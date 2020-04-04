Можно ли превратить домашних животных в вегетарианцев?

Собаки и кошки — главные питомцы человека — в своей естественной среде обитания являются самыми настоящими хищниками. Однако даже зная об этом, некоторые заядлые вегетарианцы приобщают к своей строгой диете и домашних животных, предлагая им овощи вместо привычного мяса, совсем забывая о том, что могут нанести непоправимый вред их здоровью. Очень часто такие люди оперируют доводами, что раз высшее млекопитающее (человек) может отказаться от животного белка и при этом прекрасно себя чувствовать, то такой рацион питания подойдет и животным. Но полезно ли в действительности вегетарианство для кошек и собак? Давайте попробуем разобраться в этом вместе.

Как долго хищники могут не есть мясо?

Мода на вегетарианство среди людей привела к ее распространению и на домашних животных, сообщает bbc.com. Однако лишь немногие из нас считают подобную затею правильной и этичной по отношению к животным, по своей природе являющихся плотоядными. Так, и кошки, и собаки нуждаются в большом количестве аминокислот, отсутствие которых может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Мало того, организм кошек не способен вырабатывать таурин — белок, в большом количестве содержащийся в говядине, курице и рыбе. Без таурина кошки подвержены риску развития потенциально смертельного состояния, называемого дилатационной кардиомиопатией — заболевания, чьи симптомы крайне похожи на порок сердца.

Если кошки нуждаются в диете, особенно богатой животным белком, то с собаками же все может обстоять совсем иначе. Так, одна из причин, по которой древние собаки уходили из дикой природы и становились нашими компаньонами, заключалась в пище, которую им предлагали наши далекие предки. И эта еда не всегда была мясом.

В своей естественной среде обитания волки, очевидно, едят мясо других животных, но также известно, что они едят яйца, ягоды и даже траву в том случае, если им по каким-то причинам не хватает витаминов. Постепенно приспособившись к рациону с меньшим количеством мяса и большим количеством растительного крахмала, собаки приобрели уникальные гены, позволяющие им переваривать чужеродную пищу, оставленную для них вокруг доисторических костров.

Хотя собаки действительно могут прожить некоторое время без мяса, долговременная вегетарианская диета рано или поздно может крайне негативно сказаться на их здоровье, вызывая дефицит кальция и необходимых для жизни белков и аминокислот. Так, без должного количества мяса, четвероногий питомец рискует получить тремор мышц и судороги, а в тяжелом случае может даже впасть в кому.

Таким образом, хотя вегетарианская диета оказывает позитивное влияние на окружающую среду, в которой мы обитаем, ее соблюдение хищными животными может нанести непоправимый вред их здоровью. Однако проблемы окружающей среды можно без вреда решить при кормлении собак и кошек… сверчками. К такому неожиданному выводу пришли специалисты из Пенсильванского университета в Филадельфии, которые явно “подсмотрели” свою идею в странах Восточной Азии, чье местное население считает сверчков частью своего ежедневного и весьма питательного рациона. Согласно данным продовольственных организаций, некоторые насекомые, такие как сверчки и кузнечики, являются особенно хорошим вариантом получения альтернативных форм белка не только для человека, но и сопровождающих его домашних животных.

Употребление сверчков животными может восполнить недостаток белков в их организме

Множество проведенных исследований показало, что сверчки содержат до 65% белка по весу, одновременно с этим являясь весьма богатыми ненасыщенными жирами, пищевыми волокнами, витаминами и минералами.

Кроме того, вышеупомянутые насекомые нуждаются в гораздо меньшем количестве необходимых ресурсов при выращивании их на специальных фермах. Известно, что в настоящее время ряд вдохновившихся альтернативными способами питания организаций уже работает над созданием новых кормов, полностью состоящих из белка насекомых.

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Могут ли собаки питаться только овощами?