» » Анестетик для татуажа

Анестетик для татуажа

Анестетик для татуажа - является важной частью нанесения перманентного макияжа. Во время малоинвазивной хирургии клиенты часто страдают от боли. Выбор препарата зависит от болевого порога пациента, особенностей его тела и техники исполнения.

Во время перманентного макияжа мастер вводит красящий пигмент в средние слои дермы с помощью устройства с иглой. Благодаря этому, краска остаётся в коже в течение 2-5 лет. Проникая под кожу, игла касается нервных окончаний, причиняя боль пациенту.

Чаще всего анестетик используется в виде крема, геля или мази. Например, в последние годы немалым спросом пользуется крем-анестетик tattooist (стоимость его вполне доступная). Эти средства впитываются в кожу и действуют медленнее, но эффект длится дольше. Кроме того, кремы оставляют жирные следы.

Наименее болезненным из всех видов татуировок на лице является татуаж бровей. Некоторые женщины делают это без анестезии. Если вы спросите тех, у кого есть татуаж на лице, что они чувствовали во время процедуры, некоторые скажут, что было лёгкое покалывание, другие скажут, что это было больно.

Выбор анестетика для перманентного макияжа является решающим шагом для мастера. Результат данной косметологической процедуры зависит от качества анестезии.

Сочетание следующих факторов влияет на выбор типа анестетика:

  • Тип перманента. В классическом случае предлагаемая область полностью заполнена красителем. При пудровой технике, наносятся отдельные мазки, что делает процедуру менее болезненной.
  • Болевой порог. Это уровень раздражения нервных окончаний. При низких порогах - незначительное повреждение татуажа будут болезненными.
  • Восприимчивость к анестетикам. Некоторые люди невосприимчивы к анестезии. Даже после введения препарата они продолжают чувствовать боль.
  • Чувствительность. Кожа на бровях толще, операция кажется менее болезненной, чем на губах или веках.
  • Психологический настрой. Если женщина решит сделать татуировку и боится боли, она не будет чувствовать комфорт.

Когда начинает действовать, мастер усиливает обезболивающий эффект нанесением. Для этого салфетку пропитывают гелем или жидкостью, накладывают перед перманентным макияжем на обозначенную область. Через 3-5 минут надо убрать салфетку.

05 апрель 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Татуаж: особенности
Хочу все знать

Татуаж: особенности

В настоящее время татуаж считается самой популярной услугой в индустрии красоты. И это вполне понятно, так как данный тип стойкого макияжа даёт возможность маскировать дефекты внешности или
Преимущества перманентного макияжа
Хочу все знать

Преимущества перманентного макияжа

Перманентный макияж немного похож на тату. Разница в том, что основой тату-красителей являются синтетические вещества, а основой пигментов для перманента являются натуральные средства.
Wizart – лучшее решение для перманентного макияжа
Хочу все знать

Wizart – лучшее решение для перманентного макияжа

Каждая вторая женщина периодически думает о перманентном макияже для себя. Почему - ведь это очень удобно! Утром вам не нужно наносить макияж, подправлять его весь день и даже удалять всё ночью, так
Как подобрать тональный крем
Хочу все знать

Как подобрать тональный крем

Основой для высококачественного макияжа являются не только тушь, румяна и помада. Большое значение имеет гладкий и естественный цвет лица. Для достижения этой цели помогают специальные тональные
Студия перманентного макияжа Елены Нечаевой
Хочу все знать

Студия перманентного макияжа Елены Нечаевой

Перманентный макияж является незаменимым для всех представительниц прекрасной половины человечества, которые хотят выглядеть потрясающе в любой ситуации.
Розовый фламинго – мастер макияжа
Хочу все знать

Розовый фламинго – мастер макияжа

Долгое время ученые считали, что цвет оперения у розовых фламинго «обновляется» только после того, как блекнет из-за солнечного воздействия или «пачкается», подкрашиваясь какими-то окрашивающими
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинДом с нарисованным фасадом в ТаррагонеУченые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныВрачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Как смартфоны и соцсети убивают наше времяУченые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космосаКак нарушение режима сна влияет на работу сердца?


Свежие Статьи
Генетики определили происхождение таинственных тибетцев

Генетики определили происхождение таинственных тибетцев

Blue Origin хочет запустить свою ракету во время пандемии COVID-19. В чем опасность?

Blue Origin хочет запустить свою ракету во время пандемии COVID-19. В чем опасность?

Как выглядела холодная Антарктида 90 миллионов лет назад?

Как выглядела холодная Антарктида 90 миллионов лет назад?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+