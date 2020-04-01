» » Приводит ли дезинформация в интернете к росту жертв CoVID-19?

Приводит ли дезинформация в интернете к росту жертв CoVID-19?

Мы живем во времена двух эпидемий: коронавируса и дезинформации. Первая стремительно проносится по планете, забирая тысячи жизней, а вторая ей помогает. Слухи, теории заговора и мошенники ежедневно вносят свой вклад в растущее число жертв CoVID-19. Однако и мы сами, как общество, ведем себя безответственно – по мнению астрофизика, популяризатора науки и ведущего передачи “космос пространство и время” Нила Деграсса Тайсона, сегодня интернет стал местом, где разворачивается смертельная борьба за то, кто прав, а кто нет. Из-за избытка информации многим не хватает подготовки, чтобы умело отделять мнения от фактов. Это приводит к повсеместной дезинформации и в результате к десятками тысяч смертей. Без понимания того, как устроен мир и как работает все вокруг найти истину невозможно. Но как бороться с дезинформацией во время пандемии?


Для чего нужна научная грамотность?

Вряд ли сегодня кто-то откажется от интернета, несмотря на те проблемы, которые он в себе несет. Помните как было весело когда он только появился? Большая часть информации была юмористической или поучительной и мало кто представлял как интернет изменит ключевые моменты нашей жизни – общество, работу, отношения, бизнес и так далее. События развивались настолько стремительно, что никто и не заметил, как люди начали выходить в сеть чтобы поспорить. Сегодня у каждого есть свое мнение и некоторые костьми ложатся, чтобы доказать собственную правоту. При этом информации вокруг так много, что найти верную могут немногие. Но разве кого-то из нас учили пользоваться информацией? Умеем ли отличать правду от вымысла? Как рассказал профессор Тайсон в интервью Big Think, больше всего человечеству необходима научная грамотность, ведь именно она дарит возможность узнать, когда кто-то другой неправ.

При этом не обязательно быть инженером или ученым. Необходимо понять, как устроен мир на самом базовом уровне. Зная это, вы не пойдете покупать гомеопатические препараты – сладкие шарики, в которых активные ингредиенты разбавляют водой до такой степени, что в них не остается действующего вещества. Подробнее о недоказанной эффективности противовирусных препаратов читайте в нашем материале о фуфломицинах. Нас просто не научили навыкам критического мышления, благодаря которым можно не только узнать как правильно задавать вопросы, но и безошибочно определять шарлатанов. Это огромное упущение нашей системы образования.

Приводит ли дезинформация в интернете к росту жертв CoVID-19?

Нехватка средств индивидуальной защиты для врачей – одна из наиболее острых проблем во всем мире

Но навыкам критического мышления можно научиться. Об этом свидетельствуют результаты исследования 2018 года опубликованного в PNAS. Ряд экспериментов, проведенный учеными Стэнфордского университета показал, что студентов можно обучить навыкам критического мышления. Это значит, что каждый из нас, следуя довольно простым правилам может научиться отделять правду от лжи. Ученые также отмечают, что необходимо научить навыкам критического мышления подрастающее поколение. Так, согласно результатам еще одного исследования, навыки критического мышления очень важны для будущей карьеры и жизненного успеха в целом. Поэтому задавайте следующие шесть вопросов каждый раз, когда узнаете что-то новое:

  1. Где вы узнали новую информацию? Была ли возможность у других людей высказать противоположную точку зрения?
  2. Кто рассказал новую информацию – это известный человек или ваш знакомый? Авторитетно ли для вас его мнение? Имеет ли значение личность рассказчика в данном конкретном случае?
  3. Объяснил ли рассказчик свое мнение? Выставил ли кого-то в хорошем или плохом свете? Почему?
  4. Что именно вам рассказали: факты или личное мнение? Упустил ли рассказчик важную информацию?
  5. Как вы узнали новую информацию? Был ли рассказчик в хорошем или плохом настроении? Поняли ли вы то, что узнали в полной мере?

Как навыки критического мышления помогут в борьбе с дезинформацией?
Приводит ли дезинформация в интернете к росту жертв CoVID-19?

