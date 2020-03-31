Лечение цирроза печени
Врачи многих специальностей проводят долгое и комплексное лечение цирроза печени. Успех терапии, прогноз на жизнь и здоровье зависят и от усилий самого пациента. Лишь комплексный медицинский подход к возникающей патологии поможет продлить и улучшить качество жизни пациента.
Основная цель терапии - снизить скорость прогрессирования цирроза, устранить осложнения и провести профилактические меры.
В зависимости от стадии данного заболевания и степени тяжести патологии, лечение включает следующее:
- улучшить качество жизни;
- сохранение диеты;
- медицинская помощь и лечение осложнений;
- выполнение хирургических вмешательств.
Почитать о симптомах и лечении подробнее вы можете на https://xn----jtbafee8adlga3eva.xn--p1ai/zabolevaniya-pecheni/cirroz/.
Профилактика цирроза и лечение должны начинаться с улучшения жизненно важных функций. Отказ от вредных привычек, смена деятельности, ежедневное физические упражнения и регулярные визиты к лечащему врачу - положительно влияют на здоровье и останавливают эту болезнь на ранних стадиях развития.
Чтобы не перегружать поражённый орган, пациент должен быть изолирован от токсичных веществ. Надо избежать употребление алкоголя, работы с токсичными реагентами и неконтролируемого приёма лекарств.
Высокая доза алкоголя приводит к гибели клеток печени. Пациент не должен употреблять его, даже в малых количествах.
Следует все блюда варить и запекать. Запрещено употреблять жареную пищу, стимулирующую повышение секреции в пищеварительном тракте.
Также нельзя есть продукты с высоким содержанием холестерина. Диета должна состоять только из нежирной пищи.
При выборе продуктов питания, необходимо учитывать стадию заболевания и имеющиеся осложнения.
Цирроз следует лечить исключительно под наблюдением квалифицированного специалиста. Самолечение в домашних условиях приносит больше вреда, чем пользы.
Вы также можете участвовать в обсуждении подходов к лечению цирроза на соответствующих форумах и делитесь информацией. Возможно, это поможет другим людям избежать этого заболевания.
Реабилитационный центр для наркозависимых
Лечение алкоголизма: дело тонкое
Лечение наркомании в Киеве в рамках психосоциальной адаптации
Лечение алкогольной зависимости
Клиническое лечение наркозависимых
Лечение рака простаты в Германии
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