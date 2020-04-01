Восемь признаков, что вы умнее большинства

Если вы невысокий полноватый правша, курильщик и владелец пса, то у ученых для вас плохие новост и.

Ученые давно изучают показатель коэффициента интеллекта, пытаясь понять, как он связан со всевозможными факторами. Об этом есть немало исследований.

Вот восемь физических качеств, привычек и свойств человека, которые, как доказали ученые, могут иметь связь с высоким интеллектом. Но имейте в виду, что причинно-следственной связи здесь нет. Другими словами, вы не станете умнее, если купите кота, похудеете, убьете старшую сестру или срочно перестанете пользоваться правой рукой.

Мы хотим сказать лишь следующее…

1. Вы не курите

Согласно израильскому исследованию 2010 года, в ходе которого были опрошены 20 тысяч молодых мужчин в возрасте от 18 до 21 года, есть прямая связь между курением и интеллектом.

Масштабное исследование свидетельствует, что среднестатистический курильщик (то есть человек, который курит минимум одну сигарету в день) набирает на семь баллов меньше в IQ-тестах, чем те, кто не курит.

У курильщиков средний IQ составляет 94 балла, тогда как у некурящих людей — 101.

2. Вы любите кошек

Если в качестве домашних животных вы предпочитаете кошек собакам, ваш IQ, вероятно, довольно высокий.

Об этом свидетельствует исследование 2014 года американского Университета Джона Кэрролла, в ходе которого 600 студентов прошли IQ-тест, после чего их разделили на тех, кто больше любит кошек, и тех, кто предпочитает собак.

Руководитель исследования Дениз Гастелло (Denise Guastello) объяснила LiveScience, что связь между более высоким коэффициентом интеллекта и любовью к кошкам может напрямую отражать предположение, что люди с разными типами личности предпочитают разных животных: «Владельцы собак обычно более общительны и экстравертны. А если вы интроверт, то, вероятно, предпочитаете остаться дома с книжкой. Кошки как раз не требуют выходить на улицу».

3. Вы высокого роста

Общая статистика свидетельствует, что в среднем у высоких людей лучше образование и более престижная и высокооплачиваемая работа.

Исследование американского Принстонского университета 2006 года, опирающееся на обширные данные из Англии и США, также зафиксировало связь между ростом и IQ.

«С трех лет — то есть еще до того, как образовательная система может как-то на них повлиять, — и в течение всего детского периода более высокие дети показывают значительно лучшие результаты по когнитивным тестам», — делают вывод ученые.

Кроме того, есть связь между высоким ростом детей в раннем возрасте и тем, как они растут дальше в жизни, заявили исследователи.

4. Вы старший ребенок в семье

Старший ребенок в семье обычно самый умный.

Таков результат масштабного анализа данных США, Англии и Германии, который провели в университетах Лейпцига и Майнца.

Благодаря обширному анализу данных ученые к 2015 году смогли установить, что есть прямая и измеримая связь между тем, каким по счету ребенок родился в семье, и его коэффициентом интеллекта. У каждого нового чада IQ снижается.

Зато то, каким по счету родился ребенок, никак не влияет на развитие его личности, как считалось ранее.

5. Вы левша

Это касается только мужчин, но зато связь тут очень четкая!

Способность мыслить нестандартно, то есть творчески, сама по себе не является доказательством высокого IQ, но она с ним во многом связана. И именно такая способность гораздо чаще встречается у мужчин-левшей.

Об этом свидетельствует результаты исследования, проведенного в Университете Британской Колумбии в Канаде.

Там еще в 1995 году обнаружили прямые доказательства, что у мужчин-левшей творческое и абстрактное мышление развито лучше. И чем больше мужчин-левшей участвовало в исследованиях, тем более очевидной становилась эта связь.

А вот такое же исследование, но среди женщин, не подтвердило никакой связи. Не обнаружилось и связи право-/леворукости со способностью решать проблемы или мыслить логически — ни у мужчин, ни у женщин.

6. Вы учились музыке

В 2010 году исследователи Научно-исследовательского института Ротмана в канадском Торонто изучили связь между музыкальным образованием для детей и их языковым интеллектом.

Ученые сравнили группу детей 4-6 лет, которым в течение месяца преподавали музыку, с другой группой детей, в чьей учебной программе главное внимание уделялось изобразительному искусству.

Результат был потрясающий.

90% детей, получавших музыкальное образование, всего через 20 дней продемонстрировали значительный рост языкового интеллекта по сравнению с «художественной» группой.

7. У вас нет лишнего веса

В 2006 году ученые университета французской Тулузы обнаружили, что есть доказуемая связь между индексом массы тела у мужчин и женщин средних лет и их память ю и языковым интеллектом.

В ходе исследования французские ученые протестировали 2 223 мужчин и женщин в возрасте от 32 до 62 лет, изучив их способность запоминать, узнавать и воспроизводить увиденные слова.

У подопытных с повышенным ИМТ результат был в среднем на 27% хуже, чем у обладателей низкого ИМТ. И чем выше был ИМТ, тем более заметной становилась разница.

Однако ученые, которые испытывали людей в 1996 и 2001 году, утверждают, что от того, что вы на какое-то время похудеете или потолстеете, ваш интеллект не изменится!

8. Вы пробовали наркотики

Дети с высоким IQ более склонны экспериментировать с наркотиками, чем дети с низким IQ, однако делают это позже в жизни. Так с уверенностью утверждают ученые Кардиффского университета, которые провели исследование, вызвавшее много споров.

В исследовании 2012 года участвовали 6713 человек. Их коэффициент интеллекта измерили в возрасте 11 лет, а затем еще раз в 42 года. Результаты соотнесли с их опытом в области наркотиков.

Обнаружилась отчетливая связь. Ученые увидели, что у тех, кто пробовал несколько разных видов наркотиков, IQ в среднем на 15 пунктов выше.

В числе наркотиков, о которых шла речь в исследовании, были марихуана, кокаин, амфетамин, амилнитрит и галлюциногенные грибы.

Особенно отчетливым результат оказался у женщин. Ученые констатируют, что это свидетельствует о прямой связи между высоким IQ и склонностью к рискованному поведению, в первую очередь у женщин.