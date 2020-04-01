Аккредитация специалиста - это процедура определения соответствия подготовки лица, получившего высшее или среднее специальное образование, к ведению деятельности по определённой специальности, в соответствии с процедурами, установленными для обеспечения и стандартов.

Процедура аккредитации включает оценку профессионального портфолио; знаний (по результатам профессиональных тестов); оценка компетенции в центре моделирования и сертификации.

Аккредитация специалиста завершается после разработки базовых образовательных программ для среднего, высшего и послевузовского образования, а также дополнительных образовательных программ, не реже одного раза в 5 лет.

Она будет отличаться от действующей системы сертификации тем, что позволяет вам получать доступ к определённым видам деятельности. Чтобы получить аккредитацию, специалисты должны освоить протоколы этой специальности или области, то есть новейшие знания.

Основой аккредитации станет проверка специалистами содержания протоколов рекомендаций, то есть алгоритмов действий, которые должен выполнить профессионал в той или иной области, если он находится в конкретной ситуации.

Например, можно обращаться в Ано Дпо. Здесь можно проходить обучение дистанционно.

Аккредитация существующих специалистов будет проведена в течение пяти лет после истечения срока их сертификатов и после подтверждения квалификации. В течение этого переходного периода работники будут допущены к ведению деятельности.

Дистанционные технологии расширяют традиционные формы учебного процесса и позволяют учащимся заниматься на работе и практически не покидая своего места жительства. Задания учителя, тесты также выполняются дистанционно.

Обучающиеся в полной мере участвуют в конференциях через систему дистанционного обучения на рабочем месте или в любом другом месте с подключением к Интернету. Они видят и слышат учителя, а он, в свою очередь, отвечает на заданные вопросы. Благодаря такому типу обучения и аккредитации, студент имеет возможность сэкономить значительное время и деньги, поскольку ему не нужно ехать в кампус.