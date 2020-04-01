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Можно ли убить вирус ультрафиолетом?

Идея о том, что ультрафиолет способен уничтожать болезнетворные бактерии, уже не нова: впервые о его дезинфицирующих свойствах человечество узнало еще в 1878 году, когда ультрафиолет стал активно применяться в больницах и на фабриках. В дальнейшем полезные свойства ультрафиолета стали применяться и для уничтожения микробов, обитающих в водопроводной воде, которые оказались устойчивыми к химическим дезинфицирующим средствам, таким как хлор. Сегодня же, когда потребность в частой дезинфекции сильно возросла из-за вспышки коронавирусной инфекции, запрос о приобретении ультрафиолетового оборудования стал одним из главных трендов среди пользователей западного интернета. Однако правда ли, что ультрафиолет способен убить коронавирусную или другую инфекцию и так ли он безопасен для человека?

Вред ультрафиолетового света

Ультрафиолет, впервые открытый немецким физиком Иоганном Вильгельмом Риттером в 1801 году, представляет собой уникальное электромагнитное излучение, способное уничтожать вредные бактерии. Являясь составной частью солнечного света, ультрафиолетовое излучение воздействует не только на окружающие нас бактерии, но и даже влияет на общее самочувствие человека. Так, известно, что при хроническом недостатке солнечного ультрафиолета человек начинает страдать хроническими депрессиями, а его здоровье постепенно начинает давать серьезные сбои.

Однако правда ли, что применение ультрафиолета может защитить нас от все быстрее распространяющейся по миру инфекции COVID-19? И если да, быть может, эпидемию способна победить обычная солнечная погода?

Как известно, солнечный свет содержит три типа УФ-излучения. Во-первых, это излучение УФ-А, которое составляет подавляющее большинство ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли. Известно, что именно УФ-А способно проникать глубоко в кожу, являясь при этом основной причиной возникновения морщин и пигментных пятен.

Злоупотребление излучением УФ-B, способно навредить нашей коже и часто приводит к возникновению солнечных ожогов и даже рака кожи, пишет bbc.com.

Третий же тип ультрафиолета — УФ-C — состоит из самой короткой волны света и способен разрушать генетический материал как человека, так и микроорганизмов. К большому счастью для всех нас, УФ-С-излучение эффективно отфильтровывается озоном в атмосфере задолго до того, как оно достигает нашей хрупкой кожи, однако ученые научились использовать и этот вид ультрафиолета в полезных для человека целях — например, для сварки металлов.

Можно ли убить вирус ультрафиолетом?

Некоторые виды ультрафиолетового излучения способны уничтожить генетический материал живых организмов

Хотя еще не существует каких-либо исследований, изучающих влияние УФ-C на COVID-19, в пострадавшем от вируса Китае ультрафиолет активно используется для дезинфекции поверхностей в наиболее посещаемых общественных местах и больницах.

Можно ли убить вирус ультрафиолетом?

Автобус дезинфицируется с помощью УФ-С в Шанхае

Хотя УФ-С в настоящее время применяется практически повсеместно, его неправильное применение может привести к ожогам даже спустя всего лишь несколько секунд после начала эксплуатации. Гораздо более безопасным и естественным методом дезинфекции поверхностей было и остается солнце, чей свет до сих пор применяется при стерилизации воды и даже рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения в качестве средства для уничтожения вредоносных бактерий. В качестве примера тому ученые приводят учащающиеся случаи гриппа в Бразилии, которые происходят во время местных лесных пожаров, когда дым разбавляет ультрафиолетовое излучение солнца.

Можно ли убить вирус ультрафиолетом?

Лесные пожары в Бразилии приводят к возникновению вспышек гриппа из-за подавления солнечного ультрафиолета смогом

Одно из недавно проведенных исследований показало, что чем дольше частицы гриппа подвергались воздействию концентрированного солнечного света, тем слабее становились их инфекционные свойства. К сожалению, в настоящее время никто не знает, может ли ультрафиолетовое излучение солнца аналогичным образом воздействовать и на коронавирус, из-за чего потенциальное его применение в реальной жизни может быть крайне проблематично. Так, мы не знаем, сколько именно времени необходимо для того, чтобы уничтожить COVID-19 с помощью солнечного света и какое количество энергии может потребоваться для этого. Кроме того, дезинфекция человеческой кожи при помощи ультрафиолета приведет к значительным ее повреждениям, тем самым увеличив риск развития рака кожи.

Ранее мы в Hi-News.ru уже рассказывали о том, что существует большое количество способов для обработки поверхностей для дезинфекции. О том, как обезопасить себя и свою семью от инфекций, вы можете прочитать в данной статье.

Можно ли убить вирус ультрафиолетом?

Ультрафиолет не только способен уничтожать патогенные бактерии, но может нанести человеку вред

01 апрель 2020 /
Хочу все знать
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