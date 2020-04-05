Анестетик для татуажа - является важной частью нанесения перманентного макияжа. Во время малоинвазивной хирургии клиенты часто страдают от боли. Выбор препарата зависит от болевого порога пациента, особенностей его тела и техники исполнения.

Во время перманентного макияжа мастер вводит красящий пигмент в средние слои дермы с помощью устройства с иглой. Благодаря этому, краска остаётся в коже в течение 2-5 лет. Проникая под кожу, игла касается нервных окончаний, причиняя боль пациенту.

Чаще всего анестетик используется в виде крема, геля или мази. Например, в последние годы немалым спросом пользуется крем-анестетик tattooist (стоимость его вполне доступная). Эти средства впитываются в кожу и действуют медленнее, но эффект длится дольше. Кроме того, кремы оставляют жирные следы.

Наименее болезненным из всех видов татуировок на лице является татуаж бровей. Некоторые женщины делают это без анестезии. Если вы спросите тех, у кого есть татуаж на лице, что они чувствовали во время процедуры, некоторые скажут, что было лёгкое покалывание, другие скажут, что это было больно.

Выбор анестетика для перманентного макияжа является решающим шагом для мастера. Результат данной косметологической процедуры зависит от качества анестезии.

Сочетание следующих факторов влияет на выбор типа анестетика:

Тип перманента. В классическом случае предлагаемая область полностью заполнена красителем. При пудровой технике, наносятся отдельные мазки, что делает процедуру менее болезненной.

Болевой порог. Это уровень раздражения нервных окончаний. При низких порогах - незначительное повреждение татуажа будут болезненными.

Восприимчивость к анестетикам. Некоторые люди невосприимчивы к анестезии. Даже после введения препарата они продолжают чувствовать боль.

Чувствительность. Кожа на бровях толще, операция кажется менее болезненной, чем на губах или веках.

Психологический настрой. Если женщина решит сделать татуировку и боится боли, она не будет чувствовать комфорт.

Когда начинает действовать, мастер усиливает обезболивающий эффект нанесением. Для этого салфетку пропитывают гелем или жидкостью, накладывают перед перманентным макияжем на обозначенную область. Через 3-5 минут надо убрать салфетку.