Почему слепые от рождения люди не болеют шизофренией?

На самом деле мы очень мало знаем о шизофрении. Я поняла это, когда смотрела лекцию профессора нейробиологии Стэнфордского университета Роберта Сапольски, в которой ученый подробно рассказал об этом заболевании. Так что если вы не знаете что посмотреть во время карантина, курс лекций доктора Сапольски под названием “Биoлогия поведения человека”, есть на YouTube на русском языке. Но вернемся к загадкам шизофрении, а их сегодня немало. Так, в истории изучения шизофрении существует занятный факт: слепые от рождения люди не могут заболеть шизофренией. По крайней мере, до сих пор не было зарегистрировано ни одного подобного случая. На протяжении последних 60 лет ученые всего мира писали об этом, просматривая базы данных, и безуспешно искали слепого от рождения человека, больного шизофренией. Чтобы понять почему этот феномен заботит ученых, давайте разберемся с тем, что представляют из себя шизофрения и врожденная слепота, а также какая связь существует (и существует ли) между ними.

Шизофрения — тяжёлое психическое заболевание, характеризующееся нарушением связности психических процессов и упадком психической деятельности. Долгое время считалась исключительно психическим заболеванием и лишь недавно ученым удалось больше узнать о том, как работает мозг таких людей. Так, несколько лет назад ученые выяснили, что в мозг е больных шизофренией наблюдаются обширные нарушения структуры белого вещества.

Симптомы шизофрении могут быть разной степени выраженности, но в целом у пациентов наблюдается распад мыслительных процессов и эмоциональных реакций. Наиболее частыми симптомами шизофрении являются слуховые и зрительные галлюцинации, а также фантастический и параноидальный бред. Примечательно, что шизофрения это наследственное заболевание, которое очень сложно понять с генетической и эволюционной точек зрения. Однако в последние годы ученые сильно продвинулись в изучении генетики этой болезни, а Искусственный интеллект научился распознавать ее ранние симптомы.

Как связаны шизофрения и слепота?

Тот факт, что в мире нет ни одного больного шизофренией человека, слепого от рождения предполагает, что врожденная слепота каким-то образом защищает человека от шизофрении. При этом если вы потеряли зрение в более поздний период жизни и в роду есть родственники с шизофренией, то шансы заболеть значительно возрастают. На самом деле если здорового человека на несколько дней лишить зрения, то у него могут появиться галлюцинации. Как известно, больные шизофренией часто сообщают о проблемах со зрением, а нарушения зрения и зрительные аномалии все чаще отмечаются как предвестник шизофрении. Но могут ли эти данные помочь в поиске разгадки тайн шизофрении и ее лечения?

Одна из самых важных функций мозг а заключается в возможности делать предсказания об окружающем мире. Ни одно другое животное на Земле не способно на нечто подобное. Наш мозг создает модели реальности, которые предсказывают и моделируют то, что происходит на самом деле, не воспринимая окружающий мир в реальном времени. При этом зрение, хотя это и не очевидно, играет в предсказании важную роль, так как дает много информации об окружающем мире и связывает между собой другие чувства, например звук и осязание. Таким образом, если зрение человека искажено, то модель мира, выстроенная мозг ом как бы сбрасывается. По этой причине мозг делает все больше и больше предсказаний, чтобы объяснить эти несоответствия, в конечном итоге меняя всю модель. Однако если вы ничего не видите, то не можете испытывать ложные визуальные представления (галлюцинации). Если слепые от рождения люди не могут использовать зрение для построения своей модели мира, они полагаются на другие чувства.

Зрение позволяет мозг у выстраивать определенную картину мира. Проблемы со зрением нередко приводят к появлению галлюцинаций

Как пишут в работе, посвященной этому феномену авторы нового исследования, идея, которую они пытаются понять, заключается в том, что у людей, слепых с самого рождения должно быть что-то, отвечающее за стабильное представление мира. Эта стабильность, в некотором смысле, защищает их от ошибок и ложных выводов, которые наблюдаются у больных шизофренией людей. Подробнее ознакомиться с исследованием можно на страницах научного журнала Schizophrenia Bulletin.

Необходимо отметить, что шизофрения полна противоречий, которые ученые пока не в состоянии объяснить. Так или иначе, какими бы ни были причины отсутствия шизофрении у людей с врожденной слепотой, существование такой связи захватывает и когда-нибудь поможет разгадать тайн ы мозг а. Кстати недавно Дарья Елецкая рассказывала об очень увлекательном и необычном способе, который может предотвратить развитие шизофрении у детей.

А вы знали, что шизотипия – это легкая форма шизофрении?