Как сидеть дома во время пандемии и не сойти с ума – советы психологов

Наш мир невообразимо хрупкое место, но в полной мере понимаешь это лишь в кризисной ситуации. Кто бы мог подумать всего пару месяцев назад, что выходить на улицу станет настолько опасно, что правительства многих стран рекомендуют, а некоторые запретят людям покидать свои дома? Люди по всему миру болеют CoVID-19, а те, кто здоров, стараются не выходить из дома без острой необходимости. Однако несмотря на эффективность строгих карантинных мер, для большого количества людей постоянное пребывание дома может стать серьезным испытанием. Социальные сети переполнены статьями о том, чем заняться дома, как не ругаться с близкими и пережить карантин. Но разве дом не является самым безопасным местом, той самой крепостью? И как ученые объясняют тот факт, что многим сегодня очень тяжело?

Самоизоляция, социальное дистанцирование, карантин и обсервация – в чем разница?

На момент написания этой статьи улицы большинства городов мира практически опустели. Не знаю что именно убедило людей в том, что ситуация серьезная, но эта осознанность радует. Возможно, наступило осознание того, что любой может серьезно заболеть и что предстоит столкнуться не только с невидимым врагом SARS-CoV-2, но и с серьезными экономическими последствиями пандемии. Однако распространение ранее неизвестного вирус а не означает конец света. Во-первых, человечество сражается с невидимыми инфекционными агентами на протяжении всей своей истории и пока победа за нами. Во-вторых, ни одна пандемия не может длиться вечно. В-третьих, современная наука позволяет изобрести вакцину против нового коронавирус а SARS-CoV-2, чем уже занимаются ученые всего мира. В-четвертых, следует обратить внимание на опыт стран, которые успешно справляются с распространением CoVID-19, например Южная Корея и Китай.

Сложив все факторы вместе, наступает осознание того, что страх – это нормально и что вечно сидеть дома мы не будем. И если некоторых людей самоизоляция не смущает и не доставляет существенных проблем, то для других это действительно тяжелое время. Как показывает опыт европейских стран, в частности Италии, рекомендации не выходить из дома работают не всегда, так как люди не следуют социальному дистанцированию. Но прежде чем перейти к обсуждению вынужденного “домашнего ареста”, давайте разберемся с терминологией. Итак, чем карантин, самоизоляция и социальное дистанцирование отличаются друг от друга? Несмотря на то, что все эти термины преследуют одну цель, означают они все-таки разные вещи.

Что такое карантин

О карантине идет речь когда человек контактировал с зараженным, а следовательно, мог подвергнуться воздействию вирус а. Как правило, в этой ситуации рекомендовано оставаться дома или в предоставленном государством учреждении в течение 14 дней. Две недели спустя, если подозрение на коронавирус не подтвердится и симптомы не появятся, соблюдать карантин не нужно.

”Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло. Что интересней на свете стены и стула?” Карантин – отличный повод почитать стихи Иосифа Бродского

Что такое обсервация

Обсервация – это медицинское наблюдение за людьми, у которых подозревают инфекционное заболевание, или которые контактировали с заболевшими людьми. Важно понимать, что обсервация предусматривает изоляцию человека, но не его госпитализацию в больницу. Если человек болен, но не нуждается в постоянной медицинской помощи, то карантин могут заменить обсервацией. Это означает, что человек будет находится в изоляции 14 дней (в случае с новым коронавирус ом).

Что такое самоизоляция

Самоизоляция это мера, к которой человек прибегает самостоятельно – то есть добровольно принимает решение сидеть дома чтобы не контактировать с другими людьми, не заразить их или не заразиться самому. Самоизоляция подразум евает постоянное пребывание дома и сокращение контактов с другими людьми. В случае, когда еду на дом привозит курьер – что популярно в условиях пандемии – все взаимодействия между людьми осуществляются бесконтактно и на расстоянии. На самоизоляции также находятся люди, которые контактировали с зараженными, даже если чувствуют себя хорошо. Не стоит забывать, что новый коронавирус очень коварен и в некоторых случаях симптомы могут не проявляться, однако человек остается заразным для окружающих.

