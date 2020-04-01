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Покрытие ногтей гель-лаком: преимущества

Концепция гель-лака включает три компонента: базовое покрытие, основной гель-лак любого цвета, верхний слой.

Это покрытие является, образно говоря, симбиозом привычного всем лака и геля. По правилам, это средство для маникюра наносится по соответствующей технологии и предназначен только для натуральных ногтевых пластинок.

Гель-лак прекрасно представлен в обширной цветовой гамме (выбирай любой!), благодаря чему можно создать красивый и даже очень оригинальный маникюр на любой вкус.

Благодаря гармоничному сочетанию качеств лака и геля, данное покрытие на ногтевые пластины имеет много очевидных преимуществ. Ведь это покрытие долго не изнашивается, не имеет запаха, обладает способностью укреплять натуральную пластину, не выцветает под воздействием любой погоды, например, в солнце.

Преимущества использования гель-лака непосредственно заключается в том, что:

  • Идеально подходит для ломких ногтей, делая их значительно сильнее и эластичнее.
  • Не вызывает аллергии, потому что не содержит в своём составе веществ, которые могут вызвать раздражение.
  • Удобен в использовании.
  • Самый тонкий слой гель-лака не создаёт нагрузок на ногтевые пластины.
  • Быстро приобретает твёрдое состояние под воздействием лучей в специальной лампе, поэтому практически не смазывается.
  • В течение очень долгого времени гель-лак сохраняет свой блеск.

Процедура, называемая «гель-лаком», выполняется даже самостоятельно, в домашних условиях, и длится около двух часов. Нанесение изображения на ваши ногти займет больше времени. Подобная процедура, выполняемая в салоне опытным специалистом, займёт в среднем сорок минут (при однотонном покрытии; с декором - несколько дольше)

Самый красивый маникюр, созданный с применением гель-лака, может длиться до двадцати дней. Вы не потеряете оригинальный внешний вид ваших ногтей, блеск и целостность, несмотря на свои ежедневные обязанности по дому. Но не надо забывать, что чем дольше гель-лак на ногтевой пластине, тем труднее его удалить. Поэтому идеальным временем для использования этого средства является две недели, после чего его рекомендуется снимать.

01 апрель 2020 /
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