» » Евросоюз готовится одобрить использование насекомых для приготовления пищи

Евросоюз готовится одобрить использование насекомых для приготовления пищи

Евросоюз готовится одобрить использование насекомых для приготовления пищи

Управление по безопасности пищевых продуктов Евросоюза (EFSA) в течение следующих нескольких недель готовится объявить, что насекомые, такие как пищевые черви, мелкие мучные черви, саранча и сверчки, могут употребляться в пищу человеком, пишет The Guardian.

Постановление, вероятно, приведет к окончательному разрешению их продажи по всему ЕС в качестве "новой еды" уже к осени, открывая возможности для массового производства целого ряда блюд из насекомых, которые будут впервые продаваться по всей Европе.

"У них есть все шансы получить зеленый свет в ближайшие несколько недель, — сказал Кристоф Дерриен, генеральный секретарь отраслевой организации "Международная платформа насекомых в качестве продуктов питания и кормов".

"Мы считаем, что эти разрешения станут прорывом для сектора, поэтому мы с нетерпением ждем этих разрешений. Они взяли некоторое время, они крайне требовательны к информации, что неплохо. Но мы считаем, что как только мы получим зеленый свет для производства первого нового продукта от EFSA, это будет иметь эффект снежного кома", — отметил он.

По мнению ведущих игроков индустрии насекомых как продуктов питания, потенциал их деликатесов с высоким содержанием белка сдерживался отсутствием одобрения во всем Евросоюзе.

Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания и Финляндия приняли разрешительный подход к закону ЕС 1997 года, который требует, чтобы продукты, которые употреблялись в пищу до этого года, получали новое разрешение для употребление в пищу.

Эти национальные регулирующие органы решили, что законодательство ЕС не касается животных, используемых в пищу. В результате множество продуктов на основе насекомых можно найти в британских, голландских, бельгийских и финских супермаркетах. Ежегодно производится около 500 тонн пищи на основе насекомых для потребления человеком.

Но такие продукты запрещены во Франции, Италии, Испании и других странах. В 2018 году новый закон ЕС должен был внести некоторую ясность. Закон предусматривает, что блюда на основе насекомых также потребуют нового разрешения на употребление в пищу.

Был установлен переходный период, чтобы позволить компаниям, уже производящим пищу из насекомых, работать до тех пор, пока они не получат решение о безопасности видов, с которыми они работают, и окончательное одобрение учреждений ЕС.

04 апрель 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Сколько продуктов питания выбрасывают люди?
Хочу все знать

Сколько продуктов питания выбрасывают люди?

Из-за голода в конце рабочего дня людям свойственно покупать больше продуктов, чем требуется, вследствие чего не съеденная пища выбрасывается несмотря даже на не истекший срок годности.
Можно ли спасти планету, научившись делать «пищу из воздуха»?
Хочу все знать

Можно ли спасти планету, научившись делать «пищу из воздуха»?

Население нашей планеты неуклонно растет, бросая все новые и новые вызовы окружающей среде и требуя с каждым днем все больше пищи. Для того, чтобы предотвратить надвигающийся продовольственный кризис
Интересные факты о дятле.
Хочу все знать

Интересные факты о дятле.

Существует более 220 различных видов дятлов, и все они (ну или почти все) добывают себе пищу, проделывая отверстия в коре деревьев с помощью своего острого клюва, а потом просовывает свой длинный
Факты о насекомых
Хочу все знать

Факты о насекомых

Насекомые – первые живые существа, которые появились на Земле, более 400 млн. лет назад. С тех пор они пережили пять массовых катаклизмов, и оказались более живучими, чем тираннозавры.
Съедобные насекомые. Мода или спасение?
Хочу все знать

Съедобные насекомые. Мода или спасение?

Наше настоящее проходит под знаком невиданного пищевого изобилия. Полки продуктовых супермаркетов с трудом вмещают весь ассортимент, пусть не очень полезных, но зато вкуснейших продуктов. Нам
Еда насекомых
Хочу все знать

Еда насекомых

Насекомые – первые живые существа, которые появились на Земле, более 400 млн. лет назад. С тех пор они пережили пять массовых катаклизмов, и оказались более живучими, чем тиранозавры.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинДом с нарисованным фасадом в ТаррагонеУченые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныВрачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Как смартфоны и соцсети убивают наше времяУченые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космосаЭлектромагнитный резонанс


Свежие Статьи
Генетики определили происхождение таинственных тибетцев

Генетики определили происхождение таинственных тибетцев

Blue Origin хочет запустить свою ракету во время пандемии COVID-19. В чем опасность?

Blue Origin хочет запустить свою ракету во время пандемии COVID-19. В чем опасность?

Как выглядела холодная Антарктида 90 миллионов лет назад?

Как выглядела холодная Антарктида 90 миллионов лет назад?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+