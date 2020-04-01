Смогут ли собаки определять коронавирус по запаху?

Пока одни ученые разрабатывают вакцины против охватившего весь мир коронавирус а, другие разрабатывают совсем иные и порой даже удивительные способы выявления и лечения COVID-19. Одним из таких методов, направленных на избавление от уже поднадоевшего всем коронавирус а, может стать чуткий нюх собак, которые, как известно, давно помогают человеку выявлять потенциальную угрозу для жизни. Успешно находя как взрывчатые вещества, так и симптомы плохого состояния здоровья, некоторые породы собак, возможно, способны обнаруживать и больных коронавирус ной инфекцией. Давайте разбираться.

На что способен нос собаки

Когда коронавирус впервые возник в китайском городе Ухань в конце 2019 года, никто не ожидал, что уже через пару месяцев болезнь станет причиной пандемии и унесёт с собой множество человеческих жизней. Для того, чтобы научиться выявлять носителей COVID-19, ученые хотят использовать специально обученных для этого собак. Хотя на первый взгляд подобная идея звучит не слишком серьезно, имеются сведения, что ученым ранее уже удавалось обучить спаниелей-спрингеров выявлять малярию и некоторые другие опасные заболевания.

Собаки имеют большое количество преимуществ над человеком. Так, именно благодаря их острому нюху, у нас может появиться неплохой шанс спастись от угрожающего всей планете коронавирус а. Но каким же именно образом?

Известно, что тонкий нюх собак обусловлен крупными и утолщенными обонятельными луковицами, чьи размеры в 4 раза больше человеческих. Особый способ принюхивания, который представляет собой частые и короткие вдохи, помогает животным накапливать ароматизированные молекулы и находить их источник. Такая сверхчувствительная система способна почувствовать не только различные химические и взрывчатые вещества, но и даже раковые заболевания, болезнь Паркинсона и некоторые другие заболевания человека, утверждает Newatlas.com.

Для того, чтобы создать новый способ выявления опасного заболевания, ученые из Англии разрабатывают методы по обучению собак на выявление аромата COVID-19. Ранее группе исследователей уже удавалось обучить собаку породы спаниель обнаруживать запах малярии с образцов носков, которые ранее носили заболевшие дети. Причем нельзя не отметить, что собаки выявляют зараженного ребенка с особой точностью. В дальнейшем таким необычным способом планируется проведение проверок на таможне для предотвращения распространения малярийной инфекции за пределы неблагополучных стран.

Как помогает собака

Как уже говорилось выше, некоторые респираторные заболевания могут влиять на запах нашего тела. В число этих болезней входит и всем известная коронавирус ная инфекция, чей способ обнаружения может быть аналогичным другим инфекционным заболеваниям. Если это так, то собаки также смогут научиться выявлять ее, основываясь только на запахе нашей кожи. Кинологи, занимающиеся обучением собак, убеждены в положительном результате столь необычной методики, считая, что их подопечным не составит особого труда выявить заболевшего. Само же обучение новых “специалистов по выявлению COVID-19” должно занять совсем непродолжительное время. Если учётным все-таки удастся обучить спаниелей выявлять заболевшего, то это поможет в кратчайшие сроки диагностировать коронавирус , а значит быстрее изолировать и начать лечение заболевших.

Согласно некоторым подсчетам, обученные собаки могут проверять до 250 человек в час, что говорит о хорошей скорости их работы без снижения точности результата. Кроме того, эффективность и скорость проведения тестирования с помощью собак может быть даже точнее, чем при использовании уже имеющихся на данный момент тестов на определение COVID-19.

Ранее в Hi-News.ru мы уже писали об основных симптомах коронавирус а. Для того, чтобы научиться правильно определять свое состояние, не путая его с ОРВИ и гриппом, рекомендуем вам ознакомиться с этой статьей.

Спаниель — охотничья порода собак