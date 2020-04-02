Устройство для чтения мыслей человека почти готово

В это трудно поверить, но кажется, скоро мир перестанет быть прежним. Все то, что мы видели в фантастических фильмах и думали, что это чистейшая выдумка — начинает приходить в нашу жизнь. Например, на днях, в научном журнале Nature вышла потрясающая статья, судя по которой человечество уже вплотную подошло к чтению мыслей друг друга. И хотя устройство еще не готово для повседневного использования, все идет к тому, что скоро это перестанет быть фантастикой. И хотя может показаться, что вступление сильно преувеличено, на самом деле это не так. Так что же это за устройство, и как оно работает? Давайте разбираться.

Что нужно сделать, чтобы прочитать мысли человека?

Итак, для начала нам понадобится аппарат ECoG. Это почти как ЭЭГ (когда на голову надевают «шапочку» с электродами), с той лишь разницей, что электроды устанавливаются непосредственно на кору головного мозг а. Для этого в черепе необходимо просверлить дырки или сделать трепанацию. Звучит жутковато, но так точность измерений значительно увеличивается. С помощью этого прибора ученые считывали мозг овые волны во время эксперимента.

Так выглядит ЭЭГ. В ECoG электроды подключаются непосредственно к мозг у, но мы вам это показывать не будем

В чем заключалась суть эксперимента: перед началом, четверых испытуемых попросили прочитать вслух или про себя около 50 предложений, которые состояли из определенного количества слов. Это было необходимо для того, чтобы алгоритм, который считывал мозг овые волны, четко понимал и отлавливал повторяющиеся слова. Схожие мозг овые активности воспринимались алгоритмом как определенное слово. На данном этапе экспериментов такое ограничение необходимо, но в будущем его, разум еется, не будет.

На основе полученных данных алгоритм составлял графики и переводил их в понятный для компьютера машинный код. Затем этот код передавался дальше и система преобразовывала поток данных в обычные слова. Таким образом система обучалась и сопоставляла сигналы мозг овых волн с привычными нам словами.

На втором этапе эксперимента, когда алгоритм уже был обучен определенному набору слов, испытуемый должен был придумать фразу, используя эти же слова, и прочитать их вслух или про себя. Далее система считывала и анализировала мозг овые волны и выдавала ту фразу, которую задумывал испытуемый. Согласитесь, это что-то фантастическое!

Правда стоит отметить, что поначалу погрешность у системы была довольно высокой, но со временем ее удалось значительно снизить. Так, например, у одного из 4 людей, принявших участие в эксперименте, она составляла всего 3%. Это, пожалуй, даже выше, чем у современных голосовых помощников.

Еще одним интересным наблюдением стало то, что погрешность зависит от конкретного человека. Видимо, кто-то формулирует свои мысли четче, а кто-то нет. Как работает наш мозг и человеческая мысль, до сих пор остается тайн ой за семью печатями, но подобные эксперименты явно продвигают нас ближе к отгадке.

Можно ли прочитать мысли человека?

В своем докладе ученые отметили, что подобные системы существовали и раньше, но они были способны распознавать лишь фрагменты слов, в то время как их изобретение может справиться с 50 предложениями, хотя и с ограниченным словарным запасом. Так как система базируется на алгоритмах искусственного интеллекта, то со временем словарная база будет расширяться. Ученые также полагают, что смогут обучать систему и словам, которые ранее не заучивались их алгоритмом. Это будет возможно благодаря добавлению к анализу закономерностей английского языка.

Таким образом мы уже сегодня имеем устройство, способное считывать четко сформулированные мысли. Но стоит отметить, что для точной расшифровки человеку лучше проговаривать слова и предложения вслух. Видимо, таким образом мозг более сосредоточен на фразе и подает более четкие сигналы, которые улавливает аппарат ECoG. Со временем алгоритмы наверняка обучатся высокой эффективности считывания мыслей, даже если они не произнесены вслух.

На сегодняшний день эксперимент имеет исключительно теоретическую пользу, так как его использование предполагает подключение электродов непосредственно к мозг у, но со временем чувствительность приборов и развитие алгоритмов на основе искусственного интеллекта позволят преодолеть это препятствие. А то, что уже сегодня ученным удалось прочитать то, что мы не произносим вслух, поистине фантастично!

P.S. Хотя знаете что? Если бы меня попросили придумать невероятную ситуацию, в которой такое устройство можно было бы использовать уже сегодня, я бы с легкостью справился с такой задачей. Давайте представим себе человека, который в результате автокатастрофы или нападения оказался парализован, но при этом обладает важной информацией, которая поможет найти преступника или виновника аварии. Он не может шевелиться и говорить, но его мозг и слух прекрасно работают. В этом случае использование такого прибора вполне могло бы принести пользу, не находите? Впрочем, есть и другие способы, как что-то узнать у парализованного человека, но это будет уже совсем другая история…

Устройство для чтения мысле ближе, чем можно себе представить