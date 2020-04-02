Как строят инфекционную больницу для пациентов с CoVID-19 в Подмосковье?

Казалось, совсем недавно весь мир наблюдал за беспрецедентным строительством больниц для инфицированных новым коронавирус ом SARS-CoV-2 в Китае. Напомню, что первая временная больница была возведена в Поднебесной за рекордные 10 дней, вскоре за ней последовали другие. Несколько месяцев спустя коронавирус распространился по всей планете и на момент написания этой статьи унес жизни более 47 тысяч человек. При этом ситуация и методы борьбы с распространением CoVID-19 отличаются в разных странах. Так, в США больше всего случаев зарегистрировано в Нью-Йорке, а недавно в город прибыл огромный лайнер, на котором будут размещены пациенты. В Россию, в отличие от европейских стран и США, CoVID-19 пришел позднее, а потому пик заболеваемости еще впереди. Так как основной задачей сегодня является поддержка системы здравоохранения, в Подмосковье было развернуто строительство двух инфекционных больниц. Возвести больницы намерены за 30 дней.

Сколько зараженных SARS-CoV-2 в России?

По состоянию на 2 апреля 2020 года – согласно данным университета Джона Хопкинса – в России зарегистрировано более 3 500 случаев заражения новым коронавирус ом. Большинство зараженных находятся в Москве и Санкт-Петербурге, а количество смертельных случаев достигло 30. Несколько недооцененный сразу после своего появления, CoVID-19 оказался опасным практически для всех возрастных групп: в самом начале эпидемии считалось, что в группе риска находятся люди старше 65 лет – что соответствует “классической картине” во время эпидемии сезонного гриппа. Однако сегодня стало известно, что новый коронавирус представляет опасность и для молодых людей. Как передает Интерфакс, в Москве 40% пациентов с новым коронавирус ом на аппаратах ИВЛ моложе 40 лет. Это тревожные новост и. Как и известие о смерти 16-летней француженки, у которой не было проблем со здоровьем.

Стройка, которую точно не заморозят

Новые инфекционные больницы в Москве

Учитывая всю серьезность ситуации с распространением CoVID-19, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился начать строительство новых инфекционных больниц в срочном порядке. О том, какие карантинные меры введены в Москве и Подмосковье читайте в материале Рената Гришина. Как пишет Lenta.ru, строительство началось 12 марта. По плану построить новый инфекционный комплекс должны за месяц, а 24 марта мэр Москвы заявил, что строительство инфекционного центра завершено на 40%.

Как проходит строительство больницы в Москве?

Новые инфекционные центры расположены в Троицком и Новомосковском административном округах и рассчитаны на несколько сотен пациентов. Примечательно, что обе больницы будут возведены по схеме, похожей на ту, что применялась в китайском Ухане. Но больше всего радует, что после окончания эпидемии больницы продолжат свою работу, а по расчетам строителей, новый центр сможет успешно работать не менее 20 лет.

Больничный комплекс будет построен в Новой Москве недалеко от деревни Голохвастово. Вокруг корпуса возведут внешний периметр ограждения, а канализационные стоки будет выведены на автономные очистные сооружения, которые оснащены системами обеззараживания. Сам инфекционный центр будет состоять из нескольких корпусов, которые – в зависимости от назначения будут построены из быстровозводимых конструкций – например, бетонных блоков, многослойных панелей и модульных конструкций. Как сообщает “Независимая газета” на объект привлечены более двух тысяч рабочих и не менее 1000 единиц строительной техники.

Где будут лежать пациенты с корона вирус ом?

Территория и размеры нового больничного комплекса выглядят внушительно

Больница рассчитана на 500 коек, из них 250 – койки реанимации. Комплекс будет состоять из 12 корпусов – приемного отделения с реанимационном блоком на 223 койки (возможно расширение до 236) лечебным блоком на 277 коек (возможно расширение до 423), а также операционным, диагностическим и патологоанатомическим блоками. Рядом с новым мобильным комплексом также возведут мост и крематорий. Как сообщает Москва 24, инфицированных пациентов будут размещать в двухместной санитарной палате с двумя отдельными шлюзами. Более того, двухместные палаты при необходимости можно трансформировать в трехместные. Как сообщил журналистам Алексей Добашин, генеральный директор компании-подрядчика, комплекс также предусматривает безопасность медицинского персонала:

Врачи будут входить через двойной тамбур-шлюз. Пока не закроется входная дверь, не открывается промежуточная дверь. Клавиша-выключатель будет находиться снаружи. В промежутке (между двумя дверями) будет специальное место, где будет находиться распылитель с центральной подачей обеззараживающих составов.

В общем и целом новые больничные комплексы рассчитаны на долгосрочную работу – не менее 20 лет, в отличие от временных госпиталей в Ухане, которые закрылись после окончания эпидемии. Я же, в свою очередь, надеюсь, что эпидемия CoVID-19 в нашей стране не достигнет ужасающих масштабов, а карантинные меры и социальное дистанцирование помогут спасти множество жизней. Будьте здоровы.

Так выглядит масштабная стройка новой инфекционной больницы в Подмосковье