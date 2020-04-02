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Преимущества автомагнитолы на Android

Android можно встретить практически везде. Данная ОС обширно используется на смартфонах, планшетах, браузерах и даже телевизорах. Огромное количество производителей также начали активно внедрять систему Android на автомобильные радиоприемники. В современных магазинах вы можете легко подобрать мощную магнитолу для своего автомобиля. Каковы преимущества этого оборудования?

Современные автомобильные магнитолы всё чаще представлены в продаже без мультимедийного CD-плеера. Это уменьшает глубину и вес конструкции. Это оборудование легче устанавливать на некоторых моделях машин, поскольку гораздо проще разместить кабели в неглубокой нише. Помимо того, мультимедийную станцию легче стабилизировать с помощью стандартных монтажных кронштейнов, не используя более длинные архаичные винты, выступающие из задней части устройства.

Несмотря на отсутствие CD-привода на Android-радио, проблемы с доступностью контента отсутствуют. Есть много других вариантов воспроизведения аудио и видео. Например, из различных источников USB-разъём позволяет воспроизводить аудио- и видеофайлы с USB-накопителя или из внутренней памяти. С динамиком A2DP вы можете воспроизводить музыку напрямую со смартфона через Bluetooth. Вы также можете использовать две следующие функции, которые уже являются стандартными для медиа-станций Android:

  1. Интернет-радио. Подключитесь к сети через модем, подключённый к заднему USB-порту.
  2. Умная ссылка (Smart Link). Даёт возможность перенести экран смартфона на экран автомагнитолы.

В Казахстане вы можете заказать это оборудование на https://avtomagnitoly.kz. Специалисты помогут вам с выбором и установкой на ваш авто.

В виртуальной сети представлены тысячи тематических порталов с музыкой определённого жанра - каждый автомобилист может выбрать что-то для себя.

Функция Smart Link позволяет вам использовать все функции вашего смартфона через автомагнитолу. Это позволит вам использовать навигацию Google в процессе езды, информацию о трафике, предоставляемую различными приложениями, доступными в Play Store.

02 апрель 2020 /
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