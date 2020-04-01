Чем питались люди 100 тысяч лет назад?

Около 100 тысяч лет назад на территории современной Европы и средней Азии жили неандертальцы. Некоторые ученые считают их нашими далекими (но не прямыми) предками и постоянно пытаются выяснить, как проходил каждый их день. На данный момент известно, что в те далекие времена древние люди в основном просто пытались выжить — они искали пригодные для жилья пещеры, изготавливали копья и охотились на животных. Если о жилищах неандертальцев и методах их охоты уже известно многое, то их рацион питания до сих пор остается недостаточно изученным. Судя по найденным останкам, они часто питались мясом крупных животных, но недавно ученые выяснили, что они также ели рыбу. Но как они ее ловили и как на них повлияла разнообразная пища?

Жизнь неандертальцев

Судя по найденным учеными останкам, сотни тысяч лет назад неандертальцы жили в пещерах, расположенных в Италии, Португалии и других ближайших странах. Их жилища условно делились на три зоны. Первая была неким подобием кухни, в которой разделывалось и поедалось мясо убитых животных. Во второй зоне обязательно был костер — судя по всему, там древние люди отдыхали и спали. Третья зона была мастерской, в которой изготавливались деревянные копья с каменными наконечниками, топоры и другие необходимые им в жизни инструменты.

Охота древних людей

Так как у древних людей были копья и топоры, они вполне могли охотиться на быков, носорогов, мамонтов и даже на хищных львов и гиен. Однако, так как древние люди убивали животных в ближнем бою, они получали серьезные травмы и даже погибали. Местами их охоты были как открытые поля, так и труднопроходимые леса и горы. Иногда древним людям везло — они убивали животных, угодивших в ямы и болота. Их жертвы не могли нанести им особого вреда и людям оставалось всего лишь до смерти затыкать их тела копьями.

Пища древних людей

Неандертальцы были весьма разум ными, поэтому умели «по-человечески» разделывать мясо. В первую очередь, используя заточенные камни, они разрезали шкуру убитого животного — из нее они изготавливали теплую одежду. Затем, при помощи каменных ножей, мясо разрезалось на несколько частей, чтобы его было удобнее есть. Мясо употреблялось либо в сыром, либо в поджаренном виде и в большинстве случаев съедалось за пару присестов, потому что древние люди не умели его хранить в свежем виде.

Ранее ученые в этом сомневались, но в последнее время появилось много свидетельств того, что неандертальцы также питались морепродуктами вроде рыб, моллюсков и крабов. Об этом, по крайней мере, свидетельствует археологическая находка на одном из побережий Португалии. Там ученым удалось найти множество костей разных животных, среди которых были и останки раковин моллюсков. Так как эта куча «мусора» была образована 86-106 тысяч лет назад, ученые предположили, что она была оставлена неандертальцами.

Изучив останки, исследователи во главе с археологом Жуана Зильяном выяснили, что древние люди питались рыбой, морскими птицами и даже кедровыми орехами. По данным научного издания ScienceAlert, морепродукты составляли чуть ли не половину рациона неандертальцев, то есть они питались практически так же, как и мы. По крайней мере, это предположение актуально по отношению неандертальцев, живших на территории современной Португалии.

О том, что неандертальцы могли ловить рыбу, ученые догадывались уже давно. В далеком 1949 году ученые изучили итальянскую пещеру Мосерини и обнаружили в ней как минимум 167 ракушек с заточенными краями. Среди них были ракушки с гладкими поверхностями, поэтому исследователи решили, что они были добыты древними людьми прямо со дна моря. Для этого им, предположительно, было необходимо нырять на глубину от двух до четырех метров, где они вполне могли вылавливать рыбу. Также вполне может быть, что для ловли рыбы они использовали наточенные копья.

Есть предположение, что если бы неандертальцы не питались морепродуктами, развитие человеческого рода происходило бы гораздо дольше. Ученые считают, что содержащиеся в морской пище жирные кислоты положительно повлияли на мозг древних людей и постепенно улучшали их умственные способности. Получается, что рыбы и другие морские обитатели косвенно повлияли на скорость эволюции человека.

На данный момент остается надеяться, что ученым удастся раскрыть и другие интересные факты о питании наших далеких предков. Но сделать это будет довольно трудно, потому что оставленные вблизи водоемов «мусорные кучи» неандертальцев обнаруживаются учеными очень редко. Считается, что это связано с тем, что эти скопления костей животных на протяжении тысяч лет просто были смыты в моря и океаны.

Жившим 100 тысяч лет назад людям дали название «неандертальцы» потому, что один из первых их черепов был найден в 1856 году в ущелье Неандерталь (Германия)