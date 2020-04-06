Верный глаз: как можно улучшить наше зрение
Калифорнийский стартап Mojo Vision продолжает работу над контактными линзами, в которые будут интегрированы миниатюрные дисплеи с поддержкой функций дополненной реальности.
По заявлению разработчиков, «умное» устройство получит собственные датчики движения и беспроводную связь со смартфоном, который обеспечит распознавание образов и отображение дополнительной информации в режиме реального времени.
Конечно, футуристическая разработка еще далека от завершения, однако гибкий прототип дисплея в Mojo Vision уже готов: на участке с диагональю менее 0,5 мм упаковано около 70 тыс. пикселей. А в будущем планируется выпуск специальных версий для людей с ослабленным зрением, для которых линзы с дисплеем смогут создавать более яркую и контрастную картинку.
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