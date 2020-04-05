Последствия пандемии: горы мусора и миллиарды ущерба

Сейчас весь мир сидит дома и не выходит на улицу. Но так не может продолжаться вечно, через месяц или два карантин снимут во многих странах и люди пойдут на работу, учебу и т.д. Скорее всего, странам придется принять жесткие меры по предотвращению новых вспышек вирус а. В Южной Корее и Китае это решили обязав население носить маски и перчатки. Конечно государствам придется держать закрытыми рестораны, кинотеатры и другие места скопления людей, иначе снимать карантин просто не имеет смысла. Я не могу представить в ближайшем будущем футбольных матчей или концертов с наполненными стадионами или концертными залами. Это просто безумно опасно.

Но государству придется открыть магазины, супермаркеты, офисы, университеты и самое главное — общественный транспорт. Без этого просто нет смысла снимать карантин, люди должны добираться до работы, ходить в офис и на учебу. Без развлечений мир сможет жить, без работы и учебы нет.

Все мы встречаем сегодня нечто подобное, если идем в магазин

Я понимаю, что магазины будут разлинованы и в очереди мы будем стоять в 2х метрах друг от друга, места в транспорте будут помечены красными крестами и мы будем сидеть через одно сидение. Но что будет в час пик? Что будет на эскалаторах? Мы не сможем держать дистанцию везде и всегда, это создаст колоссальные пробки.

В некоторых городах так помечают внутри общественного транспорта

И тут встает вопрос: все эти люди в метро и офисах будут носить маски и перчатки? Мой ответ — да, и это будет обязательным условием как со стороны государства, так и со стороны людей. Я не хочу выпускать свою жену или ребенка в общественное место без средств защиты ближайший год, слишком велик риск повторного заражения. Мы прекрасно знаем, что у вирус а «испанка» было две волны, и вторая сильней первой. Уже сейчас многие вирус ологи прогнозируют вторую вспышку заболеваемости коронавирус ом на октябрь 2020 года.

Тогда встает вопрос, сколько надо будет масок населению земли? Сколько это будет стоить людям и самое главное какой вред эти маски и перчатки нанесут природе? Мы же прекрасно понимаем, что маски не будут утилизироваться отдельно, перчатки будут выкидывать в общие баки и потом тысячами лет гнить на мусорных полигонах или будут сожжены на мусоросжигательных заводах, а сажа осядет в наших легких.

А теперь давайте посчитаем, как говорится «на пальцах». Одна маска стоит 5р. (в нормальное время), носить ее можно 4 часа, некоторые модели можно стирать. В среднем можем взять: одна маска на одного человека в сутки. Дети, взрослые, старики — все будут носить маски. Население России 144 миллиона человек, отсюда получаем, что в сутки 80% населения будут вынуждены надеть маску при выходе из дома (предположим что 20% сидят дома).

Перчатки стоят дороже, но и их надо две… примерно 8 рублей за пару перчаток. Хотя ходить целый день в одной паре перчаток очень тяжело, они быстро рвутся.

А теперь внимание: 115 миллионов масок полетят в мусор ежедневно только в России, и 115 миллионов пар латексных перчаток. Я не знаю, сколько весит одна маска или перчатка, но уверяю вас 115 миллионов штук в сутки, это не камаз, это сотни камазов мусора. И так каждый день, изо дня в день: в мусор, в мусор, в мусор.

Итого на человека: 8р. + 5р. = 13 рублей в день, или 400 рублей в месяц. Умножаем 400 рублей в месяц на 115 миллионов человек и получаем 46 миллиардов рублей в месяц на маски и перчатки.

Но повторюсь, я не настолько опасаюсь трат на которые надо будет пойти людям и государствам, а переживаю что вся земля будет засыпана этими перчатками и масками. Ущерб природе может быть нанесен просто колоссальный и непоправимый.

Только вдумайтесь, мы посчитали с вами Россию, а в мире 7 миллиардов человек. Все наши расчеты можно умножить на 70! И сколько лет это будет продолжаться?

Дезинфекция порошком в промышленных масштабах

Дезинфекция людей

P.S. И мы даже не затронули расходы стран на обработку поверхностей разными составами, которые в итоге попадают в реки… Возможно отдельные страны будут использовать дезинфекцию специальными порошками, и эти средства будут попадать в воздух, которым мы дышим.

В средние века в Европе доктора носили такие кожаные маски во время эпидемии бубонной чумы. Внутри клюва были ароматические соли и лекарственные травы, чтобы врач не чувствовал запаха разлагающийся плоти. Отверстия для глаз были закрыты стеклом