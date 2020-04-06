Стиль и функциональность – основные черты современного комода

Сегодня комод — это не просто ящик на ножках, а современная и функциональная мебель, придающая уют любому помещению. Он легко вписывается в любой интерьер и служит прекрасным местом для хранения вещей.

С чего все началось

История комода своими корнями уходит в 17 век. Изначально его использовали в Италии для хранения посуды. Он представлял собой низкий шкафчик с одним выдвижным ящиком и двумя распашными дверцами. Итальянцы называли их «креденца». Позднее отличительной чертой мебели стал сплошной фасад с расположенными друг над другом выдвижными ящиками.

Они всегда считались символом достатка и успеха, недаром в советские времена его старались изгнать из домов, считая символом мещанства. Сегодня такая идея навряд ли придет кому-то в голову. Потребители по достоинству оценили все преимущества этой детали интерьера.

Размещая такую мебель в детской комнате, в нем легко можно хранить детские вещи, памперсы, а столешницу использовать в качестве пеленального столика. В спальне будет удобно складывать в него постельное белье и личные вещи.

Многофункциональный и удобный – и все это о нем

Даже в коридоре для него найдется место. Различные мелочи, такие как ключи или щетки для чистки обуви, будут всегда под рукой в одном из ящиков. На нем прекрасно будут смотреться цветочные композиции, аквариумы или телевизор при установке в гостиной.

Изготовители мебели предлагают различные материалы:

натуральное дерево;

МДФ/ДСП;

пластмасса.

При выборе этого современного решения необходимо учитывать следующие критерии.

В какой из комнат планируется размещение этого предмета мебели. Сколько человек планирует пользоваться комодом. От этого зависят габариты. Материалы изготовления. Самым популярным считается натуральное дерево. Мебель, изготовленная из него, отличает долговечность и надежность. Фурнитура, используемая при сборке. Ящики должны выдвигаться без особых усилий и все детали четко прилегать друг к другу. На сегодняшний момент изготовители предлагают различные механизмы выдвигания: система доводчиков для закрывания ящиков без удара, механизм выдвижения нажатием. Все это позволяет продлить срок службы комода. Стиль. Здесь все ограничивает только фантазия. На сегодняшний момент в каталогах представлены как комоды классического дизайна, так и в стиле хай-тек, лофт и даже настоящие арт-объекты. При этом абсолютно не страдает функциональная составляющая изделия.

Подводя итоги