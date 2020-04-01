Печать для ИП: правильный выбор и регистрация

Почти каждый начинающий предприниматель знает, что закон не требует использования печатей для ИП. Однако на практике это не совсем так. Поставщики должны ставить печати на документах, счетах-фактурах, и многие банки отказываются без них открывать текущий счёт и регистрировать платёжные операции. Даже предприниматели, которые планируют использовать печать для небольших розничных пунктов торговли, должны знать, что без этого может значительно ограничиться их деятельность и развитие.

Чтобы запросить печать по закону, просто свяжитесь со специализированной компанией, которая считается самой компетентной в вашем регионе. Например, в Москве - https://izgotovlenie-pechatey.moscow/ip. Кстати, вам нужно знать, что для этого вида деятельности лицензия не требуется, в связи с чем, вам не нужно искать крупную типографию, - просто обратитесь к компетентному специалисту, который знает свою работу. И запомните, что ни при каких обстоятельствах герб страны не может быть в печати, потому что законом это запрещено.

Важно знать

Поскольку все владельцы бизнеса хотят как-то выделиться и защитить свою печать от подделок, мы рекомендуем нанести на неё логотип. Примечательно, что подделать простую модель очень легко, так как наборы для их изготовления продаются во всех магазинах. Но сложно сделать печать для Ип с логотипом. Вместо логотипа вы можете нанести на поверхность обычную защитную сетку, которая наносится дорогим оборудованием. Почти невозможно скопировать эту сетку. Так что не экономьте на изображении для нескольких дополнительных предметов. Защита штампов от подделок спасла многих предпринимателей, и именно поэтому они рекомендуют её.

Обязательная регистрация печати

После того, как печать была заказана и изготовлена, она должна быть зарегистрирована в соответствующем реестре. Это, кстати, не является обязательным, но считается, что регистрация обеспечивает дополнительную защиту для ИП, но это целесообразно лишь в том случае, если на печать нанесён микрошифр, указанный в документах. Помимо того, сама налоговая инстанция может потребовать регистрации, но каким-либо законным способом она не сможет это аргументировать. Поэтому регистрация важна только для людей, которые особенно педантичны, хотят иметь все со 100% порядком документов. Никто не несет ответственности за непредоставление регистрации. Таким образом, после того, как вы можете заказать печать для ИП, вы можете безопасно использовать её, без каких-либо дополнительных проблем.