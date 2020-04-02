Какие продукты могут пережить апокалипсис?

Когда 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска со всех сторон окружили Ленинград, сделав невозможной эвакуацию местного населения, внутри заблокированного города началась самая настоящая борьба за выживание. Несмотря на отчаянное положение людей, в городе постоянно находился один источник пищи, которому на протяжении всей блокады удавалось оставаться нетронутым. Защищая драгоценные склады ценой своей жизни, ботаникам Ленинградского Института Растениеводства удалось сохранить свою уникальную коллекцию семян и растений вплоть до 18 января 1943 года, когда армия Советского Союза сняла осаду с уже практически погибающего города. Таким образом, у людей всегда оставалась возможность вырастить растения, пригодные в пищу. Но если однажды человечество столкнется с аналогичным кризисом, какими продуктами смогут питаться выжившие люди и как долго они смогут просуществовать?

Как хранить продукты?

У всех существующих на сегодняшний день продуктов имеется определенный срок годности. Для того, чтобы суметь его продлить, люди научились сушить, солить и охлаждать еду, тем самым предотвращая дальнейший рост микроорганизмов на ее поверхности. Согласно мнению специалистов, наиболее эффективным методом хранения пищи является сушка, за ней следует засолка и только потом хранение в герметичных контейнерах, которые все-таки не способны надолго защитить продукты от естественного процесса разложения, утверждает bbc.com.

Практически невозможно полностью удалить болезнетворные микроорганизмы из пищи без какого-либо для нее вреда, из-за чего существующие методы консервации больше сосредотачиваются на ограничении роста микробов. Так, сушка продуктов может быть эффективной потому, что в средах с низким содержанием воды резко подавляется рост микроорганизмов, которые крайне нуждаются в воде для размножения.

Засолка мяса и овощей может быть эффективна по этой же причине, так как соль способна удалять влагу, создавая среду, в которой микробы не могут выжить. Аналогично действует и засахаривание, способное на долгие годы сохранять фрукты и ягоды, практически полностью лишая микроорганизмов возможности размножаться. Известно, что разнообразные ириски, вареные конфеты (которые обычно содержат 80% сахара в виде сахарозы и глюкозы) и другие твердые сладости демонстрируют незначительный рост микроорганизмов на протяжении нескольких лет.

Ириски могут храниться несколько лет и не испортиться

Продукты с большим сроком годности

Неожиданным (или, впрочем, вполне ожидаемым) продуктом, который наверняка сможет пережить даже ядерный апокалипсис, может стать продукция компании Mcdonald’s. Так, когда всемирно известная сеть быстрого питания закрыла свой последний ресторан в Исландии в 2009 году, последний проданный там Биг-Мак отправился на выставку продуктов и к настоящему времени все еще принимает в ней непосредственное участие. Хотя бутерброд увял и побледнел, плесень на нем так еще и не успела появиться.

Главным “виновником” отсутствия плесени на продукции Mcdonald’s ученые называют консервант бензоат натрия, который способен сильнее замедлять рост бактерий в приготовленной пище, чем все известные человеку естественные технологии консервации.

Гораздо более полезным продуктом для употребления в кризисные времена может быть мед, который практически невозможно испортить из-за наличия в нем большого количества сахара. Так, образцы меда, возраст которых достигает 3000 лет, были найдены в гробницах знати в Грузии и даже гробнице Тутанхамона в Египте. Еще одним хорошо сохраняющимся продуктом может считаться очень жирная пища: разнообразные сыры, жиры и масла. Из-за того, что жир вытесняет воду, продукты на его основе могут помочь пережить даже самые голодные годы.

Кстати говоря, о свойствах жира знали и люди, населяющие нашу планету в глубокой древности. Ученые уже находили сильно ферментированные масла в торфяных болотах Ирландии и Шотландии. Считается, что древние люди закапывали масло и животный жир в торф для того, чтобы сохранить его и спрятать от воров как ценный ресурс.

Таким образом, для того, чтобы успешно пережить неожиданный апокалипсис, рекомендуем вам всегда иметь запасы соленых, сладких и жирных продуктов, наличие которых позволит вам суметь выжить даже в самое неблагоприятное время. Быть может, у вас есть и свои варианты запасов «на черный день»?

Ранее мы в Hi-News.ru уже писали о том, что в ближайшем будущем человечество может научиться изготавливать мясо из пробирки. О том, как изменится наш привычный рацион уже через несколько лет, вы можете прочитать в этой статье.

Имея запасы определенной пищи, можно суметь выжить даже во время самого голодного времени