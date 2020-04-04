Ионы вместо ножа: новый способ лечения опухолей

Не всегда последние новост и из Китая могут быть связаны с распространением коронавирус ной инфекции. Подтверждением тому стало сообщение из города Ланьчжоу, в котором говорится о введении в эксплуатацию уникального комплекса углеродно-ионной терапии, помогающего одержать победу над опухолями даже без проведения хирургического вмешательства. Известно, что уникальная технология позволяет легко разрушать новообразования при помощи ионов углерода, разгоняемых до 70% скорости света. Неужели новая технология действительно сможет избавить человечество от раковых заболеваний?

Что такое углеродно-ионная терапия?

Метод лечения раковых больных заряженными пучками был придуман еще в 1946 году, когда американский ученый Роберт Уилсон предложил использовать физику в медицине. Тогда же исследователь высказал идею о том, что не только протоны могут послужить человеку в борьбе с опасными заболеваниями, но и некоторые другие невидимые глазу частицы. Как бы то ни было, к теории Уилсона о лечении рака заряженными ионами человечество прислушалось лишь в ХХI веке, когда стандартные методы избавления от заболевания столкнулись с устойчивыми к облучению видами рака.

В настоящее время углеродно-ионная терапия — это уникальная технология лечения онкологических заболеваний, позволяющая лечить даже тех больных, которым не смогли помочь другие виды терапии. Для того, чтобы воплотить новый метод борьбы с раком в реальность и дать надежду тысячам больным, ученые из Китая построили целый комплекс разнообразных приборов, которые при помощи заряженных волн способны воздействовать на организм пациента практически без каких-либо серьезных побочных эффектов.

Уникальное оборудование, занимающее два кабинета в одной из китайских клиник, состоит из акселератора — ускорителя частиц и самой лечебной части, направленной на удаление злокачественных опухолей из организма человека. Пучок заряженных частиц, выпущенный из устройства в зону новообразования, постепенно тормозится по мере продвижения частиц в теле пациента и одновременно с этим накапливает ионный заряд углерода, точечно воздействующий на опухоль.

По мере торможения пучка в теле пациента, уровень ионизации постепенно возрастает, достигая своего максимального разрушающего эффекта в зоне расположения опухоли, при этом не задевая соседние здоровые ткани. Крайне малые размеры ионного пучка позволяют легко фокусировать его на необходимой для лечения области, делая сам процесс лечения для пациента абсолютно безболезненным и даже неощутимым.

В настоящее время в мире насчитывается несколько центров, в которых можно пройти процедуру углеродно-ионной терапии. Так, помимо клиники в китайском Ланчжоу, варианты лечения заболевания можно обнаружить в японском Токио, в немецком Дармштадте и в австрийском центре MedAustron.

Цены на проведение уникальной в своем роде терапии могут достигать нескольких десятков тысяч евро. Однако чаще всего подобная цена оправдана высокой эффективностью, а иногда и безальтернативностью лечения. Так, ряд исследований уже смог доказать ее успехи при терапии рака предстательной железы, саркомы костей, глиобластом и рака прямой кишки.

Несмотря на то, что новая терапия считается самым безопасным методом лечения заболевания, все же и у нее могут наблюдаться определенные побочные эффекты. Так, в зоне активного воздействия заряженного углеродного пучка могут возникнуть раздражение и сыпь, а после проведения самой процедуры, пациенты часто жалуются на повышение температуры, возникновение аллергических реакций и общую интоксикацию организма. Все это ученые связывают с разрушением опухоли, остаточные частицы которой некоторое время еще продолжают отравлять организм заболевшего.

Между тем, ранее мы в Hi-News.ru уже писали о том, что одной из причин возникновения раковых заболеваний у человека является избыток мужских или женских гормонов. Более подробно узнать о влиянии гормонального фона на развитие опасных заболеваний вы можете в данной статье.

Построенное в Китае устройство позволяет безоперационно удалять опасные новообразования