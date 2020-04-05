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Последствия пандемии: горы мусора и миллиарды ущерба

Сейчас весь мир сидит дома и не выходит на улицу. Но так не может продолжаться вечно, через месяц или два карантин снимут во многих странах и люди пойдут на работу, учебу и т.д. Скорее всего, странам придется принять жесткие меры по предотвращению новых вспышек вируса. В Южной Корее и Китае это решили обязав население носить маски и перчатки. Конечно государствам придется держать закрытыми рестораны, кинотеатры и другие места скопления людей, иначе снимать карантин просто не имеет смысла. Я не могу представить в ближайшем будущем футбольных матчей или концертов с наполненными стадионами или концертными залами. Это просто безумно опасно.

Но государству придется открыть магазины, супермаркеты, офисы, университеты и самое главное — общественный транспорт. Без этого просто нет смысла снимать карантин, люди должны добираться до работы, ходить в офис и на учебу. Без развлечений мир сможет жить, без работы и учебы нет.

Последствия пандемии: горы мусора и миллиарды ущерба

Все мы встречаем сегодня нечто подобное, если идем в магазин

Я понимаю, что магазины будут разлинованы и в очереди мы будем стоять в 2х метрах друг от друга, места в транспорте будут помечены красными крестами и мы будем сидеть через одно сидение. Но что будет в час пик? Что будет на эскалаторах? Мы не сможем держать дистанцию везде и всегда, это создаст колоссальные пробки.

Последствия пандемии: горы мусора и миллиарды ущерба

В некоторых городах так помечают внутри общественного транспорта

И тут встает вопрос: все эти люди в метро и офисах будут носить маски и перчатки? Мой ответ — да, и это будет обязательным условием как со стороны государства, так и со стороны людей. Я не хочу выпускать свою жену или ребенка в общественное место без средств защиты ближайший год, слишком велик риск повторного заражения. Мы прекрасно знаем, что у вируса «испанка» было две волны, и вторая сильней первой. Уже сейчас многие вирусологи прогнозируют вторую вспышку заболеваемости коронавирусом на октябрь 2020 года.

Тогда встает вопрос, сколько надо будет масок населению земли? Сколько это будет стоить людям и самое главное какой вред эти маски и перчатки нанесут природе? Мы же прекрасно понимаем, что маски не будут утилизироваться отдельно, перчатки будут выкидывать в общие баки и потом тысячами лет гнить на мусорных полигонах или будут сожжены на мусоросжигательных заводах, а сажа осядет в наших легких.

Последствия пандемии: горы мусора и миллиарды ущерба

Уже дошло до того, что черепахи начали есть пластиковый мусор

Последствия пандемии: горы мусора и миллиарды ущерба

Многоразовая маска со сменными фильтрами

А теперь давайте посчитаем, как говорится «на пальцах». Одна маска стоит 5р. (в нормальное время), носить ее можно 4 часа, некоторые модели можно стирать. В среднем можем взять: одна маска на одного человека в сутки. Дети, взрослые, старики — все будут носить маски. Население России 144 миллиона человек, отсюда получаем, что в сутки 80% населения будут вынуждены надеть маску при выходе из дома (предположим что 20% сидят дома).

Перчатки стоят дороже, но и их надо две… примерно 8 рублей за пару перчаток. Хотя ходить целый день в одной паре перчаток очень тяжело, они быстро рвутся.

А теперь внимание: 115 миллионов масок полетят в мусор ежедневно только в России, и 115 миллионов пар латексных перчаток. Я не знаю, сколько весит одна маска или перчатка, но уверяю вас 115 миллионов штук в сутки, это не камаз, это сотни камазов мусора. И так каждый день, изо дня в день: в мусор, в мусор, в мусор.

Итого на человека: 8р. + 5р. = 13 рублей в день, или 400 рублей в месяц. Умножаем 400 рублей в месяц на 115 миллионов человек и получаем 46 миллиардов рублей в месяц на маски и перчатки.

Но повторюсь, я не настолько опасаюсь трат на которые надо будет пойти людям и государствам, а переживаю что вся земля будет засыпана этими перчатками и масками. Ущерб природе может быть нанесен просто колоссальный и непоправимый.

Только вдумайтесь, мы посчитали с вами Россию, а в мире 7 миллиардов человек. Все наши расчеты можно умножить на 70! И сколько лет это будет продолжаться?

Последствия пандемии: горы мусора и миллиарды ущерба

Дезинфекция порошком в промышленных масштабах

Последствия пандемии: горы мусора и миллиарды ущерба

Дезинфекция людей

P.S. И мы даже не затронули расходы стран на обработку поверхностей разными составами, которые в итоге попадают в реки… Возможно отдельные страны будут использовать дезинфекцию специальными порошками, и эти средства будут попадать в воздух, которым мы дышим.

Последствия пандемии: горы мусора и миллиарды ущерба

В средние века в Европе доктора носили такие кожаные маски во время эпидемии бубонной чумы. Внутри клюва были ароматические соли и лекарственные травы, чтобы врач не чувствовал запаха разлагающийся плоти. Отверстия для глаз были закрыты стеклом

05 апрель 2020 /
Хочу все знать
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