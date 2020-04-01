Мнение вирусолога: можно ли второй раз заразиться CoVID-19?

Как думаете, что самое неприятное в пандемии нового коронавирус а? Мне кажется, что это недостаток информации. Ведь если подумать, о большинстве заразных заболеваний мы знаем довольно много, а о CoVID-19, который появился всего несколько месяцев назад и унес – на момент написания этой статьи – более 33 тысяч жизней по всему миру, известно совсем немного. Более того, еще не проводилось ни одного масштабного исследования SARS-CoV-2, а всех имеющихся данных пока что недостаточно для того, чтобы ответить на все вопросы. Так, одним из наиболее острых вопросов остается возможность повторного заражения CoVID-19, который породил множество слухов на просторах мировой паутины. А потому, лучшее, что можно сделать – это узнать мнение специалиста.

Откуда появилась информация о повторном заражении CoVID-19?

С 18 по 22 марта в китайском городе Ухань не было зарегистрировано ни одного нового случая передачи вирус а внутри страны. Это достижение было воспринято как поворотный момент в усилиях по сдерживанию CoVID-19 и послужило примером всему остальному миру, подтверждая эффективность карантинных мер. Во время вспышки в Китае сильнее остальных пострадал город Ухань, где, предположительно, и появился новый коронавирус . Однако, как пишет издание NPR, некоторые жители Уханя, которые переболели новым коронавирус ом, при повторном тестировании оказались заражены. По данным нескольких карантинных учреждений города, в которых содержатся больные для дальнейшего наблюдения после выписки из стационаров, около 5% – 10% “выздоровевших” оказались инфицированы SARS-CoV-2.

При этом некоторые из таких пациентов оказались бессимптомными носителями – это значит, что симптомы CoVID-19 у таких людей никак не проявляются, при этом, они могут заражать других. По этой причине некоторые специалисты предполагают, что вспышка в Ухане далека от завершения. Подробнее о пациентах, которые повторно “заболели” коронавирус ом и других не менее важных вопросах о SARS-CoV-2 читайте в нашем материале. Но может ли второй положительный тест означать повторное заражение? вирус ологи считают это маловероятным, но предупреждают, что прошло слишком мало времени, чтобы узнать наверняка – недостаточно данных.

Учитывая эту неопределенность и самую настоящую “инфодемию”, в сети появилось немало фейковой информации. Чтобы бороться с ней, Питер Колчинский – вирус олог, соучредитель и руководитель Бостонской инвестиционной фирмы RA Capital Management, поделился в своем Twitter интересным тредом о том, что думает по этому поводу. Так, Колчинский полагает, что лучшее объяснение, вероятно, связано с тремя вещами:

Пациенты, вероятно, действительно выздоровели и организм находится на пути к очищению от вирус а. Это происходит постепенно, так как иммунная система охотится за каждой зараженной клеткой и отдельными вирус ными частицами. Поэтому при выздоровление в организме могут присутствовать некоторые фрагменты вирус а. Тесты могут быть очень чувствительны к обнаружению вирус ного генетического материала, даже если это просто неинфекционный побочный продукт иммунной системы, который победил вирус . Не следует забывать, что тесты могут давать ложноположительный результат. Причина может скрываться в том, что мазок не набрал достаточного количества материала или был неправильно обработан, поэтому следующий повторный тест, который оказался положительным, может свидетельствовать об исходной инфекции, а не новой.

По мнению Колчинского, любое ответственное освещение слухов о «повторном заражении CoVID-19» указывает на то, что мы не должны предполагать, что эти выздоровевшие пациенты действительно были заражены второй раз. При этом даже низкий уровень обнаруженного вирус ного материала означает, что они заразны для других.

Питер Колчинский в интервью телеканалу OAN

Однако главная причина, по которой вирус олог скептически относится к возможности заново заразиться SARS-CoV-2, заключается в том, что ученым уже известно о вирус е и выздоровлении. Так, пациенты, которые победили болезнь – напомним, выздоравливает большинство зараженных – сделали это благодаря активной иммунной системе. После того, как иммунитет побеждает вирус при его высокой концентрации, то с легкостью отбивает любое малое количество вирус а, которое получает от других носителей. Подробнее о том, что происходит с иммунитетом во время карантина и можно ли его укрепить, читайте в нашем материале.

Опираясь на известные данные о том, как работает иммунитет, Колчинский считает, что все сообщения о повторном заражении CoVID-19, скорее всего свидетельствует о несовершенности тестирования. Ситуация такова, что новый коронавирус оказался шоком для человечества, так как ведет себя совершенно не так, как большинство известных науке вирус ов. Поэтому любую информацию о новом вирус е необходимо получать только из официальных источников, например на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так или иначе, с течением времени мы точно узнаем на что способен SARS-CoV-2, а пока давайте не будем распространять недостоверную информацию, так как она может быть страшнее самого вирус а. Как и паника, о чем в своей статье пишет Дарья Елецкая. Будьте здоровы.



Тест на выявление нового коронавирус а в организме человека