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Четыре способа насладиться красотой космоса в самоизоляции

Четыре способа насладиться красотой космоса в самоизоляции

Cамоизоляция - самое время подумать о прекрасном. Например, о космосе. Перед вами подборка самых интересных "космических" онлайн-сервисов, доступных на данный момент. Они дарят превосходную возможность полюбоваться видами неземной красоты, не выходя из дома.

Четыре способа насладиться красотой космоса в самоизоляции



Трансляция с борта МКС в высоком качестве

Веб-камера, установленная NASA на борту Международной космической станции, круглосуточно транслирует виды Земли и космоса. Иногда в кадре можно видеть земной шар, а иногда - непроглядную тьму Вселенной. За сутки зритель может насладиться восходом и закатом 16 раз!

Четыре способа насладиться красотой космоса в самоизоляции


Видео из канадской Арктики дарит шанс насладиться северным сиянием.



Охота за полярными сияниями

Система Northern Lights Cam ("Камера для наблюдения полярных сияний") установлена в Северном исследовательском центре Черчилла, расположенном в Канаде. Она круглосуточно транслирует вид арктического неба. Надо ли говорить, что во время полярных сияний оно представляет собой фантастическое зрелище?

В светлое время суток, разумеется, насладиться небесной иллюминацией не удастся. Зато, если повезёт, можно увидеть в кадре белых медведей, которых в этой местности обитает великое множество.

Четыре способа насладиться красотой космоса в самоизоляции


Веб-камеры Европейской южной обсерватории предоставляют возможность созерцать небо над пустыней Атакама.



Небо над лучшими телескопами

Европейская южная обсерватория (ESO) предлагает пользователям Интернета целый ряд веб-трансляций, идущих 24/7. Например, камера установлена на наблюдательной площадке ^VLT, самого большого в мире оптического телескопа.

Инструмент расположен в Чили, в высокогорной пустыне Атакама с чистейшим воздухом. Зритель может увидеть экзотическое южное небо во всей красе. В безлунные ночи ему открывается "бездна, звёзд полна", а в полнолуние ночь немудрено перепутать с днём.

Четыре способа насладиться красотой космоса в самоизоляции


Благодаря высоким технологиям оценить красоту звёздного неба над Брайс-Каньоном может каждый желающий.



Млечный Путь над Брайс-Каньоном

Международная ассоциация тёмного неба (International Dark-Sky Association) отыскивает на планете уголки, свободные от светового загрязнения, и добивается от властей придания им статуса охраняемых территорий. В их числе и Национальный парк Брайс-Каньон (США). Он сертифицирован ассоциацией как парк тёмного неба. Это означает, что там можно всласть полюбоваться звёздами (удовольствие, которого жители городов и крупных посёлков давно лишены).

Интернет-платформа Google Arts & Culture предоставляет доступ к восхитительной интерактивной круговой панораме неба над Брайс-Каньоном. Не выходя из дома, любой пользователь Сети может насладиться первозданным "космическим пейзажем".

01 апрель 2020 /
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