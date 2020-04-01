Приводит ли дезинформация в интернете к росту жертв CoVID-19?

Мы живем во времена двух эпидемий: коронавирус а и дезинформации. Первая стремительно проносится по планете, забирая тысячи жизней, а вторая ей помогает. Слухи, теории заговора и мошенники ежедневно вносят свой вклад в растущее число жертв CoVID-19. Однако и мы сами, как общество, ведем себя безответственно – по мнению астрофизика, популяризатора науки и ведущего передачи “космос пространство и время” Нила Деграсса Тайсона, сегодня интернет стал местом, где разворачивается смертельная борьба за то, кто прав, а кто нет. Из-за избытка информации многим не хватает подготовки, чтобы умело отделять мнения от фактов. Это приводит к повсеместной дезинформации и в результате к десятками тысяч смертей. Без понимания того, как устроен мир и как работает все вокруг найти истину невозможно. Но как бороться с дезинформацией во время пандемии?

Для чего нужна научная грамотность?

Вряд ли сегодня кто-то откажется от интернета, несмотря на те проблемы, которые он в себе несет. Помните как было весело когда он только появился? Большая часть информации была юмористической или поучительной и мало кто представлял как интернет изменит ключевые моменты нашей жизни – общество, работу, отношения, бизнес и так далее. События развивались настолько стремительно, что никто и не заметил, как люди начали выходить в сеть чтобы поспорить. Сегодня у каждого есть свое мнение и некоторые костьми ложатся, чтобы доказать собственную правоту. При этом информации вокруг так много, что найти верную могут немногие. Но разве кого-то из нас учили пользоваться информацией? Умеем ли отличать правду от вымысла? Как рассказал профессор Тайсон в интервью Big Think, больше всего человечеству необходима научная грамотность, ведь именно она дарит возможность узнать, когда кто-то другой неправ.

При этом не обязательно быть инженером или ученым. Необходимо понять, как устроен мир на самом базовом уровне. Зная это, вы не пойдете покупать гомеопатические препараты – сладкие шарики, в которых активные ингредиенты разбавляют водой до такой степени, что в них не остается действующего вещества. Подробнее о недоказанной эффективности противовирус ных препаратов читайте в нашем материале о фуфломицинах. Нас просто не научили навыкам критического мышления, благодаря которым можно не только узнать как правильно задавать вопросы, но и безошибочно определять шарлатанов. Это огромное упущение нашей системы образования.

Но навыкам критического мышления можно научиться. Об этом свидетельствуют результаты исследования 2018 года опубликованного в PNAS. Ряд экспериментов, проведенный учеными Стэнфордского университета показал, что студентов можно обучить навыкам критического мышления. Это значит, что каждый из нас, следуя довольно простым правилам может научиться отделять правду от лжи. Ученые также отмечают, что необходимо научить навыкам критического мышления подрастающее поколение. Так, согласно результатам еще одного исследования, навыки критического мышления очень важны для будущей карьеры и жизненного успеха в целом. Поэтому задавайте следующие шесть вопросов каждый раз, когда узнаете что-то новое:

Где вы узнали новую информацию? Была ли возможность у других людей высказать противоположную точку зрения? Кто рассказал новую информацию – это известный человек или ваш знакомый? Авторитетно ли для вас его мнение? Имеет ли значение личность рассказчика в данном конкретном случае? Объяснил ли рассказчик свое мнение? Выставил ли кого-то в хорошем или плохом свете? Почему? Что именно вам рассказали: факты или личное мнение? Упустил ли рассказчик важную информацию? Как вы узнали новую информацию? Был ли рассказчик в хорошем или плохом настроении? Поняли ли вы то, что узнали в полной мере?

Как навыки критического мышления помогут в борьбе с дезинформацией?

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Сегодня весь мир столкнулся с по-настоящему беспрецедентным кризисом – пандемией нового коронавирус а CoVID-19. Неопределенность, наряду с отсутствием ответов на важные вопросы из-за новизны вирус а неизбежно приводит к панике. А когда нам страшно, мы можем совершать необдуманные поступки. Наверняка у каждого сегодня есть знакомый, который считает что коронавирус – это обычный грипп, или, что предотвратить заражение можно поедая чеснок или полоская горло метиловым спиртом. Недавно в Иране следуя такому совету умерло семь человек. Я более чем убеждена, что владение навыками критического мышления предотвратило бы гибель этих людей.

Во время пандемии важно понимать, что распространение дезинформации в интернете приводит к гибели других людей. Ложная информации о том, что коронавирус не опасен и карантин можно не соблюдать, уже забрала немало жизней. Поэтому умение проверять информацию необходимо каждому. Как показано в фильме “Заражение” 2011 года, в это непростое время будут появляться теории заговора и шарлатаны, торгующие ненастоящими лекарствами, так что будем к этому готовы. А лучшее, что можно сделать – учиться навыкам критического мышления и следовать всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Будьте здоровы.

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