Что такое социальное дистанцирование

В условиях пандемии врачи, полицейские, пожарные и продавцы продуктовых магазинов продолжают работу, подвергая себя риску. Так как все люди так или иначе периодически выходят на улицу – в аптеку, магазин или выкинуть мусор, они должны держаться друг от друга на расстоянии 1,5 – 2 метров. Социальное дистанцирование сегодня – это проявление уважения, любви и заботы к окружающим людям, так как невозможно узнать наверняка кто заражен, кто может заразиться и у кого болезнь будет протекать тяжело.

Сколько человек вы видели на улице когда в последний раз выглядывали в окно? Наверняка практически все прохожие были в защитных масках и перчатках. Некоторые особенно осведомленные граждане перед выходом из дома надевают очки, так как коронавирус способен проникнуть в человеческий организм через слизистую глаз. При этом несмотря на тревогу, беспокойство и страх из-за невидимой опасности, каждый выход из дома – это маленькая радость и возможность подышать свежим воздухом. Кстати, пандемия CoVID-19 хоть и ненадолго, но сделала воздух на нашей планете чище. Причем настолько, что это заметно на спутниковых снимках. Подробнее читайте в нашем материале.

Последствия карантина для психики

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центры по контролю заболеваемости (ЦКЗ) рекомендуют изменить привычное поведение, ограничив физический контакт с людьми, оставаться дома, не ходить в парки, на детские площадки и – по возможности – в магазины, мыть руки не менее 20 секунд чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. Выходит, все знают, что это делать необходимо. Так почему же это трудно?

По мнению ведущих специалистов, основная причина заключается в том, что нам просто нравится быть рядом с другими людьми. В противном случае одиночество не было бы таким международным кризисом. Людям плохо без других людей. Общение позволяет поддерживать социальные связи, что сделало возможным выживание Homo Sapiens как вида. Неудивительно, что в такие тяжелые моменты, как сегодня, мы хотим объединиться, быть рядом друг с другом. Однако в этом заключается один из самых жестких поворотов пандемии нового коронавирус а: специалисты отмечают, что людям может быть физически тяжело долго находится в изоляции. Помимо этого, существует еще одна причина, по которой следовать рекомендациям так трудно: изменить свое собственное поведение нужно в одночасье. Нас как минимум к такому не готовили.

По мнению Нейла Гринберга, психиатра из Имперского Колледжа Лондона, мы можем наслаждаться пребыванием дома когда контролируем ситуацию и можем позволить себе не пойти на вечеринку или в гости. Но когда пребывание в помещении является обязательным требованием, это может плохо отразиться на психике. При этом для большинства людей неприятные эффекты разрешатся сами по себе. Хотя карантин расстраивает и раздражает нас, он, как правило, не приводит к долгосрочным проблемам с психическим здоровьем.

И все же для некоторых длительная изоляция может иметь серьезные последствия. Как пишет Гринберг в работе, опубликованной в журнале The Lancet, ученые рассмотрели 24 научных статьи о последствиях карантина. Они обнаружили, что этот опыт может стать причиной посттравматического стресса, спутанности сознания, онемения конечностей, горя, гнева и бессонницы. Более того, люди, лишенные постоянного контакта с внешним миром, финансовой поддержки во время кризиса и информации о том, когда все это закончится, больше подвержены риску развития тревожного расстройства и депрессии.

Пребывание в изоляции – пусть и добровольной – это тяжелое испытание для ума и тела. Будучи социальными существами в течение дня многие из нас активно взаимодействуют с окружающими. Когда ситуация резко меняется и офисную работу приходится выполнять из дома, а выйти на улицу нельзя, можно впасть в панику. Как пишет в своей работе Нейл Гринберг, одна из самых важных вещей, которую можно сделать, проводя много времени дома – это установить распорядок дня. Так, если вы работаете из дома, установите четкое расписание, чтобы заканчивать работу в конце дня. Также важно поддерживать привычный режим тренировок и физической активности, а общение с друзьями, семьей и коллегами можно продолжить в цифровом формате.

