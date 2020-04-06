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Стиль и функциональность – основные черты современного комода

Сегодня комод — это не просто ящик на ножках, а современная и функциональная мебель, придающая уют любому помещению. Он легко вписывается в любой интерьер и служит прекрасным местом для хранения вещей.

С чего все началось

История комода своими корнями уходит в 17 век. Изначально его использовали в Италии для хранения посуды. Он представлял собой низкий шкафчик с одним выдвижным ящиком и двумя распашными дверцами. Итальянцы называли их «креденца». Позднее отличительной чертой мебели стал сплошной фасад с расположенными друг над другом выдвижными ящиками.

Они всегда считались символом достатка и успеха, недаром в советские времена его старались изгнать из домов, считая символом мещанства. Сегодня такая идея навряд ли придет кому-то в голову. Потребители по достоинству оценили все преимущества этой детали интерьера.

Размещая такую мебель в детской комнате, в нем легко можно хранить детские вещи, памперсы, а столешницу использовать в качестве пеленального столика. В спальне будет удобно складывать в него постельное белье и личные вещи.

Многофункциональный и удобный – и все это о нем

Даже в коридоре для него найдется место. Различные мелочи, такие как ключи или щетки для чистки обуви, будут всегда под рукой в одном из ящиков. На нем прекрасно будут смотреться цветочные композиции, аквариумы или телевизор при установке в гостиной.

Изготовители мебели предлагают различные материалы:

  • натуральное дерево;
  • МДФ/ДСП;
  • пластмасса.

При выборе этого современного решения необходимо учитывать следующие критерии.

  1. В какой из комнат планируется размещение этого предмета мебели.
  2. Сколько человек планирует пользоваться комодом. От этого зависят габариты.
  3. Материалы изготовления. Самым популярным считается натуральное дерево. Мебель, изготовленная из него, отличает долговечность и надежность.
  4. Фурнитура, используемая при сборке. Ящики должны выдвигаться без особых усилий и все детали четко прилегать друг к другу. На сегодняшний момент изготовители предлагают различные механизмы выдвигания: система доводчиков для закрывания ящиков без удара, механизм выдвижения нажатием. Все это позволяет продлить срок службы комода.
  5. Стиль. Здесь все ограничивает только фантазия. На сегодняшний момент в каталогах представлены как комоды классического дизайна, так и в стиле хай-тек, лофт и даже настоящие арт-объекты. При этом абсолютно не страдает функциональная составляющая изделия.

Подводя итоги

Выбирая комод, можно быть уверенным, он займет достойное место и станет настоящим украшением жилища.

06 апрель 2020 /
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