Как пандемия коронавируса влияет на животных?

Из-за пандемии нового коронавирус а CoVID-19 страдают не только люди. К сожалению, стремительные изменения в нашей жизни негативно сказываются на дикой природе. Интернет заполонили видео из разных стран, на которых по пустым улицам городов разгуливают горные козлы, дикие койоты и кабаны. Вообще, все происходящее в последнее время напоминает сцены из фильмов о гибели человеческой цивилизации: когда растения захватывают все больше пространства, а по улицам бродят волки и олени. Я, конечно, надеюсь, что до такого не дойдет, но спустя всего несколько недель карантина в центр Барселоны пробрались дикие кабаны, а в Таиланде обезьяны, которых раньше кормили туристы, разгуливают по улицам в поисках пропитания и нападают на людей. Выходит, с каждым новым днем CoVID-19 создает новые проблемы, на которые нужно срочно обратить внимание.

Что произойдет с животными без людей?

Если вы думаете, что с животными все будет впорядке если человечество вдруг исчезнет, не спешите с выводами. Конечно, многие виды в отсутствие людей будут процветать, например койоты, дикие кабаны и крысы. Дело в том, что койоты и крысы это в некотором роде "универсальные животные”, способные адаптироваться к самым разным условиям окружающей среды и питаться тем, что найдут. Однако далеко не всем животным так повезло – некоторые виды сегодня находятся на грани исчезновения и для выживания им требуется помощь человека.

Первым делом стоит упомянуть о животных, которые к нам ближе всего — собаках, кошках, голубях, чайках и так далее. Многие собаки и кошки живут на улице и, как и голуби и чайки, зависимы от человеческой еды. На улицах сейчас практически нет людей и подкармливать бродячих животных попросту некому. Ранее они могли хотя бы съесть выброшенные людьми остатки, но на пустынных улицах сейчас съедобного мусора тоже практически нет. Не стоит забывать и о животных, которые содержатся в приютах для собак и кошек — посетителей нет, владельцы не получают пожертвований и наши меньшие братья страдают от голода.

Не верите, что птицы голодают без гуляющих на улице людей? Посмотрите это видео, где оголодавшие белые голуби буквально набросились на выбрасываемую человеком еду.

К сожалению, в начале 2020 года из-за сильнейших пожаров в Бразилии помощь требуется все большему количеству диких зверей. Напомню, что из-за пожаров коалы пострадали так сильно, что многие эксперты высказывали беспокойство относительно восстановления их популяции. Чтобы спасти коал и другие виды, обитающие в Австралии, были созданы специальные заповедники, где животным оказывалась вся необходимая помощь. В условиях пандемии CoVID-19, когда во многих странах людям фактически запрещено покидать свои дома, многие животные остаются без присмотра. Однако в заповеднике коал в Австралии "Лоун Пайн Коала”, кажется, нашли решение проблемы – теперь за этими милыми пандами можно наблюдать в режиме онлайн на специальном сайте или YouTube канале. Такие стримы позволяют жертвовать средства на содержание и охрану заповедника. Деньги нужны как минимум для того, чтобы работники заповедника могли купить все необходимые средства индивидуальной защиты и продолжать свою работу в условиях пандемии. В общем, рекомендую к просмотру.

К сожалению, не все страны поступают так, как Австралия. В Африке, где индустрия экотуризма финансирует усилия по сохранению дикой природы, коронавирус стал причиной серьезных проблем как для людей, так и для животных. Как пишет издание Wired, до пандемии в Намибии на туризм приходилось 16% занятости населения; в Танзании, где находится гора Килиманджаро, охраняемые земли занимают более четверти всей территории страны. Но из-за вспышки коронавирус а практически в одночасье туристическая отрасль пришла в упадок, а охраняемые территории будут закрыты по крайней мере до сентября. Это значит, что люди, которые охраняют животных от браконьеров, не получат зарплату. Столкнувшись с массовой безработицей, они и сами могут стать браконьерами, чтобы прокормить свои семьи.

Если вы не интересовались темой браконьерства, то, вероятно, будете немного удивлены. Как полагают ученые, новый коронавирус SARS-CoV-2 мог появиться именно из-за браконьеров, которые устроили охоту на довольно милых и необычных зверьков – панголинов. Эти млекопитающие питаются муравьями и обитают преимущественно в Южной Африке. К сожалению, необычные гастроном ические увлечения жителей Поднебесной поставили панголинов на грань исчезновения. Подробнее о связи этих животным с новым коронавирус ом, читайте в нашем материале.

Ситуацию в Африке также усугубляет крах Кенийской индустрии по поставке цветов на Амстердамский цветочный рынок. Банкротство индустрии только что оставило без работы 7000 человек. Важно понимать, что все эти люди тоже будут искать пропитание и многие начнут охотиться на диких животных. Так, сегодня в Африке происходит самая настоящая война между зоозащитниками и браконьерами, которые массово истребляют слонов и носорогов. К сожалению, в этой войне страдают не только звери, но и люди. Однако мне кажется, что спасение других видов от гибели – прямая обязанность человека. Но когда речь заходит о выживании, ситуация становится очень тяжелой.

Стоит ли говорить, что аналогичные проблемы вскоре могут встать и в других странах мира. Недавно Россия впервые за 23 года обновила информацию об исчезающих видах в Красной книге – в нее добавили 43 вида, среди которых серый гусь, сибирская гага, северные олень, каспийский тюлень и многие другие. С самим списком можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. Учитывая рост безработицы из-за вспышки CoVID-19, охотники просят правительство не запрещать охоту, так как людям нужно прокормить свои семьи. При этом крайне маловероятно, что в критической ситуации кто-то будут думать о выживании редких видов диких животных.

В опасности из-за пандемии также находятся многие животные на островах, например морские птицы. Когда люди впервые прибыли на острова, то с собой привезли вид, способный истребить других животных – крыс. Известно, что грызуны очень любят поедать яйца морских птиц, которые гнездятся на земле. Без помощи человека будущее этих пернатых находится под угрозой из-за возможного нашествия крыс. Так что если люди вдруг исчезнут, то очень многие виды могут не выжить.

Что происходит с животными в городах?

Пустующие городские улицы теперь принадлежат диким животным – улицу Рамбла в Барселоне захватили дикие кабаны, койоты атакуют Сан-Франциско, а голодные дикие обезьяны, которых раньше подкармливали туристы, бродят стаями по Бангкоку и другим городам. А небольшой городок в Уэльсе, Великобритания, и вовсе оказался во власти горных козлов. Причина, по которой животные так себя ведут довольна проста – люди не только не путешествуют, но и не покидают свои дома. Многие территории остались без присмотра и некоторые звери почувствовали себя более-менее спокойно и начали исследовать незнакомые территории. Правда, в большинстве случаев, животные все-таки ищут пропитание.

Согласитесь, это довольно серьезная проблема, решение которой нельзя откладывать. Если мы хотим сохранить биоразнообразие и экосистемы, то необходимо предпринять срочные действия по сохранению дикой природы. Давайте не будем забывать, что если пандемия продлится 18 месяцев или дольше, как предупреждают эксперты, многие животные могут ее просто не пережить.

Горные козлы захватили улицы города в Уэльсе, Великобритания