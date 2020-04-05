«Пандемические дроны» будут выявлять людей с температурой и кашлем

Вспышка коронавирус а COVID-19 становится троянским конем, оправдывая возникновение полицейских государств с тотальным контролем за гражданами. Правительства и корпорации быстро внедряют технологии больших данных и передовые средства контроля и наблюдения для мониторинга поведения населения во время пандемии.

Война с терроризмом, война с наркотиками, война с нелегальной иммиграцией, а теперь еще и война с COVID-19: все это начинается как законные ответные меры, но затем используется политиками для усиления контроля со стороны государства и ущемления свобод граждан.

В ближайшем будущем Америка может превратиться в полицейское государство, где будет вестись полномасштабное наблюдение за гражданами, как в Китае. Читателям издания ZeroHedge предлагается ознакомиться с тем, что скоро их может ждать: например, «пандемические дроны», оснащенные специальными датчиком и системой компьютерного зрения, которые могут летать над городом, выявляя людей с повышенной температурой тела, одышкой, а также с такими симптомами, как насморк и кашель (все это признаки наличия вирус а COVID-19).

Американская компания Dragonfly, занимающаяся производством беспилотников, возглавляет усилия по созданию сети беспилотных летательных аппаратов, которые можно развертывать в общественных местах для выявления инфицированных людей. Сеть дронов, получившая название «глобальная система раннего предупреждения», сможет определять первые признаки пандемии.

Dragonfly была недавно выбрана в качестве партнера компанией Vital Intelligence, предоставляющей услуги передачи данных и глубокого обучения в сфере здравоохранения, совместно с Университетом Южной Австралии, чтобы наладить серийное производство пандемических беспилотников в коммерческих масштабах для обеспечения мониторинга населения в общественных местах.

«Для Draganfly это большая честь работать над таким важным проектом, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией COVID-19, с которой сталкивается мир. Мониторинг состояния здоровья и дыхания будет иметь жизненно важное значение не только для обнаружения заболевших, но и для использования полученных данных в целях лучшего понимания тенденций в области здравоохранения. По мере нашего продвижения вперед, дроны и автономные технологии обнаружения будут становиться важной составляющей обеспечения общественной безопасности», — сказал директор Draganfly Энди Кард, бывший министр транспорта и глава аппарата Белого дома.

Как видно из изображений ниже, пандемический беспилотник может легко определять частоту дыхания, частоту сердечных сокращений, температуру тела, а также чихание и кашель — все признаки, которые могут указывать на носителя вирус а COIVD-19.