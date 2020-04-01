Многие страны неправильно отслеживают количество людей, умерших от COVID-19

На момент написания этой статьи, 31 марта 2020 года, коронавирус COVID-19 поразил более 800 000 жителей нашей планеты. Всего от болезни погибло около 38 714 человек, причем большая часть смертей приходится на Италию (11 591), Испанию (8 189) и Китай (3 187). Если учесть, что в смертях тысяч людей виноват только один вирус , это весьма страшные цифры. Эти показатели на самом деле могут быть еще страшнее, потому что ученые, изучающие возникновение и распространение заболеваний, считают, что многие страны неправильно отслеживают количество смертей от коронавирус а. Например, в одном регионе нашей планеты не учитываются смерти людей в домах престарелых, а власти некоторых стран просят у родственников погибших людей разрешение на учитывание их в статистике. Из-за этого количество реальных смертей может быть больше, чем рассказывают людям.

Статистика смертей от корона вирус

О том, что правительства разных стран по-разному отслеживают количество смертей от коронавирус а, рассказало издание El Pais. К сожалению, каким образом за количеством смертей следит правительство России, неизвестно, но журналисты поделились данными об Италии, Испании, Нидерландах, Франции и Великобритании. Все эти страны в той или иной мере делают ошибки в подсчетах смертей от коронавирус а.

Например, в Испании не учитываются случаи смерти, произошедшие в домах престарелых. А ведь чаще всего от коронавирус а умирают пожилые люди старше 60 лет. Если верить журналистам El Pais, к 26 марту в них умерло 352 человека и, может быть, причиной некоторых смертей был коронавирус . Но стоит учитывать, что эти данные были собраны журналистами, а Министерство здравоохранения не делилось данными о смертях в домах престарелых.

Похожая ситуация со статистикой творится во Франции. Известно, что там власти подсчитывают количество смертей, случившихся в 600 местных клиниках и больницах, обслуживающих пациентов с COVID-19. То есть, в статистику смертей этой страны пожилые люди, живущие в 7000 домах престарелых, тоже не входят. Но ситуация уже меняется, потому что узнав о большом количестве жертв коронавирус а среди пожилых людей, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что начиная с 30 марта власти будут следить и за этими учреждениями.

Неточности в расчетах есть и в других странах. По данным Высшего института здоровья, власти Италии включают в официальную статистику только случаи смерти пациентов с подтвержденным коронавирус ом. Если человек умер в больнице, он засчитывается, а если в доме престарелых — нет. Если 70-летний человек умер дома, с большей долей вероятности его посчитают умершим от старости, потому что тест на коронавирус мертвым вряд ли будут делать, ведь их не хватает даже для живых. Отсюда следует, что точно оценить смертность от коронавирус а практически невозможно — для этого нужно делать тесты всем умершим людям.

В Нидерландах учитываются смерти только госпитализированных пациентов. В Германии связанные с коронавирус ом смерти регистрируются в двух случаях: если человек умер непосредственно от болезни, или от осложнений уже имевшихся заболеваний, которые эта болезнь могла вызвать. Выяснить, были ли осложнения вызваны коронавирус ом, помогает вскрытие в морге.

В Испании и многих других странах наблюдается нехватка наборов для тестирования на наличие болезни. В итоге многие люди не знают, что они заражены и власти, соответственно, тоже о них не в курсе. В статистику попадает информация о меньшем количестве зараженных людей, тогда как данные о смертности обычно более близки к правде. В результате получается, что зараженных людей достаточно мало, а смертей относительно много. Таким образом, процент смертности от COVID-19 получается более высокой, чем он есть в реальности.

Что же получается в итоге? Властям всех стран стоило бы пересмотреть свои методы слежения за количеством смертей. Повлиять на это мы никак не можем, но мы буквально можем спасти планету, просто оставаясь дома. В Москве и многих других регионах нашей страны объявлен режим самоизоляции. Выходить на улицу разрешено только при острой необходимости: поход в ближайший магазин или аптеку или выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома. При всем этом не стоит забывать о рекомендациях ВОЗ, вроде регулярного мытья рук и продуктов. Берегите себя и будьте здоровы!

Статистика смертей от коронавирус а может быть не точной из-за неправильных подсчетов