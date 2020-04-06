Как сделать защитную маску для лица своими руками?

Сегодня самыми востребованными товарами в мире являются средства индивидуальной защиты – антисептики для рук, одноразовые перчатки и защитные маски для лица. Так что не удивительно, что эти товары исчезли из аптек и магазинов. Между тем, в некоторых странах нельзя выходить на улицу без защитной маски – это чревато штрафом и даже арестом. К тому же, без маски не обойтись если вы сами больны или ухаживаете за больным человеком. Но где взять маски, если в аптеках и магазинах их не купить? К счастью, природа наградила нас руками, при помощи которых можно самостоятельно сшить – или просто сделать защитную маску — как я и поступила. Конечно, такая маска не предназначена для использования в медицинском учреждении, но будет эффективна если вы ухаживаете за больным или находитесь в людном месте.

Нужно ли носить маски во время корона вирус а?

Да. Но для начала внесем ясность: маски, независимо от того, насколько они эффективны, не гарантируют 100% защиту от CоVID-19. Согласно рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее эффективный способ не заразиться SARS-CoV-2 – это тщательно мыть руки с мылом и водой и соблюдать социальное дистанцирование. Конечно, в идеальном мире у каждого человека было бы достаточное количество защитных масок и это помогло бы предотвратить распространение вирус а. Однако реальность рисует немного иную картину и масок на всех не хватает. Как пишет издание The Verge, 3 апреля Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) в США выпустил рекомендации – отныне носить защитные маски необходимо всем гражданам, а не только тем, у кого появились симптомы.

Простые тканевые маски предотвращают распространение вирус а – так, люди, которые не знают что заражены, надев самодельную маску не заразят окружающих. Как показали результаты нового исследования, люди без симптомов могут заразить других, а вирус способен распространяться пока мы разговариваем или дышим. Напомню, ранее считалось, что коронавирус распространяется капельным путем, когда человек чихает или кашляет. Надеюсь, Министерство здравоохранения Российской Федерации также в скором времени рекомендует гражданам носить тканевые маски для лица в общественных местах. А чтобы лучше разобраться в том, чем защитные маски отличаются друг от друга и какие из них наиболее эффективны, мы подготовили для вас статью.

Однако тканевая маска может понадобиться и дома, если вы вынуждены ухаживать за больным человеком или заразились сами и переживаете за здоровье близких. Лучше всего, если у вас будет две маски а не одна, чтобы можно было носить одну маску, пока стерилизуется вторая. Эта статья – простая шпаргалка, которая, надеюсь, поможет вам сделать маску своими руками. А если дома закончился спиртовой антисептик для рук, то мой коллега Артем Сутягин в своей статье подробно рассказал как сделать антисептик в домашних условиях.

С какими проблемами можно столкнуться?

Согласитесь, в жизни бывают разные ситуации и иногда таких банальных, казалось бы, вещей как иголка с ниткой может просто не оказаться под рукой. Именно в такой ситуации я сегодня и оказалась: куда делись иголки, которые я точно покупала – тайн а за семью печатями, а вот ниток оказалось в избытке. На помощь пришла маленькая ручная швейная машинка которая ждала своего звездного часа примерно полгода. Не понятно, во мне проблема или в машинке, но спустя два с половиной часа машинка и испорченный кусок ткани остались тоскливо лежать в углу, а моя ненависть к рукоделию достигла апогея. Однако даже если у вас под рукой нет иголки с ниткой или вы, как и я, неумеха, не отчаивайтесь, ведь маску можно сделать и без них.

Как сделать маску без иголки с ниткой и швейной машинки?

Для того, чтобы смастерить маску из прямо-таки подручных средств, вам потребуется:

Ткань (лучше всего взять небольшой хлопковый или синтетический платок)

Резинка (можно использовать резинки для волос)

Чтобы сделать самую простую маску, я взяла небольшой хлопковый платок и сложила его пополам несколько раз.

В это сложно поверить, но так может выглядеть практически готовая маска

Затем на каждый край платка нужно надеть резинку (подойдет резинка для волос) – у меня оказался отрез обычной серой резинки, которую можно подтянуть до нужного размера – и аккуратно сложите оба края платка друг в друга, так, чтобы за обе резинки с каждой стороны можно было подтянуть.

Вуаля! Маска готова

Конечно, такая маска прилегает к лицу не слишком плотно, поэтому лучше все-таки найти иголку с ниткой и маску сшить. А если у вас дома есть швейная машинка, то никаких проблем возникнуть не должно.

Как сшить маску своими руками?

Несмотря на разгорающиеся споры о том, какую ткань лучше использовать для изготовления маски – хлопок или лен, на самом деле не существует никаких доказательств того, что эти ткани лучше или хуже других. Поэтому вполне подойдет ткань, которая у вас под рукой.

Итак, вам потребуется:

Ткань (на ваше усмотрение)ЛинейкаИголкаНиткиРезинкаУтюг

После того, как нужная ткань выбрана, отрежьте от нее кусок размером 36 см на 20 см и сложите его пополам. Затем сделайте три складки – так, чтобы маску можно было сложить и потом развернуть. Сами складки должны быть примерно пару сантиметров в ширину. Каждую складку затем нужно хорошенько прогладить утюгом. Когда все складки проглажены, раскройте складки и с каждого края маски положите небольшой отрез резинки (резинка должна быть чуть длиннее в ширину чем маска). После этого снова сложите маску по уже проглаженым линиям и прошейте боковые края иголкой с ниткой или на швейной машинке. А чтобы вам было проще, смотрите видео ниже:

Если резинки не оказалось, вместо нее вполне можно использовать ленту, тесьму или плотную веревку. Главное условие – маска должна плотно прилегать к лицу.

И не забывайте, что ни одна маска не защитит вас от CoVID-19 и других инфекций на 100%. Лучшее, что вы можете сделать – это оставаться дома, сократить контакты между людьми, мыть руки, следовать всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и постараться как можно меньше нервничать, так как стресс негативно влияет на иммунитет. Подробнее о том, как карантин влияет на общее состояние здоровья читайте в нашем материале. Будьте здоровы!

Рассказываем как сделать маску своими руками, даже если у вас нет иголки с ниткой