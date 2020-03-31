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Лечение цирроза печени

Врачи многих специальностей проводят долгое и комплексное лечение цирроза печени. Успех терапии, прогноз на жизнь и здоровье зависят и от усилий самого пациента. Лишь комплексный медицинский подход к возникающей патологии поможет продлить и улучшить качество жизни пациента.

Основная цель терапии - снизить скорость прогрессирования цирроза, устранить осложнения и провести профилактические меры.

В зависимости от стадии данного заболевания и степени тяжести патологии, лечение включает следующее:

  • улучшить качество жизни;
  • сохранение диеты;
  • медицинская помощь и лечение осложнений;
  • выполнение хирургических вмешательств.

Почитать о симптомах и лечении подробнее вы можете на https://xn----jtbafee8adlga3eva.xn--p1ai/zabolevaniya-pecheni/cirroz/.

Профилактика цирроза и лечение должны начинаться с улучшения жизненно важных функций. Отказ от вредных привычек, смена деятельности, ежедневное физические упражнения и регулярные визиты к лечащему врачу - положительно влияют на здоровье и останавливают эту болезнь на ранних стадиях развития.

Чтобы не перегружать поражённый орган, пациент должен быть изолирован от токсичных веществ. Надо избежать употребление алкоголя, работы с токсичными реагентами и неконтролируемого приёма лекарств.

Высокая доза алкоголя приводит к гибели клеток печени. Пациент не должен употреблять его, даже в малых количествах.

Следует все блюда варить и запекать. Запрещено употреблять жареную пищу, стимулирующую повышение секреции в пищеварительном тракте.

Также нельзя есть продукты с высоким содержанием холестерина. Диета должна состоять только из нежирной пищи.

При выборе продуктов питания, необходимо учитывать стадию заболевания и имеющиеся осложнения.

Цирроз следует лечить исключительно под наблюдением квалифицированного специалиста. Самолечение в домашних условиях приносит больше вреда, чем пользы.

Вы также можете участвовать в обсуждении подходов к лечению цирроза на соответствующих форумах и делитесь информацией. Возможно, это поможет другим людям избежать этого заболевания.

31 март 2020 /
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