Грамотный режим труда и отдыха, как и окружающая обстановка, формируют наше психическое и физическое здоровье. Нельзя забывать, что всем нам необходим доступ к естественному свету, комфортная температура в помещении и хорошее качество воздуха, чтобы чувствовать себя активными и здоровыми. Такие незначительные на первый взгляд вещи, как комнатные растения или музыка, под которую приятно работать, могут помочь не потерять мотивацию. Однако личное пространство остается не менее важным фактором для хорошего самочувствия. Каждому из нас нужно достаточно места, чтобы спокойно передвигаться по дому в течение дня и не испытывать дискомфорт. При этом не нужно быть владельцем 24-комнатного особняка, чтобы чувствовать себя хорошо.

И все же нет никаких сомнений, в том, что переход от обычной жизни к карантину, пусть и не длительному, будет сложным. Фрэнсис Куо, профессор в области природных ресурсов и экологических наук в университете Иллинойса, исследует здоровую среду обитания человека. Изоляция – это непросто, но утешение по-прежнему можно найти снаружи, соблюдая социальное дистанцирование. Будь то небольшой проспект с несколькими деревьями или ближайший парк, даже 10-минутное пребывание вне четырех стен полезно для здоровья – во время ходьбы снижается частота сердечных сокращений, кровяное давление и выработка гормонов стресса. Но самое главное заключается в том, что проводя время вне дома, особенно на природе, мы чувствуем себя более связанными с остальным миром. Согласитесь, это и правда хороший совет, так что когда вы в следующий раз соберетесь выйти на улицу, как следует продумайте свой маршрут, даже если нельзя далеко отходить от дома.

Чем заняться на карантине?

Правильное питание, медитация, физические упражнения и общение с близкими помогут в борьбе с тревогой и стрессом, а значит укрепят иммунитет

Возможно вас это удивит, но эксперты ВОЗ советуют играть в компьютерные игры во время карантина. Совместно с разработчиками видеоигр ВОЗ запустили инициативу #PlayApartTogether, в рамках которой призвали людей играть в видеоигры, чтобы скрасить режим самоизоляции во время пандемии CоVID-19. По мнению специалистов ВОЗ, игры помогут людям общаться друг с другом и проводить время вместе без контактов в реальной жизни. Более того, недавно ВОЗ выпустили рекомендации по комфортному соблюдению карантина, в которых в том числе рекомендуют реже читать и смотреть новост и, так как это может стать причиной растущего беспокойства. Мы подробно рассказывали обо всех советах специалистов Всемирной организации здравоохранения о том, как сохранить здоровье ума и тела в это непростое время, в нашем материале.

В общем и целом специалисты советуют отнестись к временной самоизоляции не как к наказанию. Не нужно бояться проводить время наедине с собой, используйте карантин как возможность узнать чего вам на самом деле хочется и что по-настоящему интересно. Попробуйте вести дневник – записывайте в него все мысли, которые приходят в голову. Не исключено, что с течением времени вы обнаружите в себе скрытые таланты, что в будущем может позволить изменить род деятельности и указать на новые горизонты.

Стоит ли говорить, что карантин можно провести с пользой – можно заняться давно отложенными делами. Начните читать самую толстую книгу, что пылится на книжной полке или, если по какой-то причине вы пропустили несколько сезонов любимого сериала, то не отказывайте себе в этом удовольствии а устройтесь перед телевизором поудобнее. Получайте удовольствие от простых вещей – слушайте музыку, рисуйте, играйте на музыкальных инструментах, учите иностранные языки. Пандемия обязательно закончится, но только от нас зависят будущие воспоминания об этом непростом времени.

Сидеть дома оказалось не так просто, как все думали