Как остановить пандемию нового коронавируса? Четыре возможных сценария

О новом неизвестном науке вирус е мир узнал в конце прошлого года. Однако все мы его немного недооценили. Так, даже несмотря на то, что мы в редакции Hi-News.ru много пишем о SARS-CoV-2, мне стало как-то совсем не по себе только недавно. Думаю, это от осознания неизбежности грядущих потрясений и изменений – все-таки прежним мир уже не будет. Конечно, пандемия рано или поздно закончится, но как будут разворачиваться события в будущем никто не знает. Мы можем только строить предположения исходя из известной информации. И пока мы усердно моем руки и шьем защитные маски в самоизоляции, ученые пытаются предсказать как закончится этот тяжелейший мировой кризис. Так, по мнению исследователей, существуют несколько возможных сценариев окончания пандемии нового коронавирус а. Подробно о каждом из них рассказываем в этой статье.

На момент написания этой статьи количество зараженных новым коронавирус ом CoVID-19 в мире превысило миллион человек и эта цифра продолжает расти. Ежедневно болезнь забирает тысячи жизней, а эпидемиологи говорят, что пик заболеваемости еще впереди. Однако в это непростое время очень важно сохранять спокойствие и следовать всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения – соблюдать социальное дистанцирование, тщательно мыть руки и оставаться дома. Не стоит забывать, что то, как мы проведем предстоящие месяцы отразится на состоянии иммунитета, который является единственным оружием против нового коронавирус а, по крайней мере пока не изобретена эффективная вакцина. При этом жить в полной неизвестности очень трудно, а слушать разного рода мракобесов, которые называют точную дату окончания пандемии просто опасно. Поэтому предлагаем познакомиться с реалистичными вариантами развития событий, предсказанные учеными. Главное помнить, что все перечисленные сценарии могут оказаться ложными, так как всем нам – и ученым тоже – свойственно ошибаться, а будущего не знает никто.

Почему вспышку коронавирус а не удалось сдержать?

Первый и наиболее популярный ход положить конец любой эпидемии – это ее сдерживание. Если количество случаев заболеваемости ограничено местом возникновения вспышки, а люди, которые покинули эпицентр не заражают людей в других странах и городах, то распространение инфекции будет минимальным. Поэтому до того, как вспышка CоVID-19 официально была признана пандемией, существовала возможность ее географически локализовать. Однако возможность эта исчезла вместе с первыми сообщениями о распространении коронавирус а в Европе и Северной Америке в феврале. Как сообщают ученые из университета Джона Хопкинса, как только было установлено, что вирус эффективно распространяется между людьми, стало понятно, что сдержать его невозможно.

1. Естественный спад заболеваемости

Какой бы страшной не казалась сегодня пандемия, всегда существует вероятность того, что количество новых случаев может естественным образом уменьшиться. Исследователи связывают это с целым рядом факторов, так как другие коронавирус ы и вирус ы гриппа часто отступают естественным путем, когда погода становится теплее. Так, согласно недавно выдвинутой гипотезе, SARS-CoV-2 плохо выживает в более влажных условиях, хотя эта информация еще не подтверждена. Случаи заболеваемости новым коронавирус ом также могут уменьшиться, потому что вирус заразит наиболее восприимчивых к нему людей. По мнению эпидемиолога Джошуа Эпштейна из Нью-Йоркского университета, обычно случается так, что вирус ом заражается достаточное количество восприимчивых людей но затем цепочка заражений естественным образом затухает. Однако в небольших популяциях это происходит быстрее, а в случае пандемии процесс может занять несколько месяцев.

2. Переход от пандемии к эндемии

Согласно второму сценарию, вирус SARS-CoV-2 станет эндемичным для человека. Это означает, что он превратится в привычную “сезонную болезнь” наподобие ОРВИ и гриппа. Пройдя через пандемию вирус вполне может остаться в человеческой популяции, превратившись в сезонное респираторное заболевание. Такого мнения придерживается эпидемиолог Стивен Морс из Колумбийского университета.

Его коллега Майкл Остерхольм из университета Миннесоты также полагает, что CоVID-19 вполне может стать еще одним сезонным патогеном, вызывающим пневмонию. В конце-концов, единственный патоген, с которым можно сравнить новый коронавирус – это сезонный грипп. А он, как мы с вами прекрасно знаем, возвращается каждый год.

3. Сдерживание распространения вирус а ответными мерами

Положить конец пандемии коронавирус а можно замедлив его распространение с помощью терапевтического лечения инфицированных в больницах и дома. Эксперты называют этот сценарий “сглаживанием кривой” – грубо говоря, все мы сегодня не выходим из дома чтобы выйграть время и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Подобные ответные меры позволят приблизить переход пандемии в эндемию. Но если замедлить распространение не удастся, это приведет не только к росту смертей, но и к увеличению новых случаев заболеваемости.

4. Разработка вакцины против корона вирус

Создание вакцины это очень сложный и трудоемкий процесс, который занимает много времени – от 12 до 18 месяцев или больше. Но даже если заполучить вакцину удастся в ближайшем будущем, важно понимать, что вакцинация помогает предотвратить болезнь до того, как кто-то заразится. Основная ее цель – предотвратить будущие вспышки заболевания. Согласно оценке эпидемиолога Марка Липсича из Гарвардского университета, в течение года от 40% до 70% людей во всем мире могут заразиться SARS-CoV-2. А если большинство людей в мире подвержены воздействию вирус а, то введение им вакцины может оказаться не очень полезным. Подробнее о том, кто работает над изготовлением вакцины и когда она появится читайте в нашем материале.

Новый коронавирус можно уничтожить просто тщательно вымыв руки с мылом и водой

Неизвестный финал

Сценарии подобны потенциальным сюжетным линиям. То, что происходит на самом деле, зависит от огромного количества факторов, так что предсказать точное развитие событий невероятно трудно. В отношении CoVID-19 сегодня больше вопросов, чем ответов. Так, об эффективности социального дистанцирования мы узнаем лишь спустя время, то же самое касается разработки вакцины и эффективных противовирус ных препаратов. Все, что мы можем сделать сейчас – признать тот факт, что будущее предсказать невозможно, однако мы можем попытаться контролировать количество новых случаев и не позволять страху управлять нами. Это и правда тяжелое время для всех нас, но лучшее, что мы можем сделать – это ограничить количество контактов и соблюдать рекомендации ВОЗ.

Будущего не знает никто, но мы можем попытаться его предсказать