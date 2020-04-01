Тайна первой цветной фотографии разгадана спустя 170 лет
Скрупулезный пересмотр всех теорий, выдвинутых за неполные два века, и применение современных методов века текущего позволили, наконец, выяснить, откуда на фотоснимке 1848 года возникли цвета.
Первую цветную фотографию в мире сделал французский физик Эдмонд Беккерель. Ученый раскладывал солнечный свет в спектр и эмпирически подбирал способ запечатлеть красоту физического явления на память. Он и не думал оставлять след в истории фотоиндустрии, а потому не описал свой метод.
Исследователи в течение 170 лет бились над разгадкой тайны снимка Беккереля. Ни один из двух известных способов передачи цвета: пигментирование и игра с микроструктурой поверхности — не удовлетворял ученых.
Химический состав поверхности снимка не был градиентным — цвета не перетекали плавно от одного к другому. Это вычеркнуло пигменты из списка претендентов на объяснение загадки. Структура поверхности также покинула скудный список. фотография не содержала микроструктур, служащих кристаллической решеткой для интерференции волн определенной длины (цвета).
Поиск истины осложнялся еще и тем, что с годами фотография выцвела на солнце. Весной 2020 года группа специалистов сразу из трех научных организаций: Центра природных исследований CNRS, синхротронной лаборатории LURE и Лаборатории физики тела CNRS — нашла ответ на старинный вопрос. Результаты их совместной работы опубликованы в Angewandte Chemie.
Загадочными хранителями цвета оказались металлические наночастицы серебра, попавшие в пленку из хлорида благородного металла, который применяли на ранних этапах фотоиндустрии. Размеры и распределение крошечных частиц на поверхности снимка, а также частота их колебаний, измеренная учеными, соответствовали цветам на изображении. Исследователи полагают, что под действием электромагнитного излучения определенной частоты наночастицы реорганизовались и объединились в группы. Каждая из групп отвечала за свой цветной участок таинственной фотографии Беккереля.
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