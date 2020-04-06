Как сделать защитную маску для лица своими руками?
Сегодня самыми востребованными товарами в мире являются средства индивидуальной защиты – антисептики для рук, одноразовые перчатки и защитные маски для лица. Так что не удивительно, что эти товары исчезли из аптек и магазинов. Между тем, в некоторых странах нельзя выходить на улицу без защитной маски – это чревато штрафом и даже арестом. К тому же, без маски не обойтись если вы сами больны или ухаживаете за больным человеком. Но где взять маски, если в аптеках и магазинах их не купить? К счастью, природа наградила нас руками, при помощи которых можно самостоятельно сшить – или просто сделать защитную маску — как я и поступила. Конечно, такая маска не предназначена для использования в медицинском учреждении, но будет эффективна если вы ухаживаете за больным или находитесь в людном месте.
Нужно ли носить маски во время коронавируса?
Да. Но для начала внесем ясность: маски, независимо от того, насколько они эффективны, не гарантируют 100% защиту от CоVID-19. Согласно рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее эффективный способ не заразиться SARS-CoV-2 – это тщательно мыть руки с мылом и водой и соблюдать социальное дистанцирование. Конечно, в идеальном мире у каждого человека было бы достаточное количество защитных масок и это помогло бы предотвратить распространение вируса. Однако реальность рисует немного иную картину и масок на всех не хватает. Как пишет издание The Verge, 3 апреля Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) в США выпустил рекомендации – отныне носить защитные маски необходимо всем гражданам, а не только тем, у кого появились симптомы.
Простые тканевые маски предотвращают распространение вируса – так, люди, которые не знают что заражены, надев самодельную маску не заразят окружающих. Как показали результаты нового исследования, люди без симптомов могут заразить других, а вирус способен распространяться пока мы разговариваем или дышим. Напомню, ранее считалось, что коронавирус распространяется капельным путем, когда человек чихает или кашляет. Надеюсь, Министерство здравоохранения Российской Федерации также в скором времени рекомендует гражданам носить тканевые маски для лица в общественных местах. А чтобы лучше разобраться в том, чем защитные маски отличаются друг от друга и какие из них наиболее эффективны, мы подготовили для вас статью.
Однако тканевая маска может понадобиться и дома, если вы вынуждены ухаживать за больным человеком или заразились сами и переживаете за здоровье близких. Лучше всего, если у вас будет две маски а не одна, чтобы можно было носить одну маску, пока стерилизуется вторая. Эта статья – простая шпаргалка, которая, надеюсь, поможет вам сделать маску своими руками. А если дома закончился спиртовой антисептик для рук, то мой коллега Артем Сутягин в своей статье подробно рассказал как сделать антисептик в домашних условиях.
С какими проблемами можно столкнуться?
Согласитесь, в жизни бывают разные ситуации и иногда таких банальных, казалось бы, вещей как иголка с ниткой может просто не оказаться под рукой. Именно в такой ситуации я сегодня и оказалась: куда делись иголки, которые я точно покупала – тайна за семью печатями, а вот ниток оказалось в избытке. На помощь пришла маленькая ручная швейная машинка которая ждала своего звездного часа примерно полгода. Не понятно, во мне проблема или в машинке, но спустя два с половиной часа машинка и испорченный кусок ткани остались тоскливо лежать в углу, а моя ненависть к рукоделию достигла апогея. Однако даже если у вас под рукой нет иголки с ниткой или вы, как и я, неумеха, не отчаивайтесь, ведь маску можно сделать и без них.
Как сделать маску без иголки с ниткой и швейной машинки?
Для того, чтобы смастерить маску из прямо-таки подручных средств, вам потребуется:
- Ткань (лучше всего взять небольшой хлопковый или синтетический платок)
- Резинка (можно использовать резинки для волос)
Чтобы сделать самую простую маску, я взяла небольшой хлопковый платок и сложила его пополам несколько раз.
В это сложно поверить, но так может выглядеть практически готовая маска
Затем на каждый край платка нужно надеть резинку (подойдет резинка для волос) – у меня оказался отрез обычной серой резинки, которую можно подтянуть до нужного размера – и аккуратно сложите оба края платка друг в друга, так, чтобы за обе резинки с каждой стороны можно было подтянуть.
Вуаля! Маска готова
Конечно, такая маска прилегает к лицу не слишком плотно, поэтому лучше все-таки найти иголку с ниткой и маску сшить. А если у вас дома есть швейная машинка, то никаких проблем возникнуть не должно.
Как сшить маску своими руками?
Несмотря на разгорающиеся споры о том, какую ткань лучше использовать для изготовления маски – хлопок или лен, на самом деле не существует никаких доказательств того, что эти ткани лучше или хуже других. Поэтому вполне подойдет ткань, которая у вас под рукой.
Итак, вам потребуется:
Ткань (на ваше усмотрение)
Линейка
Иголка
Нитки
Резинка
Утюг
После того, как нужная ткань выбрана, отрежьте от нее кусок размером 36 см на 20 см и сложите его пополам. Затем сделайте три складки – так, чтобы маску можно было сложить и потом развернуть. Сами складки должны быть примерно пару сантиметров в ширину. Каждую складку затем нужно хорошенько прогладить утюгом. Когда все складки проглажены, раскройте складки и с каждого края маски положите небольшой отрез резинки (резинка должна быть чуть длиннее в ширину чем маска). После этого снова сложите маску по уже проглаженым линиям и прошейте боковые края иголкой с ниткой или на швейной машинке. А чтобы вам было проще, смотрите видео ниже:
Если резинки не оказалось, вместо нее вполне можно использовать ленту, тесьму или плотную веревку. Главное условие – маска должна плотно прилегать к лицу.
И не забывайте, что ни одна маска не защитит вас от CoVID-19 и других инфекций на 100%. Лучшее, что вы можете сделать – это оставаться дома, сократить контакты между людьми, мыть руки, следовать всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и постараться как можно меньше нервничать, так как стресс негативно влияет на иммунитет. Подробнее о том, как карантин влияет на общее состояние здоровья читайте в нашем материале. Будьте здоровы!
Рассказываем как сделать маску своими руками, даже если у вас нет иголки с ниткой
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