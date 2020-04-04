Евросоюз готовится одобрить использование насекомых для приготовления пищи

Управление по безопасности пищевых продуктов Евросоюза (EFSA) в течение следующих нескольких недель готовится объявить, что насекомые, такие как пищевые черви, мелкие мучные черви, саранча и сверчки, могут употребляться в пищу человеком, пишет The Guardian.

Постановление, вероятно, приведет к окончательному разрешению их продажи по всему ЕС в качестве "новой еды" уже к осени, открывая возможности для массового производства целого ряда блюд из насекомых, которые будут впервые продаваться по всей Европе.

"У них есть все шансы получить зеленый свет в ближайшие несколько недель, — сказал Кристоф Дерриен, генеральный секретарь отраслевой организации "Международная платформа насекомых в качестве продуктов питания и кормов".

"Мы считаем, что эти разрешения станут прорывом для сектора, поэтому мы с нетерпением ждем этих разрешений. Они взяли некоторое время, они крайне требовательны к информации, что неплохо. Но мы считаем, что как только мы получим зеленый свет для производства первого нового продукта от EFSA, это будет иметь эффект снежного кома", — отметил он.

По мнению ведущих игроков индустрии насекомых как продуктов питания, потенциал их деликатесов с высоким содержанием белка сдерживался отсутствием одобрения во всем Евросоюзе.

Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания и Финляндия приняли разрешительный подход к закону ЕС 1997 года, который требует, чтобы продукты, которые употреблялись в пищу до этого года, получали новое разрешение для употребление в пищу.

Эти национальные регулирующие органы решили, что законодательство ЕС не касается животных, используемых в пищу. В результате множество продуктов на основе насекомых можно найти в британских, голландских, бельгийских и финских супермаркетах. Ежегодно производится около 500 тонн пищи на основе насекомых для потребления человеком.

Но такие продукты запрещены во Франции, Италии, Испании и других странах. В 2018 году новый закон ЕС должен был внести некоторую ясность. Закон предусматривает, что блюда на основе насекомых также потребуют нового разрешения на употребление в пищу.

Был установлен переходный период, чтобы позволить компаниям, уже производящим пищу из насекомых, работать до тех пор, пока они не получат решение о безопасности видов, с которыми они работают, и окончательное одобрение учреждений ЕС.