О том, могут ли маски защитить от коронавируса читайте в нашем материале

Сегодня весь мир столкнулся с по-настоящему беспрецедентным кризисом – пандемией нового коронавируса CoVID-19. Неопределенность, наряду с отсутствием ответов на важные вопросы из-за новизны вируса неизбежно приводит к панике. А когда нам страшно, мы можем совершать необдуманные поступки. Наверняка у каждого сегодня есть знакомый, который считает что коронавирус – это обычный грипп, или, что предотвратить заражение можно поедая чеснок или полоская горло метиловым спиртом. Недавно в Иране следуя такому совету умерло семь человек. Я более чем убеждена, что владение навыками критического мышления предотвратило бы гибель этих людей.

Во время пандемии важно понимать, что распространение дезинформации в интернете приводит к гибели других людей. Ложная информации о том, что коронавирус не опасен и карантин можно не соблюдать, уже забрала немало жизней. Поэтому умение проверять информацию необходимо каждому. Как показано в фильме “Заражение” 2011 года, в это непростое время будут появляться теории заговора и шарлатаны, торгующие ненастоящими лекарствами, так что будем к этому готовы. А лучшее, что можно сделать – учиться навыкам критического мышления и следовать всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Будьте здоровы.

Приводит ли дезинформация в интернете к росту жертв CoVID-19?

Гигантский лайнер в Нью-Йорке, на котором разместят временный пункт помощи инфицированным новым коронавирусом

01 апрель 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Мнение вирусолога: можно ли второй раз заразиться CoVID-19?
Хочу все знать

Мнение вирусолога: можно ли второй раз заразиться CoVID-19?

Как думаете, что самое неприятное в пандемии нового коронавируса? Мне кажется, что это недостаток информации. Ведь если подумать, о большинстве заразных заболеваний мы знаем довольно много, а о
Почему все смотрят фильм «Заражение» 2011 года?
Хочу все знать

Почему все смотрят фильм «Заражение» 2011 года?

Даже как человеку, который любит сидеть дома и обожает фильмы про конец света, мне сегодня немного не по себе. Согласитесь, есть некий вау эффект в том, чтобы сидеть в безопасности и смотреть на то,
Боитесь коронавируса? Эти советы психологов вам помогут
Хочу все знать

Боитесь коронавируса? Эти советы психологов вам помогут

Миллионы людей столкнулись с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения и неопределенностью, вызванной CoVID-19
Коронавирус CoVID-2019 мутировал сразу в два отдельных варианта: S-cov L-cov
Хочу все знать

Коронавирус CoVID-2019 мутировал сразу в два отдельных варианта: S-cov L-cov

Первый случай новой коронавирусной инфекции был выявлен в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С самого момента вспышки вирус, казалось, не претерпевал серьезных изменений в своем геноме.
Как подготовиться к возможной пандемии коронавируса — советы вирусологов
Хочу все знать

Как подготовиться к возможной пандемии коронавируса — советы вирусологов

Если по какой-то причине вы пропустили последние новости о коронавирусе, то приготовьтесь: не исключено, что мир находится на пороге пандемии. После того как Бразилия сообщила о первом подтвержденном
В поисках «нулевого пациента»: ученые ищут человека, с которого началась вспышка коронавируса
Хочу все знать

В поисках «нулевого пациента»: ученые ищут человека, с которого началась вспышка коронавируса

Пока CoVID-2019 стремительно распространяется по планете, ученые всего мира пытаются найти «нулевого пациента» — первого человека, который заразился коронавирусом. Достижения в области генетического
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинДом с нарисованным фасадом в ТаррагонеУченые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныВрачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Как смартфоны и соцсети убивают наше времяУченые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойство


Свежие Статьи
NASA отправит на Марс аппарат Perseverance для производства кислорода

NASA отправит на Марс аппарат Perseverance для производства кислорода

Какая высота была у самого большого цунами

Какая высота была у самого большого цунами

Могли ли динозавры не вымереть, а превратиться в птиц?

Могли ли динозавры не вымереть, а превратиться в птиц?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+