, глупость, равнодушие? Наверное всего по чуть-чуть. Но важно то, что сегодня данные о своем соседе может получить каждый не выходя из дома. Это последствия развития технологий, от которых мы уже не откажемся.

Как государство следит за нами

Спец. службы и полиция в любых странах имееют доступ ко всей информации. Даже к той, к которой доступа у обычного человека нет. Это может быть и слежка за мобильным телефоном, за переговорами, сообщениями, смс-ками, камерами наблюдения и распознания лиц, доступ к камерам, которые установлены у вас дома и много еще чего. При необходимости все эти данные будут получены очень быстро. Можно сколь угодно тешить себя мыслью, что мой мессенджер безопасен или что я использую секретные чаты с шифрованием, но это не поможет. Есть еще десятки мест с которых можно получить информацию о вас. И ее получают.

Есть немаловажный довод, который нельзя игнорировать — это доступ к закрытым данным третьими лицами. Часто люди склонны смириться с тем, что их данные доступны полиции и спец. службам, но не хотят, чтобы они утекали в открытый доступ или их можно было купить на черном рынке. Их сомнения понятны, но разве сейчас так не происходит по всему миру? Происходит. И порой в таких масштабах, что становится не по себе. Практически каждый месяц мы читаем новост и, что в какой-то стране утекли данные банковских карт десятков тысяч клиентов или база интимных фото графий или что-то еще. Я думаю все понимают, что часто за эту информацию платят очень хорошие деньги тем, кто имеет к ней доступ. А еще, чтобы получить информацию всего по одному клиенту, можно слить данные тысяч. Так никто не заподозрит, что заказ был на конкретного человека. Вариантов и схем массы, поэтому какой смысл бояться того, что и так уже происходит?

Зачем за нами следят?

И вот теперь, когда мы разобрались с тем что вокруг, может уже позволим технологиям работать нам во благо? Тотальный информационный контроль уже работает в серой зоне, но не пора ли его вывести в законное поле? Ведь помимо того, что такая система будет эффективно противодействовать преступности, она еще может сильно помочь при ситуации с коронавирус ом, которая происходит сейчас. С помощью нее можно отслеживать потенциально зараженных людей, их контакты, места посещения и оперативно принимать меры по локализации. Так делалось в Китае и они победили. А чем весь мир хуже?

Зачем в Москве столько камер?

Сегодня камеры в Москве установлены поточи на каждом доме. Те камеры, что у подъездов, способны распознавать лицо, а те, что стоят на крышах домов предназначены исключительно для режима сопровождения. Тотальный контроль уже работает, но мы об этом не думаем. Сегодня, чтобы проследить перемещение человека не нужно ничего придумывать, все уже придумано за нас. И единственное ограничение, которое есть — это ограничение законодательное. Сейчас лишь вопрос времени, когда его снимут.

Другая сторона тотального контроля — это перестроение психологии человека. И это, пожалуй, даже важнее технической составляющей таких систем. Ведь если обычные граждане (коих большинство в любом государстве) знают, что улицы просматриваются, личность определяется, за передвижением тоже установлен контроль — станут ли они лишний раз преступать черту закона? Я говорю про бытовые вещи: нарушение скоростного режима, проезд на красный свет, кражи на улицах или в магазинах, агрессивное поведение в местах массового скопления людей и т.д. Думаю, что такого станет в десятки, если не в сотни разы меньше. Отличный опыт в этом нам показывают скандинавские страны. В той же Швеции люди живут настолько открыто, что вы буквально можете узнать какую зарплату получает сосед и найти в открытом доступе его декларацию о доходах. Я немного утрирую, но самую малость. В социальной системе, когда все на виду, любая криминальная составляющая идет резко вниз.

Часто встречается мнение, что подобная система будет следить к какой любовнице вы пошли или сколько пива выпили, пока жена думает, что вы на работе. Но во-первых: у жены доступа к такой информации не будет, а во-вторых: может ну ее тогда, эту любовницу?

Вот и получается, что сегодня весь мир ломает копья между тем, чтобы сделать режим тотального контроля официально признанным или оставить его в серой зоне. А если это уже есть и работает, то почему бы не позволить технологиям работать на благо людей, делая наш мир безопаснее во всех смыслах этого слова?

Полагаю, что найдется немало тех, кто со мной не согласен. Приглашаю вас в комментарии к этой статье или в наш Telegram-чат.

Тотальный контроль уже есть, не обманывайте себя