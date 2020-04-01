Можно ли убить вирус ультрафиолетом?

Идея о том, что ультрафиолет способен уничтожать болезнетворные бактерии, уже не нова: впервые о его дезинфицирующих свойствах человечество узнало еще в 1878 году, когда ультрафиолет стал активно применяться в больницах и на фабриках. В дальнейшем полезные свойства ультрафиолета стали применяться и для уничтожения микробов, обитающих в водопроводной воде, которые оказались устойчивыми к химическим дезинфицирующим средствам, таким как хлор. Сегодня же, когда потребность в частой дезинфекции сильно возросла из-за вспышки коронавирус ной инфекции, запрос о приобретении ультрафиолетового оборудования стал одним из главных трендов среди пользователей западного интернета. Однако правда ли, что ультрафиолет способен убить коронавирус ную или другую инфекцию и так ли он безопасен для человека?

Вред ультрафиолетового света

Ультрафиолет, впервые открытый немецким физиком Иоганном Вильгельмом Риттером в 1801 году, представляет собой уникальное электромагнитное излучение, способное уничтожать вредные бактерии. Являясь составной частью солнечного света, ультрафиолетовое излучение воздействует не только на окружающие нас бактерии, но и даже влияет на общее самочувствие человека. Так, известно, что при хроническом недостатке солнечного ультрафиолета человек начинает страдать хроническими депрессиями, а его здоровье постепенно начинает давать серьезные сбои.

Однако правда ли, что применение ультрафиолета может защитить нас от все быстрее распространяющейся по миру инфекции COVID-19? И если да, быть может, эпидемию способна победить обычная солнечная погода?

Как известно, солнечный свет содержит три типа УФ-излучения. Во-первых, это излучение УФ-А, которое составляет подавляющее большинство ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли. Известно, что именно УФ-А способно проникать глубоко в кожу, являясь при этом основной причиной возникновения морщин и пигментных пятен.

Злоупотребление излучением УФ-B, способно навредить нашей коже и часто приводит к возникновению солнечных ожогов и даже рака кожи, пишет bbc.com.

Третий же тип ультрафиолета — УФ-C — состоит из самой короткой волны света и способен разрушать генетический материал как человека, так и микроорганизмов. К большому счастью для всех нас, УФ-С-излучение эффективно отфильтровывается озоном в атмосфере задолго до того, как оно достигает нашей хрупкой кожи, однако ученые научились использовать и этот вид ультрафиолета в полезных для человека целях — например, для сварки металлов.

Хотя еще не существует каких-либо исследований, изучающих влияние УФ-C на COVID-19, в пострадавшем от вирус а Китае ультрафиолет активно используется для дезинфекции поверхностей в наиболее посещаемых общественных местах и больницах.

Хотя УФ-С в настоящее время применяется практически повсеместно, его неправильное применение может привести к ожогам даже спустя всего лишь несколько секунд после начала эксплуатации. Гораздо более безопасным и естественным методом дезинфекции поверхностей было и остается солнц е, чей свет до сих пор применяется при стерилизации воды и даже рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения в качестве средства для уничтожения вредоносных бактерий. В качестве примера тому ученые приводят учащающиеся случаи гриппа в Бразилии, которые происходят во время местных лесных пожаров, когда дым разбавляет ультрафиолетовое излучение солнц а.

Одно из недавно проведенных исследований показало, что чем дольше частицы гриппа подвергались воздействию концентрированного солнечного света, тем слабее становились их инфекционные свойства. К сожалению, в настоящее время никто не знает, может ли ультрафиолетовое излучение солнц а аналогичным образом воздействовать и на коронавирус , из-за чего потенциальное его применение в реальной жизни может быть крайне проблематично. Так, мы не знаем, сколько именно времени необходимо для того, чтобы уничтожить COVID-19 с помощью солнечного света и какое количество энергии может потребоваться для этого. Кроме того, дезинфекция человеческой кожи при помощи ультрафиолета приведет к значительным ее повреждениям, тем самым увеличив риск развития рака кожи.

Ранее мы в Hi-News.ru уже рассказывали о том, что существует большое количество способов для обработки поверхностей для дезинфекции. О том, как обезопасить себя и свою семью от инфекций, вы можете прочитать в данной статье.

Ультрафиолет не только способен уничтожать патогенные бактерии, но может нанести человеку